“No era quien decía ser”: la frustrante experiencia que hizo que Charlize Theron abandonara las aplicaciones de citas

Charlize Theron revela los motivos por los que abandonó la aplicación de citas Raya, citando la falta de autenticidad en los perfiles (REUTERS/Mario Anzuoni)

Charlize Theron dejó de utilizar aplicaciones de citas, una en particular que es popular entre las celebridades, y explicó los motivos durante una entrevista con Andy Cohen en el programa Watch What Happens Live. La conversación tuvo lugar durante la promoción de La vieja guardia 2, que se estrenará en Netflix el 2 de julio.

La actriz sudafricana habló abiertamente sobre su experiencia en plataformas digitales para conocer personas, destacando la falta de autenticidad como una de las principales razones para abandonar la aplicación, publicó Vanity Fair.

Theron, protagonista de La vieja guardia, comentó que fue una amiga quien la animó a registrarse, utilizada por figuras como Andrew Garfield y, anteriormente, Gwyneth Paltrow. “Ya no lo uso”, afirmó en la entrevista.

Y señaló: “Una amiga me apuntó y tuve dos citas, pero cada semana hay alguien que se proclama director ejecutivo de nada o sube una foto del festival Burning Man. O están obsesionados con el fitness o son directores creativos de nada“. En ese sentido, la actriz expresó su decepción frente a los perfiles que encontró en la plataforma.

Una experiencia frustrante

Theron encabeza la promoción de 'La vieja guardia 2', que se estrenará en Netflix el 2 de julio, junto a Luca Marinelli (REUTERS/Mario Anzuoni)

Varios de los hombres con los que coincidió en la aplicación no eran quienes decían ser, lo que le generó desconfianza. La actriz no dudó en confrontar directamente a los involucrados y terminó suspendiendo todo contacto.

La experiencia de la actriz evidencia una problemática habitual en las aplicaciones de citas: la discrepancia entre lo que los usuarios muestran y la realidad.

La promoción de “La vieja guardia 2″ y la participación de Luca Marinelli

La revelación de Theron coincidió con la campaña internacional de promoción de La vieja guardia 2, secuela de la exitosa película de acción que protagoniza y que se estrenará en Netflix. En esta nueva entrega, comparte pantalla con el actor italiano Luca Marinelli, quien también promociona Paternal Leave, ópera prima de su pareja Alissa Jung, que se presentará en el Festival de Cine de Giffoni.

La protagonista de 'La vieja guardia' destaca la discrepancia entre la imagen y la realidad en aplicaciones de citas exclusivas (EFE/Aimee Spinks/NETFLIX)

Marinelli no asistió al estreno mundial de La vieja guardia 2 en Estados Unidos, hecho que llamó la atención dada su participación destacada en la producción. Mientras tanto, Charlize Theron encabezó la promoción de la película, reafirmando su posición como una de las principales figuras femeninas del cine de acción contemporáneo.

La reacción de sus hijas ante su nuevo look

Durante la gira promocional, Theron también abordó aspectos personales. En una entrevista emitida el 24 de junio en Late Night with Seth Meyers, la actriz habló sobre la reacción de sus hijas Jackson y August, de 12 y 9 años respectivamente, al peinado que usó en la película. “Ese mullet tan juvenil era mi pelo real y no les gustó. Son muy femeninas y quieren que su mamá luzca como una princesa”, relató. Una de ellas incluso puso los ojos en blanco, lo que motivó una conversación sobre la importancia del trabajo actoral.

La actriz explicó que el cambio de imagen respondía a exigencias del personaje y compartió cómo gestionó las expectativas familiares frente a su carrera profesional. La anécdota evidenció la cercanía entre Theron y sus hijas, así como su disposición a dialogar con ellas sobre su trabajo.

Nuevos proyectos en desarrollo

La actriz mantiene una agenda activa con seis proyectos en desarrollo, incluyendo la secuela de 'Atómica'

Además de La vieja guardia 2, Charlize Theron mantiene una agenda activa con múltiples producciones en curso. La actriz tiene seis proyectos en desarrollo, entre ellos la secuela de Atómica, otra cinta de acción donde retomará el papel protagónico.

Theron, reconocida por su compromiso con papeles exigentes, continúa alternando grandes producciones de Hollywood con proyectos más personales.