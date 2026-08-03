República Dominicana: Explosión de un cilindro de gas deja menor de edad fallecido y ocho heridos

La explosión de un cilindro de gas en un negocio de comida de San Francisco de Macorís dejó un niño muerto y ocho heridos. (Cortesía: Redes sociales)

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Una explosión registrada en un establecimiento de comida rápida en San Francisco de Macorís provocó la muerte de un menor de edad y ocho heridos, confirmaron autoridades sanitarias.

El incidente, ocurrido la noche del domingo, movilizó a los equipos médicos, quienes activaron los protocolos de emergencia para la atención y traslado de los afectados, de acuerdo con la información difundida por Noticias SIN.

El Hospital Regional Ángel María Gatón que atiende a los afectados por el incidente reportó que tres pacientes permanecen ingresados bajo observación, con uno de ellos próximo a ser dado de alta para tratamiento ambulatorio.

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El director del centro, Óscar Mena, explicó que el caso incluye a menores de edad, de los cuales uno falleció durante la madrugada del lunes.

Mena detalló que “tenemos tres pacientes que están en condiciones generales estables y se van a quedar aquí ingresados en el centro para darle su seguimiento.

Dentro de ellos hay uno que va a ser egresado para manejarlo de manera ambulatoria”.

El responsable del área médica agregó que los pacientes con cuadros más complejos fueron trasladados a la unidad de quemados de la Ciudad Sanitaria, donde uno de ellos fue remitido en intubación endotraqueal asistida y continúa bajo cuidado intensivo.

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Según el doctor Óscar Mena. el niño de ocho años, trasladado en estado crítico, falleció durante la madrugada pese a la atención recibida en la unidad especializada. (Cortesía: Noticias SIN)

“Hay otro paciente de los que fue referido a la Ciudad Sanitaria que presenta una mejoría de su cuadro, claro, con las quemaduras. Y hay otro paciente en la Ciudad Sanitaria que va a ser egresado para manejarlo de manera ambulatoria. Lo vamos a recibir aquí nuevamente para nosotros aquí darle el seguimiento”, agregó Mena.

Tres menores afectados por quemaduras

Inicialmente se informó de dos niños, aunque más tarde se confirmó la asistencia de un tercer menor. “De inicio dijimos que fueron dos niños, pero al final fueron tres, porque nos llegó otro que no esperó las unidades y se fue a su casa y los padres fue que lo trajeron, un adolescente de trece años”, detalló Mena.

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El niño de ocho años falleció en la madrugada, mientras que la niña de un año sigue en estado delicado y el adolescente de trece años evoluciona favorablemente, con un 10 a 15 % de quemaduras en su cuerpo y pronóstico de recuperación.

Una niña de un año permanece en estado delicado, con cerca del 30 % del cuerpo quemado y bajo ventilación mecánica. (Cortesía: Redes sociales)

De igual manera, el director del centro también explicó que la falta de una unidad de quemados en el hospital motivó el traslado de los casos más graves a instalaciones especializadas. “En el hospital no tenemos una unidad de quemados y esos pacientes, así de gran quemado, ameritan ir a una unidad de quemados. Por eso fueron enviados al hospital Arturo Grullón de Santiago, los menores de edad. Hubo uno de los niños que tuvimos que enviarlo también intubado, asegurando las vías aéreas, y ese fue el paciente que falleció”.

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El equipo médico mantiene el seguimiento sobre los pacientes egresados y continúa el monitoreo de los casos que permanecen bajo atención en la unidad especializada. Óscar Mena destacó que el abordaje de la emergencia incluyó el cumplimiento estricto de los protocolos para pacientes con quemaduras severas.