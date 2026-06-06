‘Scary Movie 6’ se encamina a un récord histórico para la saga de parodias

El regreso de los hermanos Wayans despertó el interés de antiguos seguidores y nuevas generaciones de espectadores.(Stills/redes sociales)

La franquicia Scary Movie ha vuelto a los cines por todo lo alto. Trece años después de su última entrega, la sexta película de la popular saga de parodias de terror se encamina a conseguir el mejor estreno de toda la historia de la serie, un resultado que no solo supera las expectativas de la industria, sino que también confirma el atractivo que aún conserva una marca nacida hace más de dos décadas.

Según informó Deadline el 6 de junio, las proyecciones apuntan a que Scary Movie 6 alcanzaría una recaudación de 56 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos, convirtiéndose en el mejor debut de la franquicia en sus 26 años de existencia.

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La cifra llega después de que la película sumara 24,7 millones de dólares entre las funciones de preestreno y su primer día en cartelera. El arranque fue positivo a pesar de la competencia televisiva de las Finales de la NBA.

El proyecto de los hermanos Wayans también se impuso a otros estrenos importantes del mismo fin de semana. Por ejemplo, Masters of the Universe debutaría con aproximadamente 30,1 millones de dólares, casi la mitad de lo obtenido por la parodia.

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A pesar de las críticas mixtas, la comedia logró atraer a millones de espectadores en su debut. (Stills/redes sociales)

Según el análisis de Deadline, el regreso de la saga representa además una rara victoria para las comedias en la era posterior a la pandemia. El medio señaló que hacía más de una década que una comedia convencional (sin el componente de acción que caracteriza a franquicias como Bad Boys) no alcanzaba una apertura superior a los 50 millones de dólares. El antecedente más cercano fue 22 Jump Street, que debutó con 57 millones de dólares en 2014.

El regreso de los protagonistas originales

Uno de los principales atractivos de esta nueva entrega ha sido la reunión de los rostros más emblemáticos de la saga.

La película marca el regreso de Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall, quienes no compartían pantalla en la franquicia desde hace años.

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Paramount celebró uno de los mayores éxitos de taquilla de la temporada gracias al regreso de Scary Movie. (Stills/redes sociales)

La nueva producción vuelve a la fórmula que convirtió a la serie en un fenómeno de la cultura popular a comienzos de los años 2000: una sucesión de sketches y referencias humorísticas a las películas de terror más populares del momento. En esta ocasión, los blancos de la sátira incluyen títulos recientes como M3GAN, Ma, Weapons y Sinners.

Antes del estreno, Marlon Wayans advirtió que la película mantendría el estilo irreverente que caracterizó a la franquicia desde sus inicios. El actor declaró a Entertainment Weekly que los realizadores no tenían intención de suavizar el contenido por temor a ofender a determinados sectores de la audiencia.

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Aunque el público ha respondido de manera masiva, la recepción crítica ha sido mucho más irregular.

La franquicia alcanzó un nuevo récord comercial más de dos décadas después de su nacimiento en el año 2000.

Las primeras reseñas fueron particularmente duras con la película. En los días previos al estreno, el largometraje llegó a registrar un porcentaje cercano al 32% y 33% en Rotten Tomatoes, mientras que en Metacritic alcanzó una puntuación de apenas 37 sobre 100.

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Las críticas apuntaban principalmente a una trama considerada predecible y a la presencia de bromas que algunos comentaristas calificaron de anticuadas. Varios de los primeros análisis sostuvieron que la película dependía excesivamente de referencias cinematográficas y guiños nostálgicos.

Sin embargo, la percepción crítica evolucionó conforme se sumaron nuevas evaluaciones. Al 6 de junio de 2026, Scary Movie registra 52% de aprobación en Rotten Tomatoes basado en 122 reseñas, una cifra notablemente superior a la reportada en los primeros días de exhibición.

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Ese resultado adquiere relevancia cuando se compara con el historial de la propia franquicia. La película original de 2000 también posee un 52% de aprobación en Rotten Tomatoes, lo que significa que la nueva entrega ha logrado igualar la mejor valoración crítica de toda la serie.

Las demás películas se encuentran por debajo de ese nivel: Scary Movie 3 posee un 36%, Scary Movie 4 un 34%, Scary Movie 2 un 13% y Scary Movie 5 apenas un 4%.

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