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Boca acelera en el mercado de pases: los juveniles cedidos al exterior, una venta que libera cupo y el nuevo delantero apuntado

El Xeneize cedió a dos futbolistas surgidos de las inferiores y transfirió a un jugador extranjero que le allana el camino para reforzar el centro del ataque antes del 2 de septiembre

Marcelo Saracchi fue transferido al Houston Dynamo (REUTERS/Sebastian Castaneda)
Marcelo Saracchi fue transferido al Houston Dynamo (REUTERS/Sebastian Castaneda)
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Boca Juniors concretó la venta de Marcelo Saracchi al Houston Dynamo y acordó los préstamos de Iker Zufiaurre y Santiago Zampieri al fútbol uruguayo, tres movimientos que le abren al Xeneize la posibilidad de seguir en el mercado de pases hasta el 2 de septiembre, cuando ya la ventana oficial había cerrado a principios de agosto.

La salida más resonante es la de Saracchi. El lateral izquierdo de 28 años, oriundo de Paysandú, regresó a Boca tras un préstamo en el Celtic de Escocia sin encontrar lugar en el esquema del técnico Rodolfo Arruabarrena, y se entrenó apartado del plantel profesional durante las últimas semanas. El club de la Ribera acordó con el Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) la transferencia del 60% del pase del jugador por 1,3 millones de dólares. Saracchi firmará contrato por tres temporadas con su nuevo equipo y podría viajar este martes para incorporarse al plantel estadounidense. En sus dos años en Boca, disputó 52 partidos y marcó cuatro goles; la última vez que sumó minutos fue en el Mundial de Clubes, antes de que Miguel Ángel Russo lo marginara del equipo.

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La operación libera un cupo de extranjero en el plantel, aunque no habilita la extensión del mercado de pases por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dado que Saracchi no firmó planilla en el porcentaje mínimo de partidos exigido durante el primer semestre.

Iker Zufiaurre irá a préstamo al Albion FC de Uruguay
Iker Zufiaurre irá a préstamo al Albion FC de Uruguay

Distinta es la situación de los dos juveniles cedidos al exterior. Zufiaurre, delantero categoría 2005 que debutó con la camiseta azul y oro bajo la conducción de Diego Martínez y anotó un gol ante Vélez en nueve presentaciones, irá a préstamo al Albion FC de Uruguay. Zampieri, lateral izquierdo categoría 2007 que brilló en la Reserva pero no llegó a debutar en Primera —detrás de Lautaro Blanco y Malcom Braida en la consideración del cuerpo técnico—, se sumará al Montevideo City Torque. Ambos jugadores sí cumplieron con el requisito de haber firmado planilla en al menos el 25% de los encuentros del primer semestre, por lo que cada cesión al exterior suma un cupo extra para incorporar refuerzos, según el reglamento de la AFA. En total, las tres operaciones le otorgan al Xeneize tres plazas adicionales para reforzarse hasta el 2 de septiembre.

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Santiago Zampieri fue cedido al Montevideo City Torque
Santiago Zampieri fue cedido al Montevideo City Torque

Con esos cupos disponibles, la dirigencia de Juan Román Riquelme tiene en la mira a Ezequiel “Chimy” Ávila como el centrodelantero que necesita el equipo. El santafesino de 32 años quedó libre del Real Betis tras acordar la rescisión de un contrato que vencía a mediados de 2027, y su deseo declarado es volver a la Argentina. Boca iniciará conversaciones con el futbolista en las próximas horas; al haber rescindido su vínculo, el club solo deberá negociar con el propio jugador, sin necesidad de acuerdo entre instituciones.

Chimy Ávila, de vuelta en el radar de Boca Juniors (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
Chimy Ávila, de vuelta en el radar de Boca Juniors (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Ávila ya había estado en el radar del Xeneize en el mercado de verano, pero en aquella oportunidad la dirigencia se inclinó por Adam Bareiro, quien ahora atraviesa una situación médica incierta por una hernia de disco lumbar que, por el momento, no requiere cirugía. El delantero rosarino lleva desde 2017 en el fútbol español: pasó por el Huesca, el Osasuna —donde sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de ambas rodillas en 2020— y desembarcó en el Betis en enero de 2024. En la última temporada disputó 30 partidos, marcó tres goles y dio tres asistencias, aunque fue mayormente suplente.

Su representante, Carlos Bilicich, ya había allanado el camino en enero pasado. “Tal vez si el presidente lo llama y le manifiesta su interés, le despierta las ganas de volver. Hizo Inferiores en Boca un tiempo y tiene sentido de pertenencia”, declaró a TyC Sports. El propio Ávila, por su parte, se había mostrado cauto: “Eso es cosa de la directiva y de mi agente. Yo me tengo que ocupar en hacer bien mi trabajo”, señaló en aquella oportunidad.

Además de la incorporación del ex Betis, Boca no descarta sumar otro centrodelantero antes del cierre del mercado extendido del 2 de septiembre.

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