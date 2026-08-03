Jornada financiera: cayó con fuerza el riesgo país, las acciones argentinas operaron dispares y subió el dólar

Las bolsas internacionales retomaron las alzas con el inicio de agosto.

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Las grandes empresas tecnológicas impulsaron las acciones estadounidenses al comenzar agosto, para dar inicio a una semana intensa de presentación de resultados trimestrales, a la vez que la caída de 5% en la cotización del petróleo contribuyó a incentivar la confianza de los inversores.

Con ese escenario, las acciones argentinas negociaron con movimiento mixto, mientras que los bonos soberanos se afirmaron y el riesgo país volvió a quedar cerca de los 400 puntos básicos.

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Las bolsas internacionales retomaron la tendencia alcista, ante una desescalada de los precios del petróleo, frente a un avance de las negociaciones de paz para normalizar el tráfico de buques en el Estrecho de Ormuz. Al cierre, los indicadores de las bolsas de Nueva York progresaron hasta 2,1%, con los valores tecnológicos a la cabeza de las mejoras. El Dow Jones de Industriales aumentó un 1,3%, para cerrar en un máximo histórico 53.178 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se registraron cifras dispares. Destacó el ascenso de más de 10% en los títulos de Satellogic.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganaron un 0,6% en promedio, junto con un descenso de 22 unidades para el riesgo país de JP Morgan, en los 411 puntos básicos para la Argentina a las 17 horas.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 0,5% en pesos, en los 3.274.443 puntos, influido por la baja de cotización de los títulos ligados a la energía.

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Los precios del crudo perdieron unos cinco dólares por barril este lunes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendiera un nuevo ataque contra Irán mientras busca un acuerdo rápido que frene las ambiciones nucleares de Teherán y reabra el Estrecho de Ormuz.

Los contratos futuros del Brent del Mar del Norte descontaron 4,8%, a USD 83,74 por barril para entregar en octubre, tras recuperar parte del declive registrado desde el mínimo de tres semanas alcanzado más temprano en la sesión. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos restó un 5,2%, a USD 80,23 en los contratos para septiembre.

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, enfatizó que “Amazon supera el hito de los USD 3 billones” de valuación bursátil, pues “trepó casi un 5% en la rueda regular, tocando máximos históricos de USD 287 y sumándose al selecto club de las valuaciones de tres billones de dólares. La inercia positiva responde al balance del segundo trimestre de 2026, donde su división AWS creció un 36,7% interanual -su ritmo más rápido en 18 trimestres-, lo que motivó revisiones alcistas generalizadas de precio objetivo por parte de Wall Street. En paralelo, Microsoft sumó un 5,3% y Meta Platforms avanzó un 6,6%”.

“En el ámbito local, la semana comenzó con un clima favorable para la renta fija soberana en dólares, cuya firmeza permitió una compresión del riesgo país hacia mínimos de casi tres semanas. En renta variable, la jornada estuvo marcada por la implementación del split 10:1 en las acciones de YPF para mejorar su accesibilidad nominal, mientras los ADR mostraron una tónica dispar liderada por los rebotes del sector bancario", resumió Vlassich.

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“En el plano geopolítico, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que aplazará nuevos ataques militares contra Irán argumentando que Teherán y otros países de la región le comunicaron avances en un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a su programa nuclear. No obstante, la respuesta iraní fue contundente, funcionarios militares declararon a Mehr News que estas afirmaciones son una ‘mentira completa’ y un ‘intento desesperado de manipular el mercado’, destacó Laura Torres, directora de Inversión de IMB Capital Quants.

“Irán negó categóricamente haber solicitado la suspensión de los ataques o haber aceptado un pacto nuclear, asegurando que la pausa militar fue una decisión unilateral de Trump bajo falsas premisas”, añadió Torres.

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Subió el dólar

Con un volumen operado en el segmento de contado USD 513 millones, el dólar mayorista finalizó con ganancia de diez pesos o 0,7%, a 1.495 pesos.

“Hacia el tramo final del MULC la demanda volvió a intensificarse, permitiendo que el tipo de cambio extendiera la suba y finalizara la rueda en el máximo de la jornada”, comentó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

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En 2026 el tipo de cambio oficial anota un incremento de solo 40 pesos o 2,7%, frente a una inflación que habría superado el 18% en el período. El dólar anotó un récord nominal de cierre en los $1.498 el 28 de julio último.

El Banco Central estableció un techo para las bandas cambiarias en los $1.848,23, rango que deja al dólar mayorista a $353,23 o 23,6% de ese umbral.

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Con el inicio del mes y la presión mayorista, el dólar al público también exhibió una ganancia de cinco pesos o 0,3%, a $1.515 para la venta según la referencia del Banco Nación. En tanto, el dólar blue cayó cinco pesos, a 1.555 pesos.

A diferencia del mayorista, todos los contratos de dólar futuro estuvieron negociados con bajas leves en un rango de 0,2% al 0,5%, con un monto equivalente a poco más de USD 1.000 millones, según datos de A3 Mercados. La posición más operada, con vencimiento a fin de agosto, cedió tres pesos o 0,2%, a 1.512 pesos.

El Banco Central compró USD 18 millones en el mercado, apenas el 3,5% de la oferta privada, mientras que las reservas internacionales brutas del Banco Central se ubicaron en los USD 49.376 millones, el monto más alto desde el 7 de julio.

“El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de reforma integral la Carta Orgánica del Banco Central, con el fin de blindar la posibilidad de que retome el financiamiento al Tesoro Nacional por parte de la autoridad monetaria. El objetivo es fortalecer el programa de estabilización, dejándolo menos expuesto a cambios políticos futuros”, señaló Invecq Consultora Económica.

“El proyecto está alineado con el estándar de bancos centrales de la región y del BCE, y apunta a “preservar el valor de la moneda” como mandato único, es decir, fortalecer el peso argentino", agregó el informe de Invecq.