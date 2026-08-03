Sindicatos docentes de la CGT confirmaron un plan de lucha sin paros: qué protestas harán durante todo agosto

Sergio Romero, junto con Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, anuncia el plan de lucha de los sindicatos docentes de la CGT

Guardar

En una decisión inédita, los sindicatos docentes de la CGT comenzarán un plan de lucha por reclamos salariales del sector, pero no harán paros de actividades para respetar la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que prevé la reglamentación del derecho de huelga con la obligación de mantener servicios mínimos del 75% en actividades consideradas esenciales como la educación.

Aun así, el secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero (UDA), quien detalló las protestas durante una conferencia de prensa realizada en en la sede de Azopardo 802, advirtió que el gremio docente que lidera “judicializó” su impugnación contra la reforma laboral (“tenemos esperanza de que los jueces estén del lado de los trabajadores”, dijo), pero, “mientras esto ocurre, y aunque no estemos de acuerdo, vamos a ser respetuosos de las normativas vigentes”.

PUBLICIDAD

De todas formas, el líder de Unión Docentes Argentinos (UDA) aseguró que “si hay un paro general de la CGT, los docentes vamos a parar y a llenar la calle”.

Los sindicatos docentes de la CGT finalizarán su plan de lucha con una movilización al Palacio Pizzurno

Esa posibilidad fue confirmada luego por el cotitular cegetista Octavio Argüello (Camioneros), quien estuvo en la rueda de prensa junto con su par Cristian Jerónimo (empleados del vidrio): “Es inminente que vamos a una gran marcha federal y un gran paro nacional. Esto no lo vamos a arreglar sólo con conversaciones. Hoy tenemos la calle. Y ahí vamos a estar presentes y vamos a estar todos los días que sea necesario en defensa de nuestra dignidad, que no se consiguió en un escritorio de negociaciones sino con lucha, sangre y mucho martirio”.

PUBLICIDAD

En la conferencia de prensa, a la que también concurrieron los otros sindicatos docentes de la CGT, Romero afirmó que hay “una profunda crisis educativa en todos los niveles” y se quejó de la “falta de reconocimiento” a los docentes ya que el salario inicial del sector, de 500 mil pesos, está “por debajo de la línea de pobreza y más cerca de la indigencia”.

Detalló que “la última reunión de la Paritaria Nacional Docente, que prácticamente desarticuló el gobierno nacional, fue en el mes de abril y el salario inicial quedó en 500 mil pesos” y agregó: “Reflexionen ustedes como trabajadores qué puede hacer un docente con ese dinero y, por lo tanto, sin ánimo de exagerar, el sistema educativo argentino lo sostenemos los trabajadores de la educación, con ausencia casi absoluta del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales".

PUBLICIDAD

Cristian Jerónimo dijo que Javier Milei “tiene que dejar de gobernar para los millonarios"

Romero lamentó que exista “falta de diálogo” para resolver la situación de los docente, aunque enfatizó que “si hay diálogo, es un diálogo de sordos porque no se escucha a los representantes de los trabajadores y entonces se hace imposible tener una estrategia, avanzar y poner en valor al sistema educativo”.

Por eso el sindicalista anunció un plan de lucha sin paros que, como anticipó Infobae, incluirá durante todo el mes de agosto “otras medidas que van a visibilizar la preocupación por la falta de atención de las autoridades al sistema educativo”: habrá clases en las aulas para explicar a los alumnos la crisis del sistema educativo, “semaforazos” y volanteadas para comunicar la postura sindical a los padres y, finalmente, en la última semana de este mes se realizará una movilización ante el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación.

PUBLICIDAD

A continuación, criticaron en fuertes términos al gobierno nacional y respaldaron el plan de lucha anunciado la titular del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Marina Jaureguiberry; el secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman, y el líder de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.

Los sindicatos docentes de la CGT anunciaron un plan de lucha que no incluye paros

Las intervenciones finales estuvieron a cargo de Argüello y de Jerónimo, quien señaló que “tenemos un gobierno que es muy insensible ante los intereses de las grandes mayorías, como lo viene demostrando” y dejó una advertencia: “No cumple con la ley de financiamiento universitario y después nos dicen que tenemos que cumplir con una ley de reforma laboral que es totalmente regresiva y negativa. Bueno, no lo vamos a hacer”.

PUBLICIDAD

El dirigente gremial reclamó a Javier Milei que “tiene que dejar de gobernar para los millonarios, para los ricos de la Argentina”, y confirmó que esta semana habrá dos movilizaciones de protesta de la CGT: este jueves saldrá a la calle para “repudiar” el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Gobierno, que, dijo, implica ponerle un “cartel de venta a nuestro país” para que “tres o, cuatro millonarios se vengan a quedar con la Argentina”, y, al día siguiente, tendrá lugar la marcha por San Cayetano hacia la Plaza de Mayo.

Para finalizar, Jerónimo aseguró que “la CGT no va a retroceder y vamos a seguir dando la pelea en la calle y en todos los ámbitos donde sea necesario”, tras lo cual resaltó: “Estamos más unidos que nunca. La CGT convocó a otras centrales sindicales y a otros sectores porque la unión hace la fuerza y no vamos a parar hasta que haya un cambio de rumbo político y económico”.

PUBLICIDAD