Miley Cyrus: “Los Jonas Brothers tuvieron más oportunidades que yo, solo por ser varones”

Miley Cyrus en diálogo con The Interview Podcast

Miley Cyrus ha reconstruido su historia pública a través de la franqueza, la autocrítica y la reflexión sobre los desafíos que vivió, tanto como figura femenina en la maquinaria Disney como en su consolidación como artista adulta.

Recientemente, en una entrevista con The Interview Podcast, un podcast perteneciente a The New York Times, la cantante y actriz ofreció detalles inéditos sobre desigualdad de género en la industria, su vínculo con los Jonas Brothers, su perspectiva sobre la maternidad, su paso por la fama infantil y la compleja relación con sus padres.

Desigualdad de género: entre el éxito y las oportunidades restringidas

Miley Cyrus junto a los Jonas Brothers

El contraste entre las trayectorias de Miley Cyrus y los Jonas Brothers resulta revelador sobre las dinámicas de género en la industria del entretenimiento adolescente. Aunque Cyrus asegura que “Hannah Montana” fue el programa más exitoso de Disney en su momento, reconoce que hubo un techo invisible cuando se trató de ser tenida en cuenta para ciertos eventos profesionales.

La artista rememora que mientras los Jonas Brothers eran invitados a presentaciones de alto perfil —como los Grammy, donde actuaron junto a Stevie Wonder y recibieron la nominación a Mejor Artista Nuevo—, ella no gozaba del mismo tipo de reconocimiento, a pesar de que su trabajo en televisión acumulaba más años al aire y un fenómeno de popularidad global.

La propia Miley sostiene que la razón era clara: “Eran varones, y era así”. Además, recalca la diferencia entre ser una estrella adolescente femenina (y encarnar, en su caso, el personaje de la popstar con peluca) y el trato que Disney destinaba a sus figuras masculinas. La cantante insiste en que haber superado ese contexto resultó, en buena medida, parte de su proceso madurativo, aunque durante mucho tiempo sintió que trabajaba igual o más que sus pares masculinos sin el mismo nivel de reconocimiento institucional.

El vínculo con Nick Jonas: amor juvenil y huella musical

Miley Cyrus tuvo una relación sentimental con Nick Jonas en su adolescencia (Foto: Especial)

El paso de Miley Cyrus por su juventud estuvo atravesado también por su relación con Nick Jonas, una de las historias más seguidas por los fans de la cultura pop adolescente de la época. Ambos se conocieron en 2006 y mantuvieron un noviazgo de casi dos años, tiempo en el que compartieron, además de proyectos televisivos y musicales, experiencias vitales en plena efervescencia de sus carreras.

Tras la separación, la influencia mutua pronto se volcó en su música: Miley escribió el popular tema “7 cosas”, una referencia directa a su ex pareja, mientras que Nick se inspiró en esa experiencia para la canción “Wedding Bells”.

Más allá del impacto sentimental y mediático, la relación entre ambos subraya cómo la vida personal de las jóvenes figuras Disney terminaba, casi inevitablemente, imbricada con su obra creativa. De hecho, Miley ha compartido en numerosas oportunidades que ese período de su vida, tan expuesto, le sirvió para encontrar una voz propia, volviendo sus emociones materia prima para la música.

Decisión frente a la maternidad: convicciones y cuestionamientos

En la misma entrevista, Miley Cyrus abordó con honestidad el tema de la maternidad y dejó en claro su postura: “Nunca ha sido algo que me apasione demasiado”. La cantante explicó que su elección de no tener hijos radica en la falta de interés genuino y la responsabilidad que implica, algo que prefiere evitar al no sentir un deseo profundo por ese camino.

Comparó su falta de entusiasmo por la maternidad con su decisión de no lanzar una línea de maquillaje —una tendencia entre celebridades— porque, según contó, solo le interesa dedicarse a aquello que la mueva realmente. “Es mucha responsabilidad, dedicación y energía, y si no te apasiona, no sé cómo puedes soportar noches de insomnio y 18 años de lo que tuvo que soportar mi madre”, expresó. Además, en reiteradas ocasiones insinuó que, de plantearse la posibilidad de ser madre, preferiría la adopción, especialmente dadas sus preocupaciones ecológicas y la conciencia sobre los limitados recursos del planeta.

Cyrus recalcó que su decisión es personal y no implica un juicio sobre quienes eligen otro camino, pero subrayó que nunca fue una prioridad para ella: “Creo que tendría una idea más realista de lo que quiere. Esa nunca ha sido mi prioridad”. Así, deslizó también su preocupación por la presión social que suele pesar sobre las mujeres, especialmente aquellas con perfiles públicos, para cumplir con determinadas expectativas de género.

El peso del escrutinio y la búsqueda de autonomía

Desde muy pequeña, Miley Cyrus vivió bajo el manto de la notoriedad, primero como hija de Billy Ray Cyrus y, desde los 13 años, como protagonista de “Hannah Montana”. El fenómeno del programa la catapultó como ícono de una generación, pero también la situó en el centro de una industria dominada por rutinas extenuantes, juicios públicos y dificultades para forjar una identidad propia fuera del personaje.

La transición hacia la adultez estuvo plagada de controversias y severas miradas externas. El ejemplo más recordado es su actuación con Robin Thicke en los MTV Video Music Awards de 2013, que generó el repudio de organizaciones como el Consejo de Padres de Televisión. La propia Miley reconoce, en retrospectiva, que el escrutinio y la incomprensión social marcaron de forma significativa esa etapa: “Nunca miraría a alguien de 18, 19, 20 o 21 años y lo juzgaría como adulto, porque aún no lo es”. A pesar de los golpes mediáticos, la artista resalta que esos años intensos fueron también un laboratorio para aprender a protegerse y establecer límites.

Esa exposición constante —sumada a experiencias de acoso escolar en su adolescencia— provocó en Cyrus la necesidad de trabajar en su vida emocional desde temprana edad. Declara haber recurrido a la terapia con constancia desde los 17 o 18 años, un recurso clave para procesar el peso del juicio externo y la presión por rendir.

El Grammy por “Flowers” y el ansiado reconocimiento

FOTO DE ARCHIVO: Miley Cyrus acepta el premio a la mejor actuación pop en solitario por "Flowers" durante la 66 edición de los premios Grammy en Los Ángeles, California, EEUU, 4 febrero, 2024. REUTERS/Mike Blake/ Foto de Archivo

El reciente éxito de “Flowers” y el Grammy obtenido marcan un punto de inflexión importante para Miley Cyrus. La distinción no solo premia una de sus canciones de mayor llegada masiva, sino que representa para ella el verdadero salto de “superar a Disney y al personaje” al reconocimiento por su autenticidad artística. La artista admitió que nunca había asumido cuánto la había dolido no ser reconocida formalmente por su trabajo, a pesar de haber contado con éxitos en las listas y una comunidad de admiradores fieles.

Recibir el Grammy, según sus propias palabras, funcionó como un cierre para una etapa de su vida en que sintió que debía probar constantemente su valía más allá de Hannah Montana. El camino hasta esa validación estuvo sembrado de obstáculos, pero la satisfacción de lograrlo radica en la confirmación de un recorrido propio y una voz consolidada.

“Flowers no es mi mejor canción, pero Los Grammys me reconocieron por eso. Ganar ese premio fue superar a Disney y al personaje. Avancé muchísimo y muy rápido” finalizó.

Relaciones familiares tras el divorcio y desarrollo de una madurez afectiva

El último año ha traído para Miley nuevas lecciones personales, fundamentalmente tras el divorcio de sus padres y los cambios en la estructura familiar. La cantante ha relatado cómo aprender a ver a sus padres como individuos fuera del rol parental le permitió “crecer” y superar viejos resentimientos. “Asumí parte del dolor de mi madre como propio”, dijo, pero encuentra paz en ver a su madre feliz junto a su padrastro y a su padre rehaciendo su vida.

La relación con su madre permanece como un ancla emocional y fuente de inspiración, al punto de dedicarle una de las canciones principales de su nuevo disco, “End of the World”. Este vínculo, sumado a la madurez alcanzada tras años de exposición mediática, marca una nueva etapa en la vida de Miley Cyrus: más auténtica, reflexiva y centrada en el autocuidado y los afectos genuinos.