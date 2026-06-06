Entretenimiento

‘Scary Movie 6’ se encamina a un récord histórico para la saga de parodias

Trece años después de la última película, la franquicia vuelve a los cines con cifras que superan las expectativas

Guardar
Google icon
El regreso de los hermanos Wayans despertó el interés de antiguos seguidores y nuevas generaciones de espectadores.(Stills/redes sociales)
El regreso de los hermanos Wayans despertó el interés de antiguos seguidores y nuevas generaciones de espectadores.(Stills/redes sociales)

La franquicia Scary Movie ha vuelto a los cines por todo lo alto. Trece años después de su última entrega, la sexta película de la popular saga de parodias de terror se encamina a conseguir el mejor estreno de toda la historia de la serie, un resultado que no solo supera las expectativas de la industria, sino que también confirma el atractivo que aún conserva una marca nacida hace más de dos décadas.

Según informó Deadline el 6 de junio, las proyecciones apuntan a que Scary Movie 6 alcanzaría una recaudación de 56 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos, convirtiéndose en el mejor debut de la franquicia en sus 26 años de existencia.

PUBLICIDAD

La cifra llega después de que la película sumara 24,7 millones de dólares entre las funciones de preestreno y su primer día en cartelera. El arranque fue positivo a pesar de la competencia televisiva de las Finales de la NBA.

El proyecto de los hermanos Wayans también se impuso a otros estrenos importantes del mismo fin de semana. Por ejemplo, Masters of the Universe debutaría con aproximadamente 30,1 millones de dólares, casi la mitad de lo obtenido por la parodia.

PUBLICIDAD

la sexta película de la popular saga de parodias de terror
A pesar de las críticas mixtas, la comedia logró atraer a millones de espectadores en su debut. (Stills/redes sociales)

Según el análisis de Deadline, el regreso de la saga representa además una rara victoria para las comedias en la era posterior a la pandemia. El medio señaló que hacía más de una década que una comedia convencional (sin el componente de acción que caracteriza a franquicias como Bad Boys) no alcanzaba una apertura superior a los 50 millones de dólares. El antecedente más cercano fue 22 Jump Street, que debutó con 57 millones de dólares en 2014.

El regreso de los protagonistas originales

Uno de los principales atractivos de esta nueva entrega ha sido la reunión de los rostros más emblemáticos de la saga.

La película marca el regreso de Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall, quienes no compartían pantalla en la franquicia desde hace años.

Paramount celebró uno de los mayores éxitos de taquilla de la temporada gracias al regreso de Scary Movie. (Stills/redes sociales)
Paramount celebró uno de los mayores éxitos de taquilla de la temporada gracias al regreso de Scary Movie. (Stills/redes sociales)

La nueva producción vuelve a la fórmula que convirtió a la serie en un fenómeno de la cultura popular a comienzos de los años 2000: una sucesión de sketches y referencias humorísticas a las películas de terror más populares del momento. En esta ocasión, los blancos de la sátira incluyen títulos recientes como M3GAN, Ma, Weapons y Sinners.

Antes del estreno, Marlon Wayans advirtió que la película mantendría el estilo irreverente que caracterizó a la franquicia desde sus inicios. El actor declaró a Entertainment Weekly que los realizadores no tenían intención de suavizar el contenido por temor a ofender a determinados sectores de la audiencia.

Aunque el público ha respondido de manera masiva, la recepción crítica ha sido mucho más irregular.

Imagen de 'Scary Movie'
La franquicia alcanzó un nuevo récord comercial más de dos décadas después de su nacimiento en el año 2000.

Las primeras reseñas fueron particularmente duras con la película. En los días previos al estreno, el largometraje llegó a registrar un porcentaje cercano al 32% y 33% en Rotten Tomatoes, mientras que en Metacritic alcanzó una puntuación de apenas 37 sobre 100.

Las críticas apuntaban principalmente a una trama considerada predecible y a la presencia de bromas que algunos comentaristas calificaron de anticuadas. Varios de los primeros análisis sostuvieron que la película dependía excesivamente de referencias cinematográficas y guiños nostálgicos.

Sin embargo, la percepción crítica evolucionó conforme se sumaron nuevas evaluaciones. Al 6 de junio de 2026, Scary Movie registra 52% de aprobación en Rotten Tomatoes basado en 122 reseñas, una cifra notablemente superior a la reportada en los primeros días de exhibición.

Ese resultado adquiere relevancia cuando se compara con el historial de la propia franquicia. La película original de 2000 también posee un 52% de aprobación en Rotten Tomatoes, lo que significa que la nueva entrega ha logrado igualar la mejor valoración crítica de toda la serie.

Las demás películas se encuentran por debajo de ese nivel: Scary Movie 3 posee un 36%, Scary Movie 4 un 34%, Scary Movie 2 un 13% y Scary Movie 5 apenas un 4%.

Temas Relacionados

Scary Movie 6CinesPelículasEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Guarden sus teléfonos”: la dura crítica de Madonna a los fans que graban cada concierto

La reina del pop aprovechó la premiere de Confessions II – The Film para hablar sobre cómo la “cultura del celular” está destruyendo la experiencia colectiva de un show en vivo

“Guarden sus teléfonos”: la dura crítica de Madonna a los fans que graban cada concierto

“Es como Elizabeth Taylor y Marlon Brando juntos”, dice Bradley Cooper sobre Zendaya en “Euphoria”

El actor comparó el magnetismo de la intérprete con dos leyendas del cine durante una charla con Sam Levinson. También explicó cómo su desempeño sostiene escenas intensas y genera conexión con la audiencia

“Es como Elizabeth Taylor y Marlon Brando juntos”, dice Bradley Cooper sobre Zendaya en “Euphoria”

Matt Damon resume el desgaste de “La odisea”: “¿A quién se le ha ocurrido que aquí se podía rodar una película?”

El intérprete de Ulises en la cinta dirigida por Christopher Nolan repasó cómo el recorrido por seis países tensó al grupo y cambió su forma de mirar el trabajo, incluso con humor interno

Matt Damon resume el desgaste de “La odisea”: “¿A quién se le ha ocurrido que aquí se podía rodar una película?”

Jaden Smith debutó como director creativo de Christian Louboutin y habló sobre la presión de llevar un apellido famoso

En una entrevista con GQ, contó cómo convive con las expectativas externas y la mirada constante sobre su trabajo, y explicó por qué busca separar lo personal de lo profesional, mientras asimila el impacto de ser el hijo de Will Smith

Jaden Smith debutó como director creativo de Christian Louboutin y habló sobre la presión de llevar un apellido famoso

Dua Lipa habría pagado más de 6000 dólares a vecinos de Palermo por las molestias causadas por su boda

La cantante celebra tres días de festividades en Sicilia junto a su esposo, el actor Callum Turner. Algunos residentes protestaron por el cierre de calles y zonas céntricas de la ciudad

Dua Lipa habría pagado más de 6000 dólares a vecinos de Palermo por las molestias causadas por su boda

DEPORTES

Argentina enfrentará a Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: hora, TV y formaciones

Argentina enfrentará a Honduras en uno de los últimos amistosos antes de su debut en el Mundial: hora, TV y formaciones

La selección de Irán deberá entrar y salir de Estados Unidos el mismo día del partido durante la Copa del Mundo

La euforia de Gasly tras quedar noveno en la qualy del GP de Mónaco de la Fórmula 1: “¡Rocé los muros por todas partes!”

Los jugadores de Argentina que deben estar alerta tras la advertencia de Scaloni por un posible cambio en la lista del Mundial

Mundial 2026 en VIVO: últimas noticias del 6 de junio, partidos amistosos, y todas las perlitas

TELESHOW

Cami Homs y José Sosa disfrutan sus vacaciones europeas: calles de ensueño, playa turquesa y relax al atardecer

Cami Homs y José Sosa disfrutan sus vacaciones europeas: calles de ensueño, playa turquesa y relax al atardecer

Mauro Icardi se reencontró con sus hijas luego de dos meses sin verse: el video en la puerta del country

El comunicado oficial de la familia del Indio Solari sobre el velatorio: “Caminaremos y seremos pacientes”

La conmovedora despedida de Susana Giménez a Chunchuna Villafañe: “Fuiste la más compañera”

A pocas horas de su primer recital en River, Lali Espósito mostró los preparativos: “Hoy nos encontramos”

INFOBAE AMÉRICA

China levanta murallas alrededor de su economía mientras aumentan las tensiones globales

China levanta murallas alrededor de su economía mientras aumentan las tensiones globales

Pisar sin saber: cómo un sendero mal gestionado puede dañar un ecosistema de forma permanente

Las fuerzas de seguridad de Guatemala destruyen más de 115 mil matas de marihuana en Petén

El día que la integridad se pagó con sangre: A cuatro años de la muerte del ministro dominicano asesinado por su amigo

Nasry Asfura promete pagar deuda a 300 médicos y formalizar contratos de varios galenos