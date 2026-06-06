Jaden Smith debutó como director creativo de Christian Louboutin y habló sobre la presión de llevar un apellido famoso

Jaden Smith asumió la dirección creativa masculina de Christian Louboutin durante la Semana de la Moda de París y presentó su primera colección de calzado de lujo (JULIEN DE ROSA/AFP)

En pleno foco de la Semana de la Moda de París, Jaden Smith asumió la dirección creativa masculina de Christian Louboutin y presentó una colección debut de calzado de lujo. A sus 27 años, el hijo de figuras de Hollywood tomó las riendas de una de las casas del sector, valorada en 2.400 millones de libras, según Forbes y destacada por GQ Magazine.

La llegada de Smith a la dirección creativa masculina de Christian Louboutin supone un cambio de rumbo en el diseño del calzado masculino de la firma. En su primera temporada, el joven apostó por la abstracción, la autoexpresión radical y la mezcla de influencias personales, mientras enfrentó las expectativas sobre su apellido y el desafío de renovar el legado de la firma.

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Según GQ Magazine, enfrentó el reto de sostener el prestigio de la firma, conocida por su suela roja, al tiempo que desafió los prejuicios sobre los jóvenes herederos en puestos creativos de alto nivel. La presión mediática, la necesidad de madurez acelerada y su deseo de construir comunidad marcaron sus dilemas personales y profesionales.

El proceso creativo de Jaden Smith

El debut de Jaden Smith en Christian Louboutin planteó un cambio en el diseño del calzado masculino con foco en la autoexpresión y la abstracción (REUTERS/Mario Anzuoni)

Smith describió su visión en GQ Magazine: “La moda es el espacio donde la creatividad es salvaje y apasionada. Siento que eso lo reflejo con muchas de las cosas que he hecho en mi vida”.

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El nuevo responsable creativo destacó la influencia de figuras: “Siempre me inspiraron personas como Christian [Louboutin]”, reconoció, citando además a Alexander McQueen, Raf Simons, Vivienne Westwood y Nicolas Ghesquière como referencias de su visión artística.

También rescató ideas surgidas en su infancia: “¿Recuerdas cuando tenías 12 años y querías ser Batman, con muchos bolsillos para sentirte así? Antes de pasar a una nueva idea, no hay que desechar la anterior”.

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GQ Magazine destacó que Jaden Smith enfrentó la presión de renovar el legado de Christian Louboutin y sostener el prestigio de la firma de la suela roja (REUTERS/Daniel Cole)

La inspiración, para Smith, provino de fuentes variadas: “Creo que las ideas no nacen precisamente de nosotros; se generan en el centro del universo y uno solo capta la señal si sabe cómo poner la antena”.

La meditación y la influencia de la cultura californiana también estuvieron presentes en su proceso. “Crecí en California, solo puedo decir eso”, comentó sonriendo al ser consultado sobre su hábito de buscar claridad mental. También reflexionó acerca del caudal de imágenes que lo atravesaban: “La cantidad de información que recibimos en un día es la misma que alguien recibía en toda su vida en el siglo XIX”.

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Las referencias de la cultura popular, como series y películas, se filtraron en su trabajo. “Me encanta Crepúsculo. Y Stranger Things me impulsa a investigar cosas reales, a veces más allá de lo que se ve en pantalla”, admitió ante el periodista.

Jaden Smith dijo en GQ que su proceso creativo en la moda reúne influencias de Christian Louboutin, Alexander McQueen, Raf Simons, Vivienne Westwood y Nicolas Ghesquière (Jordan Strauss/Invision/AP)

El propio Christian Louboutin destacó esa curiosidad: “Fue la persona perfecta. Cuando nos conocimos, hacía preguntas, participaba, estaba presente”, contó el diseñador a GQ Magazine.

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Y agregó: “Le apasiona la fotografía y la moda, es una figura icónica. Le enseñamos lo que implica construir una colección; crear es solo una parte, luego viene la comercialización, que es central”.

El peso del apellido en su debut

“Tengo la suerte de que mis padres son increíbles; en parte eso me impulsa a practicar esta autoexpresión radical”, confesó.

La industria de la moda siguió con atención el proyecto. “Hay muchas personas especiales que intentan ocultar lo que los hace distintos para ser aceptados. Yo procuro que no lo hagan”, afirmó Smith.

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Jaden Smith reconoció el peso de su apellido en la moda de lujo y sostuvo que la valentía consiste en avanzar pese al miedo y a la crítica (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para Smith, la relación con la crítica también fue parte del aprendizaje. “Tuve ese momento antes de venir aquí vistiendo esto. La valentía no es la ausencia de miedo, es sentir el miedo, incluso más que los demás, y aun así avanzar”, admitió al referirse a la mirada constante sobre los jóvenes en cargos creativos.

La separación entre familia y trabajo fue intencional. El equipo de Christian Louboutin subrayó que ambos ámbitos se mantenían independientes, incluso ante propuestas de entrevistar a sus padres, como detalló GQ Magazine.

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Louboutin, por su parte, minimizó el ruido mediático: “Era esperado, él está acostumbrado, para bien o para mal… Siempre habrá críticos. ¿A quién le importa?”

La meditación, la cultura californiana y referencias de la cultura popular como Crepúsculo y Stranger Things influyeron en la visión creativa de Jaden Smith (Escena de "The Karate Kid”)

Smith supo que liderar suponía ajustar prioridades. “Estoy intentando entenderlo todo, apenas es mi primera temporada, todavía no tengo una visión interna completa”, afirmó, y reconoció que el impacto de su nuevo rol llevaba tiempo para su entorno. “Para mis amigos es claro, pero para mucha gente en mi familia y círculo, llevará un tiempo asimilarlo”, admitió.

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De la fama a la comunidad

Después de su debut, Smith habló desde Londres. “La noche pasada fue un sueño cumplido para mí. Me gusta pensar que esto no es solo diseño, es comunidad”, expresó al hablar de la relación con el ambiente profesional y social, según GQ.

Se alejó de la búsqueda de fama superficial y priorizó construir vínculos: “Con las redes sociales nos hemos distanciado mucho… En esa sala, no revisé el teléfono porque no había motivo para hacerlo”.

Tras su debut en Christian Louboutin, Jaden Smith aseguró que su trabajo busca crear comunidad y convertir el calzado de lujo en una forma de expresión personal (Captura de video)

Más allá del diseño, Smith entendió esta colaboración como una plataforma para transmitir un mensaje. “Quiero que la gente especial no esconda lo que los hace diferentes”, afirmó. Para el artista, el verdadero cambio pasa por dejar atrás la necesidad de encajar y abrazar la propia identidad.

Desde la firma francesa también destacaron esa conexión. “Nuestra clientela es muy atrevida. Hacemos zapatos valientes, y él encarna ese espíritu”, aseguró Louboutin, al explicar por qué Smith resultó una elección natural para representar los valores de la marca.

La relación de Smith con el calzado va más allá de su rol como diseñador invitado. El artista también se convirtió en usuario y embajador espontáneo de sus creaciones. “En mi cumpleaños usé mocasines como quien se pone sandalias, incluso fui en moto con ellos”, recordó.

La anécdota refleja cómo las piezas dejaron de ser un simple accesorio para transformarse en una declaración de estilo y personalidad, un concepto que hoy ocupa un lugar central en la nueva etapa de Louboutin.