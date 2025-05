La confesión de Justin Bieber: el comentario que casi arruina su relación con Hailey y la redención

Photo © 2023 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Los Angeles, October 12, 2023. Justin Bieber and Hailey Bieber were all smiles as they stepped out for a date night to support Victoria Monet in LA on Thursday. The adorable duo wore matching leather jackets as they posed backstage before joining Tori Kelly and Other Celebrity guests to watch the show. Justin and Hailey Bieber Match in Leather Jackets as They Join Tori Kelly to Support Victoria Monet at The 2nd Night of Her Sold Out Jaguar Tour, Los Angeles

El cantante canadiense Justin Bieber ha ofrecido disculpas públicas a su esposa, Hailey Bieber, a través de una publicación en Instagram que ha generado un intenso debate entre sus seguidores. La disculpa surgió después de que Hailey, de 28 años, apareciera en la portada de Vogue, algo que Justin, de 31 años, supuestamente le había dicho que nunca lograría.

En el post, Justin compartió las fotografías del reportaje de Vogue acompañado de una confesión sobre una discusión pasada con Hailey. “Esto me recuerda cuando Hailey y yo tuvimos una gran pelea”, comenzó el cantante en su escrito. “Le dije a Hailey que nunca estaría en la portada de Vogue. Vaya, lo sé, muy cruel”. Justin explicó que su comentario había nacido de un sentimiento de falta de respeto y un intento por “igualar” las cosas durante una discusión.

Justin Bieber se disculpó con su esposa Hailey por haber creído que nunca protagonizaría la portada de Vogue (Créditos: Instagram/Justin Bieber)

Con tono reflexivo, añadió: “Creo que a medida que maduramos, nos damos cuenta de que no estamos ayudando en nada al tratar de ‘igualar’ las cosas; honestamente solo prolongamos lo que realmente queremos, que es intimidad y conexión”. Así, concluyó la publicación con una disculpa: “Así que cariño, ya sabes, pero perdóname por decir que no lograrías una portada de Vogue, porque claramente estaba muy equivocado”.

Las reacciones de los fanáticos en los comentarios fueron variadas. Algunos criticaron la dureza de las palabras de Justin, mientras que otros lo elogiaron por reconocer sus errores y no presentar una imagen irreal de su relación en las redes. “Lo amamos, pero este comentario es doloroso. Hailey merece un millón de portadas de Vogue”, escribió un usuario. Otro comentó: “Al menos es honesto y no pinta su relación como perfecta, como solemos ver en las redes”.

En la misma entrevista con Vogue, Justin también se mostró orgulloso al hablar de su esposa, describiéndola como la mejor decisión que ha tomado en su vida. También abordó la constante atención mediática que recibe Hailey, atribuyéndola a su “habilidad innata para el estilo, los negocios, el arte y la moda”, además de cómo maneja con gracia su rol como madre y esposa.

En su entrevista, Hailey Bieber reflexionó sobre los problemas de la atención mediática que ha recibido en los últimos años REUTERS/Mario Anzuoni

La pareja contrajo matrimonio en 2018 en una ceremonia civil, seguida de una celebración repleta de celebridades en 2019. El 23 de agosto de 2024, ambos anunciaron la llegada de su primer hijo, Jack Blues.

En su charla con Vogue, Hailey habló abiertamente sobre los desafíos tras el parto y la experiencia de un nacimiento complicado. Describió este periodo como “el momento más sensible” de su vida, acentuado por la especulación constante en internet sobre su relación. “No puedo siquiera comenzar a explicarlo. Es una vida loca”, expresó.

Hailey Bieber afirmó que el postparto es de las cosas más difíciles que ha experimentado (Instagram/Hailey Bieber)

A pesar de las dificultades, Hailey destacó lo mucho que ha aprendido de Justin, quien ha lidiado con el escrutinio público desde joven. “Justin me dice, ‘Cariño, confía en mí, he estado aquí muchas veces. No vas a ganar. No hay ganadores’.”

La sinceridad de Justin Bieber refleja los altibajos de una relación bajo los reflectores. Mientras tanto, Hailey continúa desarrollándose en su nuevo rol de madre, enfrentando los desafíos con el respaldo de su familia y experiencia acumulada al lado de una de las figuras más mediáticas de su generación.