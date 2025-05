Sarah Jessica Parker hizo una impactante confesión sobre “Sex and The City”

Sarah Jessica Parker sorprendió al revelar un dato sobre "Sex and the City". (Escena de "Sex and the City")

A pocos días del estreno de la tercera temporada de And Just Like That, Sarah Jessica Parker ha sorprendido a sus seguidores con una inesperada confesión: nunca ha visto la icónica serie Sex and the City ni su secuela.

La revelación llega en medio de la ya conocida tensión con su excompañera de reparto Kim Cattrall, reavivando un conflicto que ha marcado la historia reciente del popular universo televisivo.

La actriz, quien interpreta a la inolvidable columnista Carrie Bradshaw desde 1998, comentó en una entrevista con E! News que evita ver sus propios trabajos.

“Oh Dios mío, no. No lo veo, nunca lo he visto. Nunca he visto Sex and the City, o al menos la mayoría de los episodios”, confesó, dejando boquiabiertos a sus fanáticos.

Sarah Jessica Parker confesó que nunca ha visto una temporada completa de "Sex and the city" (Escena de "Sex and the city")

Sobre si sus hijos han visto la serie, indicó que aún no lo consideran parte de su “lista de reproducción”, aunque su hijo mayor llegó a ver algunos episodios luego de asistir al estreno de And Just Like That.

Aun así, dejó claro que que prefiere que su familia la conozca como madre y no como personaje.

“No hay presión de mi parte. Quiero que me recuerden como su madre, no como Carrie. Pero quizá algún día encuentren la manera de verlo y se sientan cómodos con lo que ven. Es decir, no hay nada de lo que hago que me parezca terriblemente impactante, pero es una forma muy diferente de ver a un padre o madre.”, declaró.

Junto a su esposo, el actor Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker tiene tres hijos: James Wilkie (22 años) y las gemelas Tabitha y Marion (13 años).

Sarah Jessica Parker no quiere que sus hijos la recuerden como Carrie sino como su madre. (Instagram/James Wilkie Broderick)

¿Kim Cattrall volverá a la tercera temporada de “And Just Like That”?

Kim Cattrall, quien dio vida a la audaz Samantha Jones, sorprendió a los fans con una breve aparición en la segunda temporada, pero no volverá para la tercera entrega. Se sabe que la famosa filmó su cameo sin contacto alguno con el elenco, incluida Parker.

La enemistad entre ambas actrices ha sido objeto de atención desde hace años. En una entrevista con Variety en 2022, Sarah Jessica Parker fue tajante al ser consultada sobre un posible regreso permanente de su excompañera.

“No creo que pudiera. Hay demasiada historia pública sobre sus sentimientos al respecto”, afirmó. Además, afirmó que la cancelación de la tercera película de Sex and the City se debió a las exigencias de Cattrall, algo que ella ha negado.

Sarah Jessica Parker afirmó que Kim Cattrall la razón por la que se canceló la tercera película de "Sex and the City". (HBO Max)

La tensión entre ambas escaló en 2018, cuando Kim Cattrall publicó un mensaje en su cuenta de Instagram directo hacia Parker tras la muerte de su hermano Christopher.

“Tu constante acercamiento es un doloroso recordatorio de lo cruel que eras entonces y ahora. Quiero dejar esto MUY claro (si no lo he dicho ya): no eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte una última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para recuperar tu imagen de ‘chica buena’”, escribió.

La estrella también ha sido crítica con el desarrollo de su personaje, revelando que se sintió decepcionada con el guion de la cancelada tercera película. Según ella, la historia planteaba que Samantha recibiría fotos explícitas del hijo adolescente de Miranda, lo cual consideró inapropiado.

Además, criticó la falta de evolución del personaje, sugiriendo que habría sido más interesante mostrarla enfrentando la crisis económica y vendiendo su empresa de relaciones públicas.

Kim Cattrall cuestionó la evolución de su personaje de Samantha Jones en "Sex and the city". (Escena de "Sex and the city")

En ese sentido, Cattrall fue dura al calificar la secuela televisiva And Just Like That como una simple extensión de aquel guion rechazado: “La serie es básicamente la tercera película. Así de creativa fue”, lanzó con ironía en una entrevista.

El estreno de la tercera temporada está programado para el 29 de mayo de 2025.