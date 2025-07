Sadie Sink, de Stranger Things a Broadway: “Es lo más grande que me ha pasado”

La despedida de la popular serie "Stranger Things" marca un cierre emocional en la vida de Sadie Sink (Netflix)

“Es lo más grande que me ha pasado”, confesó Sadie Sink en una entrevista con W Magazine, al hablar de su primera nominación a los premios Tony, un hito que enmarca tanto su presente profesional como su recorrido personal. A los 23 años, la actriz texana dejó atrás la adolescencia televisiva de Stranger Things para consolidarse como una intérprete de carácter en el teatro de Broadway.

La noticia de la nominación llegó de forma inesperada. Fue su hermano quien, al verla bajar las escaleras esa mañana, le comunicó la noticia con entusiasmo: “¡Acaban de nominarte a un Tony!”. Sink recordó: “No grité, solo repetía: ‘No puede ser. No puede ser. No puede ser’. Soy una fanática del teatro y veo los Tony todos los años”.

Asimismo, la obra de John Proctor Is the Villain formó parte de 7 candidaturas en total y no pudo conseguir ningún galardón. De igual manera, la artista valoró: “Tener ese tipo de reconocimiento de las personas que más significan para mí en la comunidad de Broadway es un sueño”.

La actriz logró su primera nominación a los premios Tony por su papel en Broadway (REUTERS)

“John Proctor Is the Villain”: adolescencia y poder social

Escrita por Kimberly Belflower y dirigida por Danya Taymor, la obra se desarrolla en 2018 en un pequeño pueblo de Georgia, donde estudiantes de secundaria leen The Crucible, de Arthur Miller, mientras el movimiento #MeToo agita la conciencia social. John Proctor Is the Villain indaga en los desequilibrios de poder, la misoginia estructural y los lazos entre adolescentes que enfrentan rumores de violencia sexual.

Sadie Sink interpreta a Shelby Holcomb, una joven cuya madurez forzada resuena con la propia experiencia de la actriz. “Nunca había leído algo que capturara tan bien lo que se siente ser una adolescente. La obra no infantiliza a estas chicas, pero tampoco las hace demasiado maduras; las muestra tal como son”, expresó en otra entrevista para Vogue.

La obra provocó reacciones intensas, especialmente entre mujeres jóvenes. Ella citó un artículo de The New York Times titulado “Por qué las mujeres salen llorando de esta obra de Broadway”, y reflexionó: “Muchas mujeres se ven reflejadas en la obra y les permite pensar en cosas que han vivido y que tal vez permanecen en una zona gris. Muchas de mis amigas tuvieron reacciones similares y la obra genera conversaciones importantes”.

Sink interpreta a Shelby Holcomb en 'John Proctor Is the Villain', una obra marcada por el movimiento social #MeToo (Julieta Cervantes)

Shelby Holcomb y los paralelismos con la vida de Sadie Sink

Nacida en Brenham (Texas), la intérprete creció entre escenarios teatrales y sets de televisión, sin pasar por una adolescencia convencional. A propósito de esto, explicó: “Siempre sentí cierta desconexión porque mi experiencia de secundaria fue diferente. Eso me resultó útil para Shelby, porque lo que realmente resuena es la sensación de ser adolescente”.

Sobre su personaje, destacó: “Me encantan los matices de Shelby y las complejidades que carga. Fue un reto interpretar a alguien que, al menos en la primera mitad de la obra, lleva mucho dentro de sí que el público desconoce. Es incómodo y difícil, pero muy enriquecedor”.

Regreso a Broadway y el contraste con el cine y la televisión

La trayectoria teatral de Sadie Sink comenzó temprano, con su papel en Annie entre 2012 y 2014, y su participación en The Audience como una joven Isabel II. Luego llegaron sus incursiones en pantalla, incluyendo Stranger Things, The Whale y el cortometraje All Too Well, dirigido por Taylor Swift.

Su retorno al teatro se dio como un reencuentro con sus raíces. “Me acostumbré a la dinámica del cine y la televisión, donde puedes trabajar un día a la semana o todos los días, pero varía mucho. Aquí, sumergirte en lo que haces cada noche fue muy reconfortante”, comentó.

También reconoció que al principio temía no poder sostener la conexión emocional con su personaje, pero el proceso la transformó: “Me daba miedo no poder entregar lo mismo cada noche, pero la experiencia solo se enriqueció con el tiempo”.

La obra que protagoniza Sink, explora la adolescencia, el poder y la misoginia en un contexto contemporáneo (Instagram @sadiesink_)

El adiós a Stranger Things: emociones y legado

La despedida de Stranger Things supuso para la actriz un cierre emocional profundo. Inició la serie a los 14 años y la experiencia marcó su crecimiento personal. “Sabíamos que iba a terminar mientras filmábamos, pero cuando sucedió fue muy fuerte. Mucha gente no tiene ese momento tan definitivo para despedirse de su infancia”, señaló.

Sobre esta importante etapa de su carrera, confesó: “Al terminar la serie, sentí que era una despedida de la historia, de las personas y del ambiente, pero lo que más dolió fue saber que decíamos adiós a lo que nos formó”. Aunque aún no vio la última temporada, anticipó que tendrá un fuerte impacto emocional en el público: “Mucha gente creció con nosotros, así que seguro será muy emotivo”.

El elenco de "Stranger Things" concluyó con la exitosa producción y se despidió de una etapa clave en sus respectivas carreras (Netflix)

Perspectivas personales y proyectos futuros

Además de su carrera, Sadie Sink compartió aspectos de su identidad fuera del escenario. La música, en especial, fue clave en su vida: “Una canción puede transportarte a una etapa de tu vida. Escuchaba mucho teatro musical, pero también a Lorde y Lana Del Rey, que me ayudaron mucho en la secundaria".

En cuanto a su futuro, dejó en claro que priorizará la autenticidad artística. “Ahora estoy en un lugar donde hacer algo como esta obra se siente muy importante. Me conecté conmigo misma como actriz en estos últimos meses más que en mucho tiempo. Quiero perseguir esa sensación”, concluyó sobre sus próximos pasos profesionales.