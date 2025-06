Cristin Milioti conquista la escena global con papeles en “El Pingüino” y “Black Mirror”

Cristin Milioti brilla en "El Pingüino" y la secuela de "Black Mirror" como una de las actrices más versátiles del momento

Cristin Milioti irrumpió con fuerza en la conversación global sobre televisión y cine gracias a sus recientes interpretaciones en dos de las producciones más esperadas y aclamadas del último año: El Pingüino de HBO y la secuela de Black Mirror USS Callister: Into Infinity en Netflix. Su papel como Sofia Falcone, la implacable heredera de la familia criminal más poderosa de Gótica, y su regreso como Nanette en la antología de ciencia ficción, han consolidado su estatus como una de las actrices más versátiles y reconocidas de la industria.

Según Variety, la actriz ha recibido elogios entusiastas por estos trabajos, lo que la ha llevado a un intenso ciclo de promoción y entrevistas, una experiencia que, según confiesa, le resulta tan gratificante como incómoda. “Estoy muy orgullosa de haber formado parte de todo esto y quiero hablar de ello”, expresó Milioti durante una entrevista en el Chateau Marmont de Los Ángeles, realizada por Variety.

Sin embargo, la actriz también admitió que reflexionar sobre sí misma en público le resulta incómodo, incluso fuera del ámbito mediático. “Obviamente, hay una parte de mí que se siente cómoda subiéndose a un escenario y diciendo: ‘Silencio, voy a cantar’. Pero es un contexto muy diferente al de la auto-reflexión”, explicó.

Cristin Milioti en la tapa de Variety

Los desafíos y triunfos recientes: “El Pingüino” y “Black Mirror USS Callister: Into Infinity”

El otoño de 2024 marcó un punto de inflexión en la carrera de Cristin Milioti con el estreno de El Pingüino en HBO. En esta serie, la actriz interpreta a Sofia Falcone, una figura feroz y compleja que busca venganza tras haber sido traicionada y encarcelada injustamente por su propio padre.

Compartiendo pantalla con Colin Farrell, quien da vida al villano titular, Milioti se sumergió en un personaje que, según sus palabras, le resultó irresistible desde el primer momento. “Me enamoré de ella desde que empezamos. No apruebo sus acciones, pero la fantasía de poder vengarte de quienes te han hecho daño es muy humana. Fue increíble interpretarla y ha sido muy significativo conectar con personas que también han sentido eso", relató la actriz a Variety.

La actriz explora la venganza y la complejidad en su nuevo papel junto a Colin Farrell

El reto de encarnar a Sofia Falcone no solo residió en la carga emocional del personaje, sino también en la magnitud de la producción. “La presión era enorme porque es Batman y una producción gigantesca, pero eso empezó a desvanecerse con el tiempo. Además, llevaba mucho tiempo queriendo interpretar un papel así. Sabía lo afortunada que era”, reconoció Milioti.

Poco después, en la primavera de 2025, la actriz volvió a captar la atención internacional al protagonizar Black Mirror USS Callister: Into Infinity, la primera secuela de la popular serie de antología de Netflix. En esta nueva entrega, Milioti retoma el papel de Nanette, una programadora de videojuegos que, tras los eventos del episodio original, asume el mando de la nave Callister.

Cristin Milioti retomó el papel de Nanette, ahora al mando de la nave Callister en la nueva entrega

La producción, rodada en las Islas Canarias, supuso para la actriz su primer acercamiento real al trabajo de acción y escenas de riesgo. “Tengo mucho respeto por quienes hacen esto durante meses. Terminas llena de moratones, pero es como volver a ser una niña jugando en el patio. Es un cansancio agradable”, compartió Milioti.

La actriz también destacó el contraste entre la naturaleza cotidiana de la vida de oficina y la aventura espacial que caracteriza a la serie. “Tienes lo mejor de ambos mundos: la banalidad de la oficina y una película espacial en toda regla. Fue increíble correr por la nave con un bláster. Nos alojamos todos juntos en un hotel durante una semana, fue como un campamento de verano”, recordó.

Un recorrido por los papeles más emblemáticos de su carrera

La trayectoria de Cristin Milioti abarca casi dos décadas y una variedad de géneros y formatos que han puesto a prueba su capacidad de transformación. Su primer papel en la pantalla llegó en 2006, cuando Steve Buscemi la eligió para interpretar a la hija de un jefe mafioso en la sexta temporada de The Sopranos. Milioti confesó a Variety que, en aquel entonces, no había visto la serie porque su familia no podía permitirse HBO, y que la magnitud del set la intimidaba.

Cristin Milioti inició su carrera en 2006 con un papel en "The Sopranos"

“Si hubiera sabido lo importante que era ese programa, me habría puesto muy nerviosa. Steve Buscemi fue muy amable. Es fácil perderse en ese ambiente, pero él me trató como a cualquier veterano del elenco”, recordó. En 2011, Milioti dejó una huella imborrable en la comedia televisiva con su participación en 30 Rock. Su personaje, una guionista que satiriza los estereotipos anti-feministas de la época, se ganó el cariño del público hasta el punto de que los fans aún le repiten la frase “I’m a very sexy baby”.

“Fue uno de mis papeles favoritos. Fui a la audición con esa voz y supe exactamente qué hacer. Estaba obsesionada con ese programa y conocer los sets fue un sueño”, relató la actriz.

El salto al teatro llegó con Once, la adaptación musical del filme homónimo, que le valió una nominación al Tony a la mejor actriz en 2013. Milioti interpretó el papel principal en más de 500 funciones, una experiencia que, según relató a Variety, la transformó profundamente.

“Fue un reto enorme. Tocaba el piano, cantaba sin parar y la historia era muy emotiva. Había noches en las que sentías el aire cambiar y escuchabas a la gente llorar. Pero hacerlo 500 veces fue muy duro. No tenía vida fuera del teatro, ni salía ni hablaba por teléfono porque me preocupaba mi voz. Ahora lo haría diferente, era muy joven. Hay que vivir un poco”, reflexionó.

Ese mismo año, Martin Scorsese la eligió para interpretar a la primera esposa de Jordan Belfort, el personaje de Leonardo DiCaprio, en El Lobo de Wall Street. La experiencia en el set fue, según Milioti, un proceso de aprendizaje.

“Había mucha improvisación. Podías ir en mil direcciones y me costó un poco adaptarme. Ojalá me hubiera relajado antes, porque una vez que lo hice, fue una experiencia muy íntima. Scorsese es muy generoso y apoya mucho a los actores, se ríe mucho y es muy alegre, aunque sus películas sean intensas”, relató a Variety.

El reconocimiento masivo llegó con Cómo conocí a tu madre, donde interpretó a la esperada “Madre” en la novena y última temporada de la serie. Aunque su aparición fue breve, su personaje dejó una huella profunda en los seguidores, quienes manifestaron su descontento por el destino final del personaje.

Milioti destaca la exigencia emocional y física de su trabajo en teatro (REUTERS/Daniel Cole)

“No les gustó. Creo que eso demuestra que la gente se involucró. Fue un gran cumplido, aunque no salgo tanto. El cariño por el personaje es un testimonio de lo que construyeron. También creo que los finales son difíciles. Entiendo por qué la gente se molestó, pero admiro que se mantuvieran fieles a su plan original”, explicó Milioti.

En 2015, la actriz se sumó al elenco de la segunda temporada de Fargo, interpretando a la esposa enferma de un oficial de patrulla estatal de Minnesota. Tras dos proyectos televisivos de corte más convencional, Milioti buscaba un cambio de registro. “Había hecho dos cosas muy de network seguidas, donde sentía que interpretaba a la ‘chica ideal’, y quería girar el volante en otra dirección. Eso es lo que me gusta de ser actriz: puedes sentarte con Nick Offerman en una cocina en Calgary y años después en una jungla en Puerto Rico, interpretando personajes completamente distintos, pero siempre hablando de cosas difíciles", relató a Variety.

En 2020, Milioti protagonizó junto a Andy Samberg la comedia romántica de ciencia ficción Palm Springs, donde ambos interpretan a invitados de una boda atrapados en un bucle temporal. La actriz describió el rodaje como intenso y divertido, y destacó la complejidad de mantener la coherencia narrativa en una historia tan enrevesada.

“Tenía un guion lleno de anotaciones sobre dónde estaba el personaje en cada momento. Todos intentábamos mantenerlo claro, pero se volvía confuso, lo cual también era parte de la trama. Me encantó poder explorar géneros diferentes y ver cómo los personajes se enfrentan a su propia infelicidad y responsabilidad en sus vidas. Y además, ¡hay viajes en el tiempo!”, compartió Milioti.

El presente y el futuro de una actriz en constante transformación

Cristin Milioti se encuentra en un momento de plenitud profesional, con proyectos de alto perfil que han puesto de manifiesto su capacidad para abordar personajes complejos y desafiantes. La actriz ha expresado su gratitud por las oportunidades recibidas y su deseo de seguir explorando nuevos registros.

“He querido interpretar un papel como el de Sofia Falcone durante mucho tiempo. Sabía lo afortunada que era”, afirmó.

Su recorrido, desde los inicios en The Sopranos hasta los recientes éxitos en El Pingüino y Black Mirror, refleja una evolución constante y una búsqueda permanente de nuevos retos.