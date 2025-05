Hugh Grant reveló sus miedos antes del estreno de Cuatro bodas y un funeral: “Pensaba que era la peor película jamás hecha”

Hugh Grant confiesa sus dudas iniciales sobre el primer montaje de ‘Cuatro bodas y un funeral (REUTERS)

A más de 30 años de su estreno, Cuatro bodas y un funeral (1994) sigue siendo una de las comedias románticas más queridas del cine británico.

Sin embargo, Hugh Grant, protagonista de esta emblemática película, confesó que, cuando vio el primer montaje, sus expectativas eran mínimas. En una reciente entrevista con ELLE, el actor reveló que el equipo pensaba que el filme sería un fracaso total.

Grant, quien interpretó a Charlie, un joven británico romántico y algo torpe, recordó que la primera reacción del reparto ante el montaje fue de total desánimo. “Sabíamos que el guion era divertido, pero cuando vimos el primer montaje, pensamos que habíamos cometido un error”, dijo el actor.

A pesar de sus dudas iniciales, las modificaciones posteriores en la película llevaron a una proyección de prueba en Santa Mónica, donde el público reaccionó positivamente. “Fue una gran sorpresa”, comentó Grant, quien recordó cómo la película logró capturar el corazón de los espectadores de todo el mundo.

La película dirigida por Mike Newell presenta a Charlie, un hombre que asiste a varias bodas, temeroso del compromiso. Su vida da un giro cuando conoce a Carrie (Andie MacDowell) en una de las bodas, lo que desencadena una historia de amor complicada y encantadora que marcó un hito en la historia del cine romántico.

La famosa escena en la que John (interpretado por John Hannah) le dice a Charlie (Hugh Grant) que se casó con Gareth (Simon Callow) en Cuatro bodas y un funeral es un momento conmovedor y significativo de la película

Aunque el primer montaje no dejó buenas impresiones, Cuatro bodas y un funeral se convirtió en un fenómeno global. El filme no solo catapultó la popularidad de Hugh Grant a nivel mundial, sino que también le valió importantes reconocimientos, como el Globo de Oro y el BAFTA al Mejor Actor. Además, consolidó su imagen como el galán de las comedias románticas británicas de los años 90, junto con otros títulos emblemáticos como Notting Hill (1999).

La evolución de Hugh Grant: del galán romántico a los papeles dramáticos

A pesar de su éxito en comedias románticas, en los últimos años Hugh Grant ha sorprendido al público con papeles más complejos. El actor ha optado por interpretar personajes más dramáticos, distanciándose de su imagen de galán romántico.

Películas como Florence Foster Jenkins (2016), que le valió una nominación al Globo de Oro, y la serie The Undoing (2020), donde interpretó a un personaje con una moralidad cuestionable, demostraron su capacidad para explorar otros géneros. “Con los años, he decidido alejarme de ese rol de galán romántico”, afirmó Grant para ELLE, quien actualmente tiene 64 años y una filmografía de más de 75 títulos.

Cuatro bodas y un funeral le valió a Hugh Grant premios como el Globo de Oro y el BAFTA (The Grosby Group)

El actor ha sido nominado en varias ocasiones a premios prestigiosos, como los Globos de Oro, por su participación en Notting Hill, Un niño grande (2002), Florence Foster Jenkins y A Very English Scandal (2018). Estos logros demuestran su versatilidad y el crecimiento de su carrera, consolidándose como uno de los actores más destacados de la industria.

La comedia romántica, su sello indeleble

Aunque Hugh Grant ha explorado otros géneros, la sombra de Cuatro bodas y un funeral y las comedias románticas sigue persiguiéndolo. A lo largo de su carrera, el actor ha sido constantemente preguntado sobre su participación en la película que lo lanzó al estrellato.

A pesar de sus intentos por distanciarse de la etiqueta de “galán romántico”, el éxito de la película sigue siendo un referente en su carrera.

El giro de Hugh Grant hacia roles dramáticos redefine su carrera lejos de las comedias románticas (The Grosby Group)

Tras su llegada a Hollywood en los años 2000, Grant buscaba consolidarse como actor internacional, pero sus papeles en películas como Love Actually (2003) continuaron cosechando grandes éxitos. Sin embargo, con el tiempo, su perspectiva sobre estos roles ha cambiado. “A medida que envejezco, ya no puedo seguir interpretando al galán guapo. Afortunadamente, he podido diversificar mi carrera”, señaló el actor, reconociendo que la época de las comedias románticas para él ha quedado atrás.

Un legado inesperado

El éxito inesperado de Cuatro bodas y un funeral es un claro recordatorio de cómo, en el cine, incluso los proyectos que parecen condenados al fracaso pueden convertirse en clásicos. Para Hugh Grant, la película no solo cambió su vida profesional, sino que, tras aquel primer montaje lleno de dudas, el desenlace fue una gran sorpresa.

A 30 años del estreno, la influencia de ‘Cuatro bodas y un funeral’ sigue viva en la industria (REUTERS)

Hoy en día, Grant sigue demostrando que, aunque sus raíces en las comedias románticas sean innegables, su talento ha crecido más allá de ese rol inicial. Ya sea en su sorprendente giro hacia papeles dramáticos o en su reciente participación en Hereje (2025), el actor continúa dejando una marca indeleble en la industria del cine.

A lo largo de su carrera, Hugh Grant ha demostrado ser mucho más que un galán romántico, adaptándose a nuevos desafíos y consolidándose como uno de los actores más versátiles de su generación.