La rutina que mantiene activo a Rod Stewart a sus 80 años

Rod Stewart reveló su secreto para no abandonar los escenarios a los 80 años (REUTERS/Scott Heppell)

A sus 80 años, Rod Stewart demuestra que la edad no es un obstáculo para mantenerse en plena forma ni para seguir alimentando su pasión por la música.

En una reciente entrevista con AARP The Magazine, el legendario cantante británico compartió detalles sobre su rutina física y mental que le permite seguir creando, grabando y preparando nuevos proyectos musicales, además de continuar ofreciendo presentaciones en vivo.

El exintegrante de la banda Faces reveló que tiene un entrenador personal desde hace 35 años, quien lo ha ayudado a mantenerse fuerte y con la resistencia necesaria para subir al escenario.

Rod Stewart admitió que tiene un entrenador desde hace 35 años que lo ayuda a mantenerse en forma. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

El intérprete de “Do Ya Think I’m Sexy?” explicó que sigue una rutina de ejercicios muy particular que ha ido adaptando a lo largo del tiempo, enfocada principalmente en mantener su capacidad pulmonar.

“Frank Sinatra me dijo una vez: ‘El arte de ser un gran vocalista consiste en tener fuerza pulmonar‘”, recordó Stewart.

Bajo ese consejo, el cantante incorporó actividades que desafían su cuerpo pero también su mente. Una de ellas es correr carreras de 100 metros en su pista privada.

“Logré bajar a 19 segundos aprendiendo a impulsarme. Voy a intentar hacer 17, pero creo que es un récord mundial para una persona de 80 años”, dijo entre risas.

Rod Stewart aseguró que la natación lo ha ayudado a mejorar su capacidad pulmonar. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

Además, ha integrado a su rutina nado subacuático en su piscina, cargando un ladrillo desde un extremo al otro.

Este tipo de entrenamiento no solo fortalece su resistencia física, sino que también ayuda a mejorar su control respiratorio, algo esencial para su carrera.

Sin embargo, el camino para gozar de buena salud no ha sido fácil. En 2016, Stewart fue diagnosticado con cáncer de próstata, y una operación le afectó la voz, por lo que pensó que tendría que retirarse del escenario.

“Consideré seriamente ganarme la vida cuidando plantas y árboles”, confesó.

Sin embargo, tras recuperarse, encontró una nueva motivación para seguir adelante.

“Disfruto más dando conciertos que antes. Tal vez he cerrado el círculo para apreciar lo afortunado que he sido”, reflexionó.

Rod Stewart admitió que es muy afortunado por dar conciertos a esta edad. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la misma entrevista, el cantante compartió una anécdota que resume su conexión con la música y su familia.

Recordó que cuando escuchó por primera vez “Maggie May” en la radio, regresó a casa de sus padres para contarles la noticia.

“Se pusieron a llorar y fue un momento mágico”, dijo. También rememoró cuando la disquera Mercury Records le entregó un cheque de un millón de dólares: “Se los enseñé. Y los llevé conmigo a todas partes”.

La carrera de Rod Stewart ha superado las cinco décadas y sigue creciendo. Prueba de ello es que este 20 de mayo se anunció que recibirá el Premio a la Trayectoria en los American Music Awards 2025.

Durante la ceremonia, ofrecerá una presentación especial, marcando su regreso al escenario de los AMAs desde 2004.

Rod Stewart recibirá el Premio a la Trayectoria en los American Music Awards 2025. (Instagram/Rod Stewart)

“Hay mucha más música que quiero crear. Estoy preparando un álbum de covers, un álbum country y un álbum de Faces. No puedo parar. Incluso cuando paso tiempo con mis nietos, mi pasión por la música me impulsa. Siento que he hecho todo lo que siempre quise, pero aún hay más por venir”, afirmó.