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El otro refuerzo del fútbol europeo por el que avanza River Plate además de Thiago Almada

La dirigencia del Millonario acercó posiciones con un club del Viejo Continente para fichar a un lateral para competir con Marcos Acuña

La dirigencia de River está cerca de cerrar un nuevo refuerzo para Eduardo Coudet (REUTERS/Agustín Marcarian)
La dirigencia de River está cerca de cerrar un nuevo refuerzo para Eduardo Coudet (REUTERS/Agustín Marcarian)
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Tras el último traspié frente a Rosario Central, la quinta derrota consecutiva en torneos AFA, River Plate trabaja para revertir el mal momento y está cerca de incorporar a otro refuerzo.

La dirigencia del Millonario avanza por Francisco Ortega como nuevo refuerzo del plantel que conduce Eduardo Coudet. El lateral izquierdo de Olympiacos, que ya expresó su voluntad de llegar al elenco de Núñez, se suma a la lista de un mercado en el que el club de Núñez también negocia la llegada de Thiago Almada. Y, tal lo informado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases, el acuerdo entre clubes está muy avanzado.

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La negociación con el club griego entró en su etapa final. Olympiacos redujo su pretensión inicial de 7,5 millones de euros y ahora está dispuesto a ceder al defensor por una cifra cercana a los 6 millones de euros. River, que había presentado una oferta formal por un monto menor, aguarda el cierre definitivo de una operación que podría resolverse en las próximas horas.

Francisco Ortega está cerca de llegar a River (REUTERS/Louiza Vradi)
Francisco Ortega está cerca de llegar a River (REUTERS/Louiza Vradi)

Un factor determinante en el avance de las tratativas es la incorporación de Anass Salah-Eddine, procedente de la Roma, como reemplazante de Ortega en Olympiacos. Esa operación está prácticamente resuelta y, una vez oficializada, liberaría el camino para que el lateral argentino regrese al fútbol local por primera vez desde 2023.

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Ortega surgió en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, donde se convirtió en profesional en 2017. Seis años después emigró al fútbol griego a cambio de 4,5 millones de euros. En sus tres temporadas en Olympiacos disputó 107 partidos, marcó un gol y repartió 8 asistencias en 8.524 minutos de juego, con un título internacional y tres nacionales en su palmarés.

Nacido el 19 de marzo de 1999 en Santa Rosa de Lima, provincia de Santa Fe, el defensor de 27 años, es un pedido de Coudet, quien reclamó más incorporaciones en medio de una racha de cinco derrotas consecutivas. La dirigencia, que comparte el diagnóstico del entrenador, aceleró las gestiones para sumar al lateral lo antes posible para que compita con Marcos Acuña.

De concretarse su llegada y la de Almada, Ortega se convertiría en el octavo refuerzo del mercado para River, en una ventana que ya incluyó a Ángel Correa, Nicolás Otamendi, los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González, los delanteros Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán, y Tobías Andrada. La bolilla N° 9 sería para Almada.

El juvenil Andrada, también surgido en Vélez, llegó con 36 partidos en Primera, tres goles y una asistencia: River desembolsó alrededor de 6 millones de dólares por el 70% de su ficha, con opción de adquirir otro 20% si se cumplen ciertos objetivos deportivos.

En tanto, Almada, mediocampista ofensivo de 25 años que deja el Atlético de Madrid tras una temporada en la que fue titular en apenas 18 de sus 40 partidos, con cuatro goles y dos asistencias, también está al caer. River tiene previsto pagar 20 millones de dólares por el 50% de la ficha del volante, lo que representaría un récord histórico para la institución, por encima de las incorporaciones de Correa (15 millones), Lucas Pratto (14 millones) y Kevin Castaño.

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