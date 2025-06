Catástrofes, poder y lealtades: el detrás de escena de “Paradise”, la apuesta postapocalíptica de Dan Fogelman

La historia explora las tensiones internas, alianzas ocultas y luchas de poder dentro de una sociedad diseñada para sobrevivir al colapso mundial (Crédito: Disney Plus)

Un supervolcán entra en erupción, un tsunami de 965 kilómetros por hora arrasa continentes y un terremoto de magnitud 8,9 sacude la Tierra. Así comienza Paradise, la nueva serie postapocalíptica creada por Dan Fogelman, que utiliza un desastre natural extremo como punto de partida para explorar las dinámicas de poder, lealtad y supervivencia en un mundo devastado.

Con Sterling K. Brown como protagonista y productor ejecutivo, la serie se ha convertido en uno de los estrenos más esperados del año, según informó The Hollywood Reporter.

Origen de la idea: poder, lealtad y el fin del mundo

La génesis de Paradise se remonta a una reflexión personal de Fogelman tras una reunión con un acaudalado empresario. “Estaba muy abrumado por él y su vida, y comencé a pensar en este tipo y cuántas personas deben estar cumpliendo sus órdenes y qué pasaría si la mierda alguna vez golpeara al ventilador”, relató a The Hollywood Reporter.

Esta inquietud sobre la obediencia en situaciones extremas derivó en una pregunta política: “¿qué ocurriría si el presidente de Estados Unidos y su círculo cercano enfrentaran un colapso total?"

El resultado fue un thriller que, en palabras de su creador: “Pone a prueba hasta dónde llegan las lealtades cuando el mundo tal como lo conocemos deja de existir”.

El guion de 'Paradise' se inspira en reflexiones sobre poder, lealtad y supervivencia (Disney+)

Fogelman buscó un evento apocalíptico verosímil pero poco convencional. “Queríamos que fuera algo que pudiera hablar sobre el cambio climático en un desastre natural, pero que no fuera la forma número uno en que el mundo necesariamente iba a terminar”, explicó.

“En un momento, jugué con la revelación de que no estaban bajo tierra, sino que de hecho estaban en una estación espacial, pero eso parecía realmente difícil, así que abandoné eso”, reconoció al referirse a ideas iniciales que finalmente descartó en el proceso creativo.

Sinopsis de la serie: trama, personajes y contexto apocalíptico

La acción de Paradise se sitúa en una ciudad subterránea ficticia en Colorado, donde fueron reubicados 25.000 ciudadanos estadounidenses preseleccionados tras una cadena de catástrofes naturales.

El detonante es la erupción de un supervolcán, seguida por un tsunami y un potente terremoto. Estos eventos se revelan progresivamente durante la primera temporada.

El agente del Servicio Secreto Xavier Collins, interpretado por Sterling K. Brown, lidera una revuelta tras la muerte del presidente Cal Bradford (encarnado por James Marsden).

Paradise, protagonizada por Marsden y Brown, combina suspenso, crítica social y drama en una comunidad marcada por el poder y el secreto (Disney +)

Collins intenta reunir a su familia y sobrevivir en un entorno donde las estructuras tradicionales de poder colapsaron. Su búsqueda se intensifica ante la incertidumbre sobre el destino de su esposa Teri (Enuka Okuma) y sus hijos, lo que impulsa una de las tramas principales hacia la segunda temporada.

El presidente Bradford aparece a través de flashbacks que ofrecen una perspectiva sobre el liderazgo en crisis. Marsden describió a su personaje como alguien con un humor inesperado: “Es una especie de niño inmaduro, donde dice: ‘Bueno, si estoy aquí, me lo pasaré bien y trataré de hacer lo correcto’”.

Proceso creativo: expertos, guionistas y la construcción del apocalipsis

Para aportar realismo al escenario apocalíptico, Fogelman y su equipo, que incluye al novelista Stephen Markley, consultaron a especialistas en psicología, sociología, arqueología y arquitectura. Estas sesiones ayudaron a diseñar un evento catastrófico con base científica y social.

El equipo también utilizó como guía un artículo académico de 25 páginas, redactado por un profesor de sociología, que describía cómo gobernar una ciudad subterránea bajo condiciones extremas.

Personajes y actores: perfiles y testimonios

Entre los personajes centrales destaca Sinatra, interpretada por Julianne Nicholson, exarquitecta de la ciudad subterránea y actual figura de poder en la sombra.

Fogelman admitió haber usado maniobras poco ortodoxas para conseguir su participación: “Llamé al estudio de televisión y les mentí... solo para poder traer a Julianne del Reino Unido a los Estados Unidos”.

Julianne Nicholson interpreta a una poderosa figura en la sombra que emerge después de una devastadora tragedia natural (Imagen cortesía de Disney)

El trasfondo de Sinatra se desarrolla especialmente en el segundo episodio. Antes del desastre, fue una multimillonaria de la tecnología, descrita como “la mujer más rica que se hizo a sí misma en el mundo”.

La pérdida de su hijo y su ascenso al poder delinean un personaje complejo y siniestro que la posicionan como la antagonista principal. Según Nicholson, “nunca había leído un episodio que recogiera tan bella y delicadamente estos momentos importantes en la vida de una mujer”.

Sterling K. Brown, reconocido por su rol en This Is Us, aportó una dimensión humana a Collins. Fogelman escribió el personaje pensando en él y no habría seguido adelante sin su participación.

Producción y diseño: la ciudad subterránea y el trabajo detrás de cámaras

El diseño de la ciudad subterránea, de cuatro kilómetros de ancho, estuvo a cargo del diseñador de producción Kevin Bird, quien optó por una arquitectura de estilo Nueva Inglaterra con influencias de Disney. “Aterrizamos en este tipo de arquitectura de Nueva Inglaterra, pero inspirada en Disney”, explicó a The Hollywood Reporter.

Los espacios interiores, como viviendas, biblioteca y restaurante, fueron construidos en los estudios de Paramount en Los Ángeles.

El diseño de producción de 'Paradise' combina arquitectura de Nueva Inglaterra y locaciones reales (Captura de video: YouTube - Disney +)

Las mansiones reales sirvieron como exteriores de las casas de los personajes adinerados, mientras que el barrio donde viven Collins y Pace se filmó en Santa Clarita, al norte de la ciudad.

El uso de locaciones reales redujo la dependencia de efectos visuales y aumentó la autenticidad. “Si todo se trataba de construcciones de escenarios, al final comienza a sentirse así si no puedes salir y ver el mundo real que estamos construyendo”, agregó Bird.

Perspectivas para la segunda temporada y el contexto de la industria

La segunda temporada de Paradise ya se filma en Los Ángeles, una decisión que Fogelman y Brown celebran como parte de su impulso por revitalizar la producción audiovisual en la ciudad.

El creador destacó que la disminución de rodajes tras el final de This Is Us en 2022 permitió mayor disponibilidad de escenarios en los estudios de Paramount. Además, manifestó su respaldo al nuevo límite de USD 7.750 millones aprobado para el plan estatal de crédito fiscal, aunque advirtió que podría ser una medida tardía ante los desafíos actuales de la industria en California.