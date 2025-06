Kristin Davis, de ‘Sex And The City’, habló sobre los viejos rumores de romance con Chris Noth

Los rumores se reavivaron tras una publicación en Instagram donde Davis compartió un clip de su pódcast (HBO)

Por más de dos décadas, la historia de amor y desamor entre Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y Mr. Big (Chris Noth) marcó el corazón de Sex and the City. Pero detrás de cámaras, los rumores también han tenido su propio protagonismo.

Esta semana, Kristin Davis —quien interpreta a Charlotte York— puso fin a una especulación que la ha perseguido durante años: ¿tuvo o no una relación sentimental con Noth?

A través de su pódcast Are You a Charlotte?, Davis, de 60 años, ha estado reviviendo momentos icónicos de la serie junto a invitadas especiales.

En el episodio del lunes 2 de junio, la artista Megan Thee Stallion se sumó a la conversación y contó qué pensaba del personaje de Noth. “No estoy a favor de Big. Odio a Big”, expresó la rapera ganadora del Grammy, provocando risas y reacciones entre los fans del programa.

Kristin Davis y Chris Noth fueron vinculados por varios años debido a sus interacciones fuera de cámaras (Captura: reddit/sexandthecity)

Ese mismo día, Davis compartió un fragmento del episodio en su cuenta de Instagram. Allí, una seguidora dejó el comentario: “¿Kristin, no saliste con él?”, en referencia a los rumores que han circulado por años en redes y sitios de celebridades.

“¡No, no lo hice!”, escribió la actriz para desmentir cuálquier vínculo romántico con su coprotagonista. Davis no brindó más detalles.

“OMG, ¡me habían mentido! Gracias por responderme, incluso busqué esto en Google y hay muchos links diciendo que sí salieron”, respondió la fanática.

¿Qué pasó con Mr. Big?

Aunque el personaje de Big fue un pilar en la narrativa de Sex and the City, su presencia tuvo un abrupto final en And Just Like That…, la serie secuela que sigue las vidas de las protagonistas en su madurez.

En la ficción, Carrie Bradshaw queda viuda en el primer episodio del revival de la serie (HBO Max)

Durante el episodio estreno en diciembre de 2021, la relación entre Carrie y Big —ya convertida en matrimonio— terminó de forma trágica. Después de una intensa sesión en su bicicleta Peloton, Big sufre un ataque cardíaco fatal y deja a Carrie devastada.

El showrunner Michael Patrick King explicó cómo fue presentar la idea a Noth. “Le pregunté: ‘¿Quieres venir y morir?’ Y él respondió: ‘Por supuesto que no, ¿quién querría algo así?’”, recordó King en diálogo con Us Weekly.

“Luego trabajamos mucho juntos, y fue un placer porque Chris tiene grandes instintos narrativos. Juntos ideamos exactamente cómo se iría el personaje y qué significarían sus últimos momentos”.

No obstante, el fallecimiento de Mr. Big en la ficción coincidió con un giro inesperado en la vida real. Apenas días después de emitirse el episodio, al menos cuatro mujeres acusaron públicamente a Chris Noth de conducta sexual inapropiada. Las denuncias —reportadas por medios como The Hollywood Reporter— incluían alegaciones de violación, acoso y abuso ocurridos entre 2004 y 2015.

Chris Noth enfrentó graves acusaciones de conducta sexual inapropiada poco después de su salida de la serie (EFE/PETER FOLEY)

Noth negó rotundamente las acusaciones, aunque admitió haber sido infiel a su mujer, Tara Wilson. “Engañé a mi esposa, y fue devastador para ella. Pero no cometí un crimen”, declaró el actor en una entrevista con USA Today. Hasta la fecha, no se han presentado cargos formales en su contra.

En respuesta a las denuncias, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis emitieron un comunicado conjunto: “Apoyamos a las mujeres que se han presentado y compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las aplaudimos por ello”.

Charlotte y Carrie en “And Just Like That…”

Tras la muerte de Big, And Just Like That… llevó a Carrie por un proceso de duelo y renovación personal. En la segunda temporada, retomó su relación con Aidan Shaw (John Corbett), aunque en la actual tercera entrega —que estrenó el 29 de mayo por Max—, su romance ha quedado en pausa debido a las obligaciones familiares de Aidan en Virginia.

"And Just Like That" estrenó su temporada 3 con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis (Max)

“Tengo que mantenerme jodidamente enfocado en la situación en casa. Pero puedes mandarme mensajes —cosas pequeñas, cosas grandes. Llámame si es importante”, le dijo Aidan a Carrie en el episodio del 5 de junio.

Mientras tanto, Charlotte continúa su vida familiar en el Upper East Side junto a su esposo Harry Goldenblatt (Evan Handler) y sus dos hijos.

Cada jueves se estrena un nuevo capítulo de la serie disponible vía streaming por HBO Max.