Taylor Swift fue destronada como la multimillonaria más joven: esta es la nueva mujer que lleva el título

Taylor Swift dejó de ser la multimillonaria más joven. (EFE/ Octavio Guzmán)

Taylor Swift ya no ostenta el título de la multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma. Ese lugar ha sido ocupado por Lucy Guo, la cofundadora de Scale AI, según el más reciente informe de Forbes.

Con tan solo 30 años, Guo ha superado a la estrella del pop que alcanzó ese estatus en 2023 gracias a su éxito musical sin precedentes.

La joven cofundó Scale AI, una empresa de inteligencia artificial con sede en San Francisco, en 2016 cuando tenía apenas 21 años, junto a Alexandr Wang, quien entonces tenía 19 años.

Lucy Guo consiguió ser multimillonaria con solo 30 años. (Instagram/Forbes)

Mientras Wang asumió el rol de director ejecutivo, Guo lideró los equipos de operaciones y diseño de producto. Ambos fueron reconocidos en la lista de Forbes “30 under 30” en 2018. Sin embargo, ese mismo año, Lucy fue despedida de la compañía tras desacuerdos con Alexandr sobre la dirección del negocio.

A pesar de su salida, la empresaria aún mantiene una participación del 5% en Scale AI, que actualmente se valora en casi 1,200 millones de dólares, según Business Insider, en medio de rumores sobre una posible salida a bolsa con una valoración estimada de 25 mil millones.

Gracias a esta valoración, Lucy Guo pudo quitarle el puesto a Taylor Swift. Además, su involucramiento en su segunda startup, Passes, ha elevado su patrimonio total a 1,250 millones de dólares, según cálculos de Forbes.

Lucy Guo tiene un patrimonio valorado en 1,200 millones de dólares.

Con esta cifra, Lucy Guo se posiciona entre un grupo muy reducido: solo seis mujeres en el mundo menores de 40 años han alcanzado el estatus de multimillonarias hechas a sí mismas.

“No le doy mucha importancia, es un poco descabellado. Qué lástima que todo esté en papel”, bromeó en un mensaje de texto para Forbes en respuesta a su nuevo nombramiento.

Entre ellas, destacan dos figuras del mundo del espectáculo: Taylor Swift, de 35 años, con una fortuna de 1,600 millones de dólares, y Rihanna, de 37 años, con un patrimonio de 1,400 millones.

Taylor Swift superó a Rihana como la multimillonaria más joven en 2023.(REUTERS/Jennifer Gauthier)

Cabe recordar que Swift había superado a Rihanna como la artista más rica del planeta en octubre pasado.

Su fortuna, construida casi exclusivamente a partir de su música y giras, incluye ingresos estimados de 600 millones de dólares por conciertos y regalías, otros 600 millones por su catálogo musical, y 125 millones en bienes raíces.

Cabe destacar que la gira internacional Eras Tour fue clave en este ascenso, estableciendo un nuevo modelo de éxito financiero basado en la creatividad y la autogestión.

Si bien Taylor Swift continúa siendo la artista más rica del mundo, el avance de Guo en el mundo tecnológico demuestra que la innovación y el emprendimiento pueden competir —y superar— incluso a los gigantes del entretenimiento.

La gira "Eras Tour" de Taylor Swift la ayudó a amasar su gran fortuna. (AP foto/Lindsey Wasson, archivo)

¿Taylor Swift testificará en el juicio de Blake Lively y Justin Baldoni?

La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sigue escalando, y ahora podría involucrar formalmente a dos importantes personalidades de la industria del entretenimiento.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso citadas por el Daily Mail, Taylor Swift y Hugh Jackman “definitivamente serán citados esta semana” como parte del proceso judicial.

Taylor Swift y Hugh Jackman están a punto de ser parte del próximo juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok. REUTERS/Caitlin Ochs)

La implicación de la cantante en la disputa surgió a partir de unos mensajes de texto presentados por la defensa de Baldoni, en los que Lively se refería a la cantante y a Reynolds como sus “dragones”, en una clara metáfora de apoyo y poder.

El director también la acusó de haber sido utilizada por su co-estrella para presionarlo a reescribir partes del guion de It Ends With Us.

Además, se alega que amenazó con no contactar a Taylor para autorizar el uso de su tema “My Tears Ricochet”, incluido finalmente en el tráiler del filme.

Justin Baldoni acusó a Blake Lively de utilizar a Taylor Swift para presionarlo (Créditos: Jay Biggerstaff-Imagn Images (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP. REUTERS/Caitlin)

Hugh Jackman, por su parte, podría tener información clave sobre la participación de su amigo y colega Ryan Reynolds en la disputa, dado que ambos trabajaron juntos en Deadpool y Wolverine.

La película incluye al personaje Nicepool, que algunos han interpretado como una parodia de Justin, tanto por su apariencia como por su discurso.