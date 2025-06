La razón por la que Sarah Jessica Parker no se toma selfies con fans

Sarah Jessica Parker prefiere conversaciones genuinas con admiradores antes que selfies rápidos en encuentros casuales públicos (REUTERS/Eduardo Munoz)

Sarah Jessica Parker compartió su postura sobre las solicitudes de fotografías por parte de sus admiradores, explicando que prefiere entablar conversaciones auténticas antes que posar para selfies inmediatos.

Durante una reciente entrevista en The Howard Stern Show, cuyo clip fue publicado en YouTube el martes 10 de junio, la protagonista de Sex and the City detalló su enfoque para interactuar con los fans que se le acercan en público.

La actriz de 60 años narró una situación específica que experimentó en un aeropuerto el viernes anterior a la entrevista.

“Una mujer se me acercó y no me saludó, solo me dijo: ‘¿Puedo tomarte una foto?’. Y yo le dije: ‘Ni siquiera nos conocemos. Ni siquiera te presentaste. ¿Cómo te llamas?’”, relató.

La estrella de "Sex and the City" rechaza fotografías inmediatas y propone diálogos significativos con fans (EFE/ Etienne Laurent)

Después de conocer que el nombre de la admiradora era Julie, Parker le propuso una alternativa. “Le dije que no nos íbamos a tomar una foto, pero que íbamos a tener una conversación”, explicó la estrella y añadió: “Te garantizo que va a ser mucho más significativo”.

Por lo tanto, Sarah Jessica Parker cumplió su palabra y, tras hacer una parada para conseguir comida para su familia antes del vuelo, regresó junto con su hermano para reunirse con Julie y sus amigas de Minnesota, asegurándose de “hablar con todos en la mesa”.

El presentador Howard Stern comentó de manera crítica sobre esta aproximación: “Es como si fueras una maestra enseñando a todos cómo comportarse. Es jodidamente molesto, ¿verdad?”

La artista de Hollywood respondió explicando las razones detrás de su preferencia. “Prefiero esto a que alguien se me acerque con una cámara ya lista preguntando mientras están haciendo clic”, declaró.

La actriz explica que se sobresalta cuando fans se acercan con cámaras listas para fotografiar inmediatamente (Mega/The Grosby Group)

Y afirmó: “Siempre me sobresalta. Prefiero mucho más tener una conversación, que alguien se me acerque y me diga: ‘Tal vez este no es tu mejor momento, mi nombre es Verónica y estoy aquí y estoy emocionada de verte’”.

Parker cree firmemente en vivir el momento presente en lugar de capturarlo. La actriz, quien está casada con Matthew Broderick y comparte tres hijos con él, mantiene un enfoque reservado respecto a su vida personal.

Durante su aparición en The E! News Sitdown with Bruce Bozzi el mes pasado, Parker también compartió perspectivas sobre los consejos que ofrece a sus hijos: James Wilkie, de 22 años, y las gemelas Tabitha Hodge y Marion Loretta Elwell, de 15 años.

“Quieres que persigan cosas que sean emocionantes, desafiantes, difíciles y gratificantes, y que puedan finalmente cuidarse a sí mismos, mantenerse a sí mismos, emocional y financieramente, y que puedan estar en el mundo y ser una persona confiable para sí mismos y para otras personas”, señaló.

Sarah Jessica Parker, casada con Matthew Broderick, mantiene enfoque reservado sobre vida personal pese a fama pública internacional (Grosby)

¿Por qué Scarlett Johansson tampoco se toma selfies con fans?

La postura de Sarah Jessica Parker no es única en Hollywood. Scarlett Johansson también ha expresado públicamente su política de no tomarse fotografías con fans fuera de eventos profesionales.

“Realmente ofende a mucha gente”, declaró Johansson a InStyle este año. “No significa que no sea agradecida, por supuesto, de que la gente sea fan o esté feliz de verme. Pero siempre les digo a las personas: ‘No estoy trabajando’. [Y eso significa] no quiero ser identificada como estando en este tiempo y lugar contigo. Estoy haciendo mis propias cosas”.

La estrella de Marvel aclaró que está completamente bien pedirle una foto cuando asiste a un estreno de película o visita programas de televisión, pero no cuando está tratando de “ir a comprar mis propias cosas en Duane Reade” como el resto de la población.

Scarlett Johansson comparte política similar, evitando selfies con fans fuera de eventos profesionales o laborales (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Me gusta estar en mis propios pensamientos que no tienen nada que ver con lo que otras personas piensan de mí”, sostuvo. “No me gusta ser cohibida”.