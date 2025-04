A Minecraft Movie: la película que llega para promover la creatividad y la unión en tiempos de caos mundial

A Minecraft Movie (Crédito: YouTube - Warner Bros.)

La premiere mundial de A Minecraft Movie se celebró el 29 de marzo de 2025 en la Plaza Leicester de Londres, bajo un sol primaveral que acompañó la llegada de los principales miembros del elenco: Jason Momoa, Jack Black, Jennifer Coolidge, Danielle Brooks, Emma Myers y Sebastian Eugene Hansen.

Con la alfombra verde extendida frente al cine Cineworld, la película basada en el famoso videojuego del mismo nombre promete no solo una aventura visual, sino también un mensaje potente sobre la creatividad y la unidad.

En un mundo marcado por la violencia y el caos, los actores destacaron la importancia de una película que, más allá de la acción, invita a reflexionar sobre el trabajo conjunto y el poder de la imaginación.

La historia de A Minecraft Movie sigue a cuatro inadaptados que, al ser absorbidos por un misterioso portal, llegan a un mundo cúbico lleno de sorpresas. Para regresar a casa, deberán dominar las reglas de este nuevo mundo mientras emprenden una misión con la ayuda de un experto en la construcción, interpretado por Jack Black en el papel de Steve.

Un mensaje de unidad en tiempos de caos

Durante la entrevista con The Hollywood Reporter, Jack Black expresó su convicción de que la película tiene el poder de ofrecer una escapatoria para el público, especialmente en un contexto global complicado. “Lo que el mundo necesita ahora es amor”, comentó Black.

Además agregó que “tenemos que trabajar juntos. Hay tanta violencia, guerra y odio. Y lo que me gusta de esta película es que hay mucho amor en ella y mucha creatividad. También hay algo de enojo y violencia, pero al final se trata de la amistad y de trabajar juntos para hacer el mundo un lugar mejor”.

Jason Momoa y Jack Black protagonizan una película que celebra la colaboración creativa en un mundo cúbico (AP/Marco Ugarte)

Por su parte, Jason Momoa, el coprotagonista del film, también subrayó la relevancia de una película como esta en tiempos como los actuales. “Creo que todos necesitamos escapar un poco en este momento. Es agradable sentarse y tener una aventura divertida, reír y disfrutar”, comentó Momoa a The Hollywood Reporter.

Además, bromeó acerca de trabajar con Jack Black: “Nunca quiero hacer otra película con él. Fue absolutamente horrible. Es un fraude, es un impostor… No, en realidad, es más de lo que esperas que sea”.

Un elenco excepcional y una dirección creativa

Jack Black no escatimó en elogios hacia el director Jared Hess y el resto del elenco. “Jared es una fuerza de creatividad y tiene una perspectiva única. Y este elenco fue increíble, de arriba a abajo. Tienes a Jason Momoa, que vale el precio de la entrada; Danielle Brooks y Emma Myers que son fantásticos“, destacó el actor.

Danielle Brooks, por su parte, confesó que no es una jugadora habitual de Minecraft, pero que se siente conectada con la película por su papel como madre. “Lo mejor de esta película es que nos enseña a sacar a relucir a nuestro niño interior”, resaltó la actriz a The Hollywood Reporter.

Un elenco destacado protagoniza una aventura que resalta la importancia de la colaboración y la creatividad (Foto AP/Marco Ugarte)

El joven Sebastian Eugene Hansen, quien interpreta a un personaje novato, también compartió su experiencia en el set. “No me lo esperaba, pero cuando llegué al set y leí el guion, me di cuenta de que iba a estar en ello... Los miembros más experimentados del elenco me enseñaron que divertirse es realmente importante”, comentó Hansen.

Expectativa para futuras entregas

La emoción por A Minecraft Movie no solo radica en su estreno, sino en la posibilidad de que surjan nuevas entregas. Jason Momoa expresó su esperanza de que los fans estén satisfechos con la película y puedan darle lugar a futuras producciones basadas en el universo de Minecraft.

“Creo que a todo el mundo le va a encantar. Hay mucho más por contar; solo espero que los fans estén encantados y nos dejen hacer más”, expresó el actor de 45 años.

El productor Cale Boyter también destacó la capacidad de la película para hacer que los espectadores se sientan jóvenes nuevamente. “Creo que es algo hermoso poder desconectar y perderte en un mundo donde puedes hacer cosas que no puedes hacer en la vida real”, analizó Boyter.

Una película que celebra la creatividad y la unidad

Más allá de la acción y la espectacularidad visual, A Minecraft Movie busca resaltar el valor de la creatividad y la imaginación. En un mundo tan marcado por la violencia y el odio, la película se presenta como un recordatorio de que la colaboración y el trabajo conjunto son esenciales para enfrentar los desafíos.

Según The Hollywood Reporter, a través de sus personajes, que aprenden a navegar por un mundo extraño y distinto, la película transmite un mensaje de esperanza, amistad y unión.