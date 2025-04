Lily Allen terminó su nuevo álbum, marcado por su divorcio con David Harbour

Lily Allen regresará con nuevo álbum tras su ruptura con David Harbour (REUTERS)

Lily Allen está de vuelta en la industria musical. Fuentes cercanas a la artista confirmaron al medio Daily Mail que su esperado nuevo álbum de estudio será lanzado este otoño a través del sello BMG.

Cabe destacar que este trabajo, el primero desde No Shame (2018), incluirá varias canciones que abordan abiertamente temas de “dolor y desamor”, en un reflejo directo del reciente final de su relación con David Harbour.

Impulsada por las emociones que le dejó su divorcio, la cantante de 39 años se habría volcado por completo en la producción de este LP, que marca un retorno a sus raíces musicales.

Según allegados a la artista, algunos temas fueron escritos antes de la separación con el actor de Stranger Things, pero cobraron un nuevo sentido tras el quiebre amoroso.

Lily Allen escribió algunos temas de desamor antes de su divorcio con David Harbour. (REUTERS/Isabel Infantes)

“Otras canciones del nuevo álbum están claramente impactadas por eventos recientes, se escuchan temas familiares de angustia y desamor, junto con la visión irónica tradicional de Lily sobre la vida de los demás”, comentó una fuente de la industria musical.

Hay que recordar que Lily Allen se había separado de David Harbour después de descubrir su “perfil secreto” en la aplicación de citas exclusiva Raya.

Por si fuera poco, en una grabación en vivo de su pódcast Miss Me?, realizada junto a su amiga Miquita Oliver en Londres, la cantante admitió que s divorcio la estaba haciendo pasar un momento difícil: “No lo he superado. Estoy huyendo, tal vez tenga una crisis nerviosa”, expresó.

Lily Allen confesó que la ha pasado mal después de su divorcio con David Harbour (REUTERS/Isabel Infantes)

Pese a este complicado proceso personal, el trabajo artístico parece haberle dado un nuevo impulso. En enero, Lily Allen mencionó su intención de “manifestar” la salida de un nuevo disco, y aunque ya contaba con alrededor de 50 canciones escritas, continuó componiendo hasta tener una selección definitiva.

El álbum, ahora completamente terminado, ya tiene planes de promoción y la famosa se prepara para una gira por el Reino Unido después de haberse sentido “animada e inspirada” por el público que agotó las entradas de una reciente grabación en vivo de su podcast Miss Me?. El tour, según los informantes, está programado para inicios de 2026.

La fuente también agregó que, inspirada por el cálido recibimiento de su audiencia en la grabación de su pódcast, la artista parece lista para reconectar con sus seguidores en vivo.

Lily Allen se prepara para realizar una gira por Reino Unido (Shutterstock /The Grosby Group)

Una fuente del sello discográfico señaló: “Estamos convencidos de que este álbum no solo hará regresar a los fans de siempre, sino que también atraerá a una nueva generación. Lily ha estado muy enfocada y comprometida con este proyecto desde su ruptura. Es un verdadero regreso a lo que el público espera de ella”.

El otoño marcará no solo el regreso de Lily Allen a la música, sino posiblemente el inicio de un nuevo capítulo en su vida.

Lily Allen reveló cómo su salud mental afecta su relación con la comida

Lily Allen reveló en un episodio de su podcast Miss Me? que lleva aproximadamente tres años teniendo problemas con la comida, una situación que, hasta hace poco, había mantenido oculta incluso de su terapeuta.

Lily Allen admitió que tiene problemas con la comida debido a su salud mental (Mega/The Grosby Group)

“En este momento no me encuentro en un buen momento mental. No como, pero no tengo hambre. Obviamente tengo hambre, pero mi cuerpo y mi cerebro están tan desconectados entre sí que los mensajes de hambre no llegan de mi cuerpo a mi cerebro. No estoy evitando la comida, simplemente no pienso en ello… mi cuerpo está unos pasos detrás de mí”, confesó.

Pese a que es un tema que la atormenta, la famosa aseguró que no suele mentir en sus sesiones, pero si reconoció que omite ciertos aspectos de su vida sin darse cuenta: “Es porque no ha parecido estar en la cima de la lista de cosas importantes de las que necesito hablar”, explicó.