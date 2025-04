Lo que dijo Eva Longoria sobre la posibilidad de volver a “Amas de casa desesperadas”

Eva Longoria reveló que el creador Marc Cherry es quien se opone a una reposición de "Amas de casa desesperadas" por considerar agotados los personajes (Jordan Strauss/Invision/AP)

Eva Longoria abordó la posibilidad de su regreso a Amas de casa desesperadas durante su reciente participación en el programa Watch What Happens Live.

La actriz, que dio vida a Gabrielle Solis en la exitosa serie emitida por ABC entre 2005 y 2012, respondió a una pregunta enviada por un fanático que consultó quién estaría impidiendo una reunión del elenco original.

“Marc Cherry, nuestro creador. Sí. Él siente que hemos agotado a los personajes”, declaró Longoria, generando sorpresa en el conductor Andy Cohen.

En esa misma línea, agregó que la intensidad de la producción podría ser uno de los motivos detrás de la negativa:

“No es como Sex and the City, que solo hacía, como, seis episodios, ocho episodios al año. Nosotros hicimos 24 episodios al año. Durante una década".

“Ya me acosté con todos en la calle”, bromeó Longoria sobre su personaje Gabrielle Solis y las tramas románticas agotadas en la serie (Shutterstock)

Con tono humorístico, Eva Longoria reflexionó sobre la vida amorosa de su personaje en la icónica Wisteria Lane.

“No puedo acostarme con más personas en esa calle, ¿verdad? Como que ya me he acostado con cada persona de la calle”, expresó.

La estrella de 50 años sugirió que las tramas de la serie exploraron ampliamente todas las posibilidades románticas para su personaje.

Durante la emisión, la comediante Sandra Bernhard, también invitada al programa, preguntó a Longoria si su personaje, Gabrielle Solis, había tenido alguna relación amorosa con mujeres en la ficción.

“No, no lo hice... espera, ¿lo hice?”, respondió Longoria, entre risas, mientras Bernhard bromeaba sobre desarrollar “una media temporada” basada en esa línea argumental no explorada.

El intenso ritmo de producción de la serie, con 24 episodios por temporada, sería otra razón para frenar su regreso, explicó la actriz (REUTERS/Mario Anzuoni)

Consultada nuevamente sobre la viabilidad de una reposición, Eva Longoria insistió en que el principal obstáculo es convencer al creador y productor ejecutivo: “Tenemos que convencer a Marc Cherry“, enfatizó.

El presentador Cohen también preguntó si Longoria sigue recibiendo pagos por concepto de regalías del programa.

Aunque evitó ofrecer detalles específicos, la actriz sonrió y comentó de manera breve: “Me va bien”.

Amas de casa desesperadas narró las vidas de cuatro mujeres —Susan Mayer (interpretada por Teri Hatcher), Lynette Scavo (Felicity Huffman), Bree Van De Kamp (Marcia Cross) y Gabrielle Solis (Eva Longoria)— en el aparentemente idílico vecindario de Wisteria Lane, donde bajo una fachada de perfección se escondían intrigas, secretos y tragedias.

Longoria dejó en claro que le va bien económicamente con las regalías, aunque evitó entrar en detalles sobre sus ingresos actuales (Shutterstock)

La serie fue un fenómeno de audiencia desde su estreno, manteniéndose en el top 10 de los programas más vistos durante sus primeras seis temporadas.

En su punto máximo, fue considerada el programa de televisión más popular a nivel mundial.

Además de su éxito en Estados Unidos, Amas de casa desesperadas inspiró adaptaciones internacionales en países como Argentina, Colombia, Brasil, Turquía y Nigeria.

La influencia cultural del programa se extendió a otros formatos, sirviendo de inspiración para la franquicia The Real Housewives de Bravo.

Tras el final de la serie en 2012, Eva Longoria continuó su colaboración con Marc Cherry en la producción de Devious Maids para Lifetime, donde asumió roles como directora, productora ejecutiva y actriz invitada.

En una entrevista televisiva, Eva Longoria no descartó del todo volver a "Amas de casa desesperadas" si Cherry accede a retomar el proyecto (Shutterstock)

“Wisteria Lane”, un nuevo proyecto en desarrollo

Paralelamente a las declaraciones de Eva Longoria, se confirmó el desarrollo de un nuevo proyecto basado en el universo de Amas de casa desesperadas.

Según informó Variety, Onyx Collective trabaja actualmente en una nueva serie titulada Wisteria Lane.

Natalie Chaidez, reconocida por su trabajo en producciones como The Flight Attendant y Queen of the South, será la guionista y productora ejecutiva.

A ella se suman Kerry Washington y Pilar Savone, quienes producirán a través de la compañía Simpson Street, bajo un acuerdo general con 20th Television, el estudio responsable.

La nueva serie mantendrá el espíritu de su predecesora, centrándose en cinco amigas, y ocasionalmente rivales, que viven en una calle residencial aparentemente perfecta.

La sinopsis oficial describe a los personajes como vecinos con “casas hermosas, familias deslumbrantes y relucientes camionetas SUV en los caminos de entrada”, pero cuyas vidas esconden secretos tras sus impecables fachadas.