Jennifer Lopez revela cómo Madonna influyo en su comportamiento cuando era niña: “Cortaba mi ropa para parecerme a ella”

Jennifer Lopez revela que Madonna fue una de sus mayores inspiraciones en su infancia. (Reuters. Instagram)

Jennifer Lopez habló sobre sus influencias musicales y parte de su trayectoria artística durante una reciente participación en el programa Track Star, emitido el 5 de junio. En el episodio, la actriz y cantante recordó su admiración por Madonna y explicó cómo esa figura influyó en sus primeras etapas de formación artística.

Durante la dinámica del programa, a Lopez se le pidió identificar distintas canciones, entre ellas el tema “Ray of Light”, interpretado por la cantante. Al reconocer el tema, la artista reaccionó mencionando directamente a la “Reina del pop”.

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Posteriormente, la estrella de Hollywood recordó la influencia que la intérprete tuvo en su juventud y en su interés por el mundo del entretenimiento.

La artista señaló que, durante su infancia, buscaba imitar el estilo de Madonna. Según explicó, esa admiración la llevó a inspirarse en su forma de vestir y en su presencia escénica.

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Jennifer Lopez aseguró que Madonna influyó en su forma de vestir. (AP)

“Cuando era pequeña, quería ser como ella. Por eso empecé a venir al pueblo. Quería vestirme como ella. Cortaba mi ropa para parecerme a ella”, afirmó y añadió que esa etapa estuvo marcada por un interés en replicar elementos visuales asociados a la artista.

En su intervención, Jennifer Lopez también habló sobre la evolución de su carrera y la importancia de mantenerse activa en distintos ámbitos del entretenimiento. Señaló que, desde sus inicios, ha procurado diversificar sus proyectos y asumir diferentes roles dentro de la industria.

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“Siempre me dije a mí misma: no quiero estancarme. Siempre quise seguir evolucionando. Siempre quise seguir haciendo cosas nuevas”, dijo.

El episodio también incluyó preguntas relacionadas con otros artistas como Janet Jackson, Salt-N-Pepa y Selena Quintanilla. En este último caso, la conversación derivó hacia la participación de la actriz en la película Selena, estrenada en 1997, donde interpretó a la cantante.

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Jennifer Lopez recordó cuando interpretó a Selena Quintanilla en 1997. (Foto: Twitter)

Durante el programa, la conductora hizo referencia a la relevancia de esa figura en la carrera de Lopez. La artista respondió recordando que su participación en la película representó un punto importante dentro de su desarrollo profesional.

“Eso fue como el punto de partida de mi carrera, y la gente me decía: ‘No puedes dedicarte a cantar’. Y yo les decía: ‘No’“, recordó.

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Asimismo, explicó que el proyecto tuvo un impacto en su decisión de continuar su carrera musical. Según comentó, el proceso de interpretar a Selena Quintanilla reforzó su determinación de seguir adelante con sus propios objetivos en la industria.

“Hay que aprovechar el momento. Solo se vive una vez, y el hecho de que muriera tan joven... me impulsó a decir: ‘¡Al diablo con todo! ¡A por ello! ¡Haz lo que quieras en esta vida!’“, indicó.

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Jennifer Lopez admitió que la muerte de Selena la hizo reflexionar sobre lo que deseaba para su carrera.

Actualmente, Jennifer Lopez continúa promocionando su nueva película Office Romance, producida por Netflix. En la cinta comparte reparto con el actor Brett Goldstein, con quien interpreta una historia centrada en una relación sentimental dentro del entorno laboral.

En declaraciones realizadas durante la presentación del filme, Lopez habló también sobre aspectos de la producción cinematográfica, incluyendo su experiencia en escenas románticas.

Según explicó, este tipo de secuencias puede generar cierto nivel de nerviosismo, incluso después de años de experiencia en la industria.

Jennifer Lopez aseguró que las escenas románticas todavía la ponen nerviosa. (Captura de tráiler oficial)

“Llevo mucho tiempo haciendo esto. Quisiera decir que estuve bien, pero siempre es algo así. Es como, ‘Bueno, tengo que besar a esta persona que no conozco, y apenas la estoy conociendo’. Te pones un poco nerviosa, eso es todo”. afirmó.

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La película presenta a Jennifer Lopez en el papel de una directora ejecutiva que inicia una relación con un empleado recién incorporado a la empresa. La historia sigue el desarrollo de ese vínculo mientras ambos personajes toman decisiones relacionadas con su entorno profesional y personal.