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YouTube eliminó varios canales de ASMR por vínculos a contenido sexual externo

Diversas figuras del género aseguran que la empresa cerró sus espacios sin advertencias previas

YouTube elimina varios canales de ASMR por vínculos a contenido sexual externo
YouTube canceló a finales de julio de 2026 varios canales de ASMR por supuestas infracciones a su política sobre material sexual (Imagen Ilustrativa Infobae)
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YouTube canceló de forma abrupta a finales de julio de 2026 varios canales de creadores de contenido ASMR, acusándolos de infringir sus políticas sobre material sexual.

Los afectados aseguran que no recibieron advertencias previas ni notificaciones de infracciones acumuladas antes de la cancelación.

Los canales eliminados incluyen los de ItsBunniiASMR, Slight Sounds, Nananightray, Roseasmr, Simoneasmr y Janina Wilhelmsen, según informó el medio especializado 404 Media.

En el aviso de cancelación que recibieron, YouTube indicó: “Revisamos tu contenido y encontramos violaciones graves o reiteradas de nuestra política de sexo y desnudez”.

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La plataforma aclaró después, ante consultas del citado medio, que la razón real de las cancelaciones no fue el contenido publicado directamente en sus servidores.

Mujer haciendo ASMR con la boca y un chupetín. (foto: YouTube/ASMR With Sasha)
Las creadoras de ASMR afectadas afirmaron que YouTube eliminó sus canales sin advertencias previas ni notificaciones de infracciones acumuladas (YouTube/ASMR With Sasha)

“Cancelamos estos canales por vincular a contenido que viola nuestra política de desnudez y contenido sexual”, declaró un portavoz de YouTube al mismo medio.

La compañía agregó que sus normas sobre enlaces externos aplican de igual manera a todos los creadores, y que la acción no respondió a un cambio de política ni a una persecución específica del género.

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El ASMR —siglas en inglés de autonomous sensory meridian response, o respuesta sensorial meridiana autónoma— es un fenómeno auditivo en el que ciertos sonidos suaves, como susurros, golpeteos o voces tranquilas, producen una sensación de bienestar físico.

Este segmento de videos acumula millones de seguidores en la plataforma de videos y es consumido con frecuencia por personas con ansiedad o problemas de sueño.

Slight Sounds rechazó la decisión y la calificó de injusta. “Mi canal y los de muchas otras creadoras de ASMR fueron eliminados de YouTube de manera indebida. El ASMR no es una categoría inherentemente sexual”, escribió en X.

ASMR
YouTube sostuvo luego que las cancelaciones de canales de ASMR se debieron a enlaces externos hacia contenido que violaba su política de desnudez y contenido sexual (iStock)

En declaraciones a 404 Media, la creadora amplió el alcance del impacto personal: “Esto ha sido mi sustento y mi carrera durante ocho o nueve años. Me dicen no solo que no voy a ganar dinero, sino que tu archivo, el trabajo de tu vida, videos que significan tanto para mí y para tanta gente, simplemente desaparecieron”.

Its_Bunnii también cuestionó los criterios de la plataforma. La creadora señaló que su video más visto antes de la eliminación era uno titulado “Eyes Closed ASMR”, con cerca de dos millones de reproducciones, seguido de otros sobre peinados y lectura de cuentos.

“¿Hay algo en estos videos que encuentren sexualmente gratificante?”, preguntó en sus redes sociales, donde compartió capturas de pantalla que mostraban que las descripciones de sus videos eran idénticas a las de su perfil en Spotify.

La política de enlaces externos de YouTube prohíbe a los creadores dirigir a sus audiencias hacia contenido que viole sus normas comunitarias.

Algunos de los canales afectados también producen material más explícito en plataformas externas como OnlyFans, accesible en ocasiones a través de agregadores de enlaces. La plataforma no aclaró en qué canales específicos detectó esos vínculos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ASMR reúne millones de seguidores en YouTube y suele ser consumido por personas con ansiedad o problemas de sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos los recursos de apelación presentados por las creadoras ante YouTube fueron rechazados. La compañía descartó revertir las cancelaciones.

Slight Sounds ofreció a 404 Media una lectura sobre el trasfondo de los canales dados de baja.

“Creo que, porque el ASMR está dominado por mujeres —porque es un estilo de video muy íntimo, y hay una mujer amable que te cuida y te susurra—, la gente, especialmente los hombres, confunde la cercanía y la intimidad con el sexo”.

No es la primera vez que YouTube elimina un canal de ASMR por este tipo de infracciones.

En agosto de 2024, la plataforma canceló el canal ASMR de Amouranth, que contaba con 749.000 suscriptores y más de 76 millones de reproducciones.

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