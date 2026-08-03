Honduras activa plan de emergencia más de 200 reses han muerto por la sequía

La sequía en Honduras agravó la crisis ganadera y causó la muerte de más de 200 reses por la escasez de agua y alimento.

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Los efectos de la sequía continúan agravándose en Honduras y comienzan a reflejarse con mayor fuerza en el sector ganadero.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, confirmó que más de 200 reses han muerto por la escasez de agua y alimento provocada por las condiciones climáticas que afectan a distintas regiones del país.

El funcionario aseguró que la situación ha obligado al Gobierno a poner en marcha medidas de emergencia para asistir a los productores más afectados, especialmente en la zona sur, donde ya comenzó la distribución de alimento para el ganado.

Además, indicó que la Secretaría de Agricultura y Ganadería prepara nuevas entregas de apoyo para productores del departamento de El Paraíso y atiende solicitudes de Olanchito, una de las zonas donde los ganaderos también informan dificultades para mantener la alimentación de sus animales.

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La falta de lluvias pone en riesgo la producción pecuaria

La disminución de las lluvias ha reducido la disponibilidad de pastos y fuentes de agua, dos elementos fundamentales para la producción ganadera.

Como consecuencia, numerosos productores enfrentan dificultades para alimentar a sus animales, una situación que ha incrementado los costos de producción y ha provocado la muerte de cientos de reses en diferentes sectores del país.

Las autoridades reconocen que el fenómeno climático representa uno de los principales desafíos para el sector agropecuario durante este año, porque afecta tanto a pequeños como a medianos productores que dependen de los recursos naturales para mantener sus explotaciones.

Gobierno distribuye alimento para evitar mayores pérdidas

Como respuesta inmediata a la emergencia, la Secretaría de Agricultura y Ganadería inició la entrega de concentrado y otros insumos alimenticios para el ganado en las zonas donde la sequía ha tenido mayor impacto.

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Según explicó Molina, estas acciones buscan evitar que continúe aumentando la mortalidad del hato ganadero mientras persisten las condiciones climáticas adversas.

La asistencia oficial prevé nuevas entregas para productores de El Paraíso y atiende solicitudes de apoyo de ganaderos de Olanchito.

El funcionario señaló que la asistencia continuará ampliándose conforme se identifiquen nuevas comunidades afectadas y se reciban solicitudes de apoyo de los productores.

“Estamos atendiendo de manera prioritaria a las zonas que presentan mayores afectaciones, pero el objetivo es llegar a todos los productores que lo necesiten”, indicó.

Programa de incentivos destinará recursos para el sector

Además de la respuesta inmediata, la Secretaría de Agricultura anunció la puesta en marcha de un programa orientado a fortalecer la producción ganadera y reducir la vulnerabilidad del sector frente a futuros eventos climáticos.

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El ministro informó que el Programa de Incentivos a la Producción cuenta este año con un presupuesto global de 100 millones de lempiras, recursos que serán destinados a distintas iniciativas para fortalecer la producción agropecuaria.

Dentro de ese presupuesto se incluyen fondos para apoyar la alimentación del ganado, especialmente en las regiones donde la sequía ha reducido la disponibilidad de pastos.

Programa ganadero inicia con L12 millones

Paralelamente, la Secretaría de Agricultura y Ganadería desarrolla un programa específico para el fortalecimiento de la ganadería, que comenzará con un plan piloto financiado con 12 millones de lempiras.

El ministro explicó que esa inversión podría ampliarse hasta 50 millones de lempiras durante este mismo año, dependiendo del ritmo de ejecución y de las necesidades que se identifiquen en el sector.

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“El programa ganadero va con un pilotaje de 12 millones que puede subir hasta 50 millones, depende de la capacidad de ejecución que tengamos en lo que resta del año”, detalló el funcionario.

La iniciativa tendrá una duración de cuatro años, período durante el cual se pretende desarrollar acciones permanentes para mejorar la alimentación, la nutrición y las condiciones de manejo del ganado.

Preparar al sector para enfrentar futuras sequías

Más allá de atender la emergencia actual, el Gobierno asegura que el objetivo principal del programa es fortalecer la capacidad de respuesta de los productores frente a los efectos del cambio climático.

Las autoridades buscan que los ganaderos cuenten con mejores herramientas para enfrentar períodos prolongados de sequía mediante sistemas de alimentación más eficientes, reservas estratégicas de forraje y mejores prácticas de manejo nutricional.

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El ganado pasta en una pradera en El Paraíso, Honduras. REUTERS/Yoseph Amaya

Según Molina, el propósito es que los productores sean más resilientes y puedan reducir las pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos extremos, cuya frecuencia ha aumentado en los últimos años.

La sequía se ha convertido en uno de los principales retos para el sector agropecuario nacional, al afectar no solo a la ganadería, sino también a la producción de granos básicos y otros cultivos.

La reducción de las precipitaciones impacta directamente la disponibilidad de agua para consumo animal, disminuye la producción de pastos y obliga a muchos productores a invertir mayores recursos para mantener sus hatos.

Especialistas han advertido que, de persistir las condiciones climáticas secas, las pérdidas podrían incrementarse en los próximos meses, con impacto en la producción de carne y leche y en la economía de miles de familias que dependen de la actividad ganadera.

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