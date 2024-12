Britney Spears se refugió en México por culpa de los paparazzis: “Siempre han sido crueles”

La cantante denunció el trato deshumanizador y las imágenes ofensivas de los fotógrafos (EFE/CHRISTIAN LILIENDAHL)

Britney Spears, la famosa “Princesa del Pop”, arremetió contra los paparazzi en un mensaje publicado en sus redes sociales el día de su 43 cumpleaños, denunciando el trato “increíblemente cruel” que recibe por parte de los fotógrafos durante sus vacaciones en México.

En un video compartido en Instagram, la artista expresó su profundo malestar por las fotografías que consideró ofensivas y deshumanizadoras. “Realmente me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason”, declaró Spears, haciendo referencia al personaje icónico de la película Viernes 13.

Y añadió con evidente frustración: “Ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo... la forma en que me han retratado. Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México”.

"Siempre han sido increíblemente crueles conmigo... la forma en que me han retratado", sostuvo Britney Spears en sus redes sociales (REUTERS/Fred Prouser)

La cantante, conocida mundialmente por éxitos como “Toxic”, continúa alejada de la industria musical tras declarar públicamente que “nunca volverá” a ella. Su trayectoria reciente ha estado marcada por su intensa batalla legal contra la tutela impuesta por su padre Jamie Spears, un proceso judicial que duró 13 años y fue finalmente terminado en noviembre de 2021 tras el movimiento global #FreeBritney, que captó la atención de millones de seguidores en todo el mundo.

En su libro de memorias The Woman In Me, Britney describió su experiencia bajo la tutela en términos profundamente emotivos y reveladores. “Me convertí en un robot. Pero no solo un robot, sino una especie de robot-niña. Había sido tan infantilizada que estaba perdiendo pedazos de lo que me hacía sentir como yo misma”, escribió.

La artista señaló que la tutela “le robó su feminidad” y la convirtió en “más una entidad que una persona” sobre el escenario, privándola de su autenticidad y libertad creativa.

Tras su batalla legal, Spears busca paz lejos de la industria musical (REUTERS/Eduardo Munoz)

Britney Spears está oficialmente divorciada de Sam Asghari

Por otro lado, Britney Spears fue declarada legalmente soltera el lunes 2 de diciembre, coincidiendo con su cumpleaños número 43, siete meses después de finalizar su divorcio de Sam Asghari.

La pareja, que había protagonizado una ceremonia nupcial mediáticamente celebrada, se separó en julio de 2023, apenas 13 meses después de su boda.

Asghari, de 30 años, presentó la solicitud de divorcio en agosto de 2023, alegando diferencias irreconciliables. Fuentes cercanas a la pareja indicaron que el divorcio fue amistoso y que el acuerdo prenupcial no fue impugnado.

La separación de Britney Spears y Sam Asghari se mantuvo amigable, sin conflictos sobre el acuerdo prenupcial (REUTERS/Mario Anzuoni)

El propio Asghari manifestó en declaraciones previas que no guarda rencor y considera su relación “un capítulo maravilloso” de su vida, enfatizando una perspectiva madura y constructiva sobre su separación.

Como muestra de su recuperación personal y empoderamiento, Britney Spears publicó en octubre un video revelador usando un vestido de novia, declarando dramáticamente que se había “casado consigo misma”. Esta acción simbólica reflejó su proceso de sanación y autodescubrimiento tras años de restricciones legales y mediáticas.

Recientemente, también ha pasado tiempo de calidad con su hijo menor, Jayden, de 18 años, a quien comparte con su exmarido Kevin Federline. Fuentes cercanas han revelado que estos momentos familiares han sido fundamentales para su bienestar emocional.

Britney se "casó consigo misma" como parte de su proceso de sanación y empoderamiento (Instagram/@britneyspears)

Por su parte, Sam Asghari ha continuado avanzando en su carrera profesional como actor y próximamente aparecerá en la tercera temporada de la serie The Traitors. Sobre su separación, ha mantenido una actitud sorprendentemente positiva: “Es la cama que uno mismo se hace, y hay que aprender a acostarse en ella”, manifestó.

Mientras tanto, un proyecto biográfico basado en las memorias de Britney Spears está en desarrollo, con Jon M. Chu como director. El cineasta, que también estuvo detrás de Wicked, ha anticipado que la película explorará en profundidad cómo la sociedad trata a las celebridades jóvenes, especialmente a las mujeres.