Britney Spears protagonizó un nuevo escándalo tras beber alcohol y encender un cigarro durante un vuelo privado

La cantante de "Toxic" preocupó a la tripulación al fumar y beber alcohol en pleno vuelo (Chris Pizzello/Invision/AP)

Britney Spears volvió a generar titulares tras protagonizar un incidente durante un vuelo privado que la trasladaba desde Cabo San Lucas, México, a Los Ángeles.

Según múltiples fuentes, la cantante de 43 años no cumplió las normas dentro del avión y recibió una amonestación personal por parte de las autoridades al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

De acuerdo con TMZ, Spears estaba consumiendo alcohol y en un momento encendió un cigarrillo durante el vuelo, lo que viola las regulaciones federales de aviación.

Los asistentes del vuelo se alarmaron y le pidieron que apagara el cigarro, a lo que ella accedió.

Aterrizando en LAX, Spears fue recibida por la policía y recibió una advertencia formal (Captura: Instagram/Britney Spears)

A pesar de ello, las autoridades fueron notificadas durante el viaje y la esperaban al momento en que descendió del avión. Según fuentes de PEOPLE, Britney fue amonestada por su conducta por la policía, y luego de ello quedó libre.

“Esta no es la primera advertencia que recibe. No es alguien que, exactamente, siga las reglas”, dijo la fuente al medio.

JSX, la compañía que operaba el vuelo privado, declinó hacer comentarios, y el representante de Spears no respondió a las solicitudes de declaración.

“Invadieron mi espacio”

Tras el incidente, Britney rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un video en el que aparece brindando con la cámara desde el avión.

La cantante se disculpó con quienes se sintieron ofendidos por su comportamiento a bordo. (Captura: Instagram/Britney Spears)

En el texto de la publicación, escribió “¡Yo ayer!!!”, y afirmó que pensó que los oficiales que la recibieron estaban allí para apoyarla: “Me dije ‘¡Oh, me siento especial!‘”.

Sobre el incidente con el cigarrillo, explicó: “Algunos aviones en los que he estado no permiten fumar, pero este era diferente porque los porta vasos estaban en el exterior del asiento”. Añadió que fue “la primera vez que bebía vodka” en un vuelo y que eso le hizo sentir “¡muy inteligente!”.

La princesa del pop reconoció que pidió un cigarrillo, que un amigo le encendió, y que por ello asumió que estaba permitido fumar. No obstante, se disculpó con “cualquiera a quien haya podido ofender”.

Spears, por otro lado, expresó molestia con otros aspectos del vuelo. La cantante arremetió contra una de las asistentes, a quien acusó de no dejarla levantarse durante los primeros 20 minutos del vuelo y de actuar con rudeza al ayudarle con el cinturón de seguridad.

Según Spears, el diseño del avión le hizo pensar que fumar era permitido (REUTERS/Eduardo Munoz)

“Actuó muy raro. No me gustó la forma en que me puso el cinturón y ¡también invadió mi espacio!”, escribió. Asimismo, aludió a que la azafata intentó “avergonzarla” y por eso la reportó a la policía. “Creo que no le agradé desde que ingresé al avión”, argumentó.

Previamente, en diciembre, la artista había declarado que consideraba mudarse a México porque estaba harta del acoso constante de los paparazzi. Ella habría encontrado más tranquilidad en las playas de ese país; sin embargo, otras fuentes confirmaron que no se trataba de una mudanza definitiva.

Ese mismo mes, Spears también fue vista llevando un encendedor de butano a bordo de un jet privado en su cumpleaños. El objeto está prohibido en los vuelos por ser inflamable y quedó registrado como un antecedente de su imprudencia en las normas de seguridad aérea.

Desde que recuperó su libertad legal, Spears ha insistido en que ahora controla su historia (X/@britneyspears)

Desde que finalizó su tutela legal en noviembre de 2021, tras 13 años bajo control judicial debido a problemas de salud mental, Spears ha intentado retomar el control de su vida y carrera.

En su autobiografía The Woman in Me, publicada tras cerrar esa etapa, la cantante expresó: “Después de salir de mi tutela, finalmente fui libre para contar mi historia sin sentir la presión de las personas que estaban a cargo de mi vida”.