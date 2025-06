Arnold Schwarzenegger reveló cuál es la peor película de “Terminator”

El actor austriaco-estadounidense destaca la importancia de su presencia en la franquicia 'Terminator' (Captura del podcast "Watch what happens with Andy Cohen")

Arnold Schwarzenegger es una de las figuras más influyentes del cine de acción, y su trayectoria está estrechamente asociada a la saga Terminator, que definió parte de su carrera y dejó una marca en la cultura popular. Aunque ha incursionado en distintos géneros y proyectos, su rol como el icónico cíborg continúa siendo referencia obligada cada vez que se menciona su legado.

A sus 77 años, el actor sigue generando titulares al compartir sus impresiones sobre la franquicia que lo consagró. En una reciente entrevista, reveló cuál considera la entrega más débil de la serie, una opinión que sorprendió a muchos y que pone en perspectiva su papel dentro del universo Terminator.

La ausencia que marcó un punto de quiebre

Durante una aparición en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, Arnold Schwarzenegger reveló cuál considera la peor entrega de la saga que lo consagró: Terminator Salvation, estrenada en 2009. La declaración sorprendió a algunos fanáticos, aunque el actor fue claro con su argumento: no participó en la película porque en ese momento ejercía como gobernador de California.

Terminator Salvation está protagonizada por Christian Bale (como John Connor) y Sam Worthington (como el nuevo Terminator T-7RPI, Marcus Wright)

Al responder la pregunta de un miembro del público, Schwarzenegger subrayó la importancia de su presencia en la franquicia: “¿Cómo haces una película de ‘Terminator’ sin que yo esté en ella? No tiene sentido”. Su comentario apuntó directamente a lo que, en su visión, fue una debilidad estructural del filme: la falta del personaje que él encarnó durante décadas.

El presentador Andy Cohen le preguntó en tono de broma si había llamado a los responsables del proyecto para expresar su descontento. Fiel a su estilo, Schwarzenegger respondió con humor: “Llamé de inmediato. Dije: ‘¡Voy a aprobar una ley que prohíba a los cineastas hacer películas que sean malas!’”, una ocurrencia que fue celebrada por la audiencia.

El legado de “Terminator”: de villano a héroe

La historia de Arnold Schwarzenegger con la franquicia comenzó en 1984, con el estreno de The Terminator, donde interpretó al letal androide enviado al pasado para eliminar a la madre del futuro líder de la resistencia humana. El éxito fue inmediato y marcó un antes y un después en su carrera.

La ausencia de Schwarzenegger en 'Terminator Salvation' obligó a la producción a buscar alternativas narrativas (IMDb)

En 1991, volvió a la pantalla en Terminator 2: Judgment Day, esta vez como un cíborg reprogramado para proteger a John Connor. Ese giro narrativo no solo amplió su rango como actor, sino que consolidó su imagen como ícono del cine de acción.

Schwarzenegger retomó el papel en Terminator 3: Rise of the Machines (2003), Terminator Genisys (2015) y Terminator: Dark Fate (2019). Esta última decidió ignorar las entregas posteriores a Terminator 2 en un intento por recuperar la esencia original de la saga.

En ese recorrido, la ausencia de Arnold Schwarzenegger en Terminator Salvation representó un quiebre en la continuidad de la saga. Según el propio actor, su falta afectó el equilibrio narrativo y debilitó la conexión de la franquicia con el público. La película, estrenada en 2009, se alejó de la fórmula clásica al centrar la acción en un futuro postapocalíptico dominado por las máquinas, dejando de lado los viajes en el tiempo y al personaje icónico que él interpretó.

En esta entrega, el protagonismo recayó en Christian Bale, quien encarnó a un John Connor adulto y convertido en líder de la resistencia humana.

Arnold Schwarzenegger considera 'Terminator Salvation' la peor entrega de la saga por su ausencia en el filme (Captura del podcast "Watch what happens with Andy Cohen")

La película recaudó 371 millones de dólares en todo el mundo, pero su elevado presupuesto de 200 millones y la tibia recepción crítica limitaron sus aspiraciones. Concebida como el inicio de una nueva trilogía, la falta de entusiasmo del público frustró cualquier continuación.

De la acción a la comedia: el otro gran éxito de Schwarzenegger

Durante la misma entrevista en la que analizó la saga Terminator, Arnold Schwarzenegger reveló que su película más lucrativa no fue una de acción, sino la comedia Twins (1988), dirigida por Ivan Reitman y coprotagonizada por Danny DeVito. Gracias a un acuerdo de participación en beneficios, en lugar de un salario tradicional, el actor obtuvo ingresos superiores a los 40 millones de dólares, una cifra que, según él, superó la de cualquier otro proyecto en su carrera.

Schwarzenegger revela que ganó más de 40 millones de dólares por la comedia 'Twins' gracias a un acuerdo de propiedad (Universal Pictures)

En la película, Schwarzenegger y DeVito interpretan a dos gemelos separados al nacer con personalidades y físicos completamente opuestos. El éxito comercial de la cinta se debió, en parte, al innovador modelo de reparto de ganancias que ambos negociaron, algo poco común en la industria en ese momento.

La relación profesional entre ambos actores trascendió la pantalla. En marzo de 2024, DeVito confirmó a CNN que planean reunirse en un nuevo proyecto cinematográfico: “Estamos trabajando en algo, una película. Arnold y yo somos buenos amigos”, afirmó.

Desde hace años circula la posibilidad de una secuela titulada Triplets, que en distintas etapas consideró a Eddie Murphy o Tracy Morgan como el tercer hermano. No obstante, la carrera política de Schwarzenegger, quien fue gobernador de California desde 2003 hasta 2011, aplazó indefinidamente su realización.

Aunque su filmografía incluye títulos como Total Recall y True Lies, Schwarzenegger reconoce que tanto Terminator como Twins ocupan un lugar especial en su trayectoria. Su crítica a Salvation como la entrega más débil de la saga refleja su conexión con el personaje del cíborg, pero también su visión del negocio cinematográfico y de su propio valor como figura en pantalla.