Helen Mirren reflexionó sobre las presiones de Hollywood: “Elegí no ser tan guapa”

Helen Mirren desafía los estándares de belleza en Hollywood y reivindica la autenticidad (REUTERS/Stephane Mahe)

Helen Mirren, una figura icónica en el mundo del cine, ha mantenido una carrera que desafía continuamente las normas y expectativas de Hollywood. Británica cuyo talento fue forjado en la disciplina del teatro shakespeariano, Mirren alcanzó el pináculo de su reconocimiento internacional con un Oscar por su papel en La reina en 2006.

Durante más de cincuenta años, su versatilidad y compromiso la han destacado tanto en películas de autor como en grandes producciones, consolidando su posición como una de las actrices más respetadas de la industria.

En una reciente conversación organizada por The Hollywood Reporter y citada por Fotogramas junto a otras actrices prominentes como Kathy Bates y Parker Posey, entre otras, Mirren volvió a demostrar por qué es un referente no solo por sus actuaciones, sino también por su actitud frente a las imposiciones de la industria. En esta charla, abordó un tema siempre latente: las presiones estéticas en Hollywood.

Recordó un consejo que recibió en sus veinte años, cuando le sugirieron someterse a una cirugía de nariz para obtener trabajo. Pero, fiel a su estilo directo y desafiante, Mirren optó por seguir su propio camino: “Dije que no. No quería ser una actriz guapa de todas formas. Elegí no ser tan guapa”, afirmó. Esta declaración refleja su rechazo a los cánones hegemónicos y su compromiso con ser fiel a sí misma.

La franqueza de Mirren no solo genera eco en la industria, sino que también resalta una cuestión vigente sobre la autenticidad en el mundo de las estrellas. No es solo una crítica a los estándares de belleza, sino una reafirmación del tipo de trayectoria que quiere seguir: una construida sobre talento y no apariencia.

Mirren se consolida como referente por su actitud frente a las imposiciones de Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

Un diálogo sincero: reflexiones de actrices sobre belleza y estándares en Hollywood

Durante el encuentro moderado por The Hollywood Reporter, un grupo de actrices de renombre reflejó sobre temas sensibles que atañen a la industria cinematográfica. Helen Mirren inició la discusión con una declaración provocadora respecto a sus experiencias personales en torno a la belleza. A su testimonio pronto se sumó el de Kathy Bates, quien aportó una perspectiva sobre cómo una actuación puede embellecer más allá de las apariencias físicas.

Mirren, con espíritu de camaradería y sinceridad, expresó: “Mirando nuestras caras en esta mesa, ninguna de nosotras es bella”. Este comentario generó una reacción inmediata. Kathy Bates, notablemente franca, contradijo divertido el comentario de Mirren: “¡Oh, venga ya! Me siento más bella que en toda mi vida”. El ambiente se alivianó con la risa cómplice de Keri Russell, quien añadió: “Kathy está como, ‘Habla por vos misma’”.

Lejos de ser una mera crítica sobre sí mismas, esta interacción subrayó la realidad de que las presentes habían forjado sus carreras desafiando los estándares hegemónicos de belleza que dominan en Hollywood. Su éxito y permanencia en la industria han demostrado que los “rostros interesantes”, como los describe Mirren, pueden perdurar y triunfar, rompiendo el molde tradicional de las estrellas de cine.

Kathy Bates: retos personales y profesionales en Hollywood

Kathy Bates revela los desafíos de su carrera y su lucha contra el cáncer de ovarios (REUTERS/Daniel Cole)

Kathy Bates, conocida por su poderoso rol en Misery, compartió desafíos significativos de su carrera durante una conversación con colegas de la industria. En 2003, enfrentó un diagnóstico de cáncer de ovarios. Su agente aconsejó discreción para evitar ser vista como “el rostro del cáncer de ovarios”, lo cual Bates reconsideró con el tiempo, pensando que hacerlo público podría haber ayudado a otros.

Además, Bates relató una anécdota de su relegación en Frankie & Johnny simplemente por no encajar en el molde romántico que Hollywood a menudo impone. A pesar de haber interpretado a Frankie en el teatro, el director Garry Marshall no la consideró para la versión cinematográfica. Estos episodios resaltan las barreras persistentes en la industria, mientras Bates se ha esforzado por desafiarlas con su talento y autenticidad.