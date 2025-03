El inesperado video de Britney Spears bailando una canción de Justin Timberlake

La cantante se lució con una coreografía del tema "Señorita", interpretado por su expareja (Instagram/@britneyspears)

Britney Spears compartió un video en su cuenta de Instagram en el que baila la canción “Señorita”, de su expareja Justin Timberlake.

La publicación, que no incluía ningún comentario, generó reacciones en redes sociales debido a la historia en común entre ambos artistas.

En el clip, la cantante de 43 años aparece vestida con un bodysuit negro semitransparente, botas de gamuza del mismo color y un sombrero vaquero claro, mientras se mueve frente a una chimenea al ritmo del tema lanzado en 2003.

Britney Spears y Justin Timberlake, de 44 años, mantuvieron una relación entre 1999 y 2002, después de conocerse en su adolescencia durante su participación en The Mickey Mouse Club.

Britney Spears sorprendió a sus seguidores con un video en el que baila "Señorita", de Justin Timberlake, una canción lanzada en 2003, cuando eran novios (Instagram/@britneyspears/REUTERS)

Posteriormente, ambos alcanzaron el éxito en la industria musical: Spears como solista y Timberlake como parte de NSYNC.

Horas después del video, la intérprete de pop publicó otro clip en el mismo escenario, pero esta vez con un vestido rojo y bailando “That’s the Way Love Goes”, de Janet Jackson.

En su libro The Woman in Me, publicado en 2023, Spears recordó que su primer beso con Timberlake ocurrió en una fiesta del elenco de The Mickey Mouse Club cuando tenía 11 años, con una canción de Jackson sonando de fondo.

Esta no es la primera vez que la artista ha compartido videos en los que suena la música de su expareja.

En su libro The Woman in Me, Britney reveló que su primer beso con Justin fue en una fiesta con música de Janet Jackson (AP/Mark J. Terrill, archivo)

En 2020, publicó un clip bailando “Filthy” y escribió: “Sé que tuvimos una de las rupturas más grandes del mundo hace 20 años… ¡pero el hombre es un genio! ¡Gran canción, JT!”.

Justin Timberlake respondió en los comentarios con una serie de emojis de risa y aplausos.

En 2021, durante el proceso judicial que puso fin a la tutela legal que controló la vida de Spears desde 2008, Timberlake expresó su apoyo a la cantante en una publicación en X.

“Independientemente de nuestro pasado, lo que está pasando con Britney no es correcto. Jess y yo le enviamos nuestro amor y apoyo. Esperamos que los tribunales le permitan vivir como quiera vivir”, escribió en referencia a su esposa, Jessica Biel.

La relación entre Spears y Timberlake terminó en 2002, pero la cantante ha compartido en varias ocasiones videos bailando canciones de su expareja (Foto AP/Chris Gardner, archivo)

El video de Britney Spears con cuchillos

El exesposo de Britney Spears, Sam Asghari, se refirió recientemente al video en el que la cantante aparece bailando con cuchillos, una publicación que generó preocupación entre sus seguidores en redes sociales.

Durante su participación en The Viall Files, el actor y modelo explicó que nunca intentó controlar lo que su exesposa publicaba en internet.

“No soy el tipo de persona que le quita el teléfono a alguien y le dice qué puede o no puede hacer”, afirmó.

La pareja se conoció en 2016 durante la filmación del videoclip de “Slumber Party”, donde Asghari interpretó al interés romántico de Spears.

Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, aseguró que nunca intentó controlar las publicaciones de la cantante tras la controversia por su video bailando con cuchillos (Foto by Jordan Strauss/Invision/AP, Archivo)

Comenzaron una relación poco después y estuvieron juntos durante siete años, hasta su separación en agosto de 2023.

El actor aseguró que siempre intentó brindarle estabilidad a la cantante.

“Quería ser la parte normal en su vida porque creo que nunca la tuvo”, comentó.

También sostuvo que Spears debía tener plena libertad para expresarse: “Cuando te quitan la posibilidad de hacer arte y expresarte, yo no seré quien detenga a alguien de publicar lo que quiera”.

En otra entrevista reciente, Asghari habló sobre la influencia que tuvo la tutela legal en su matrimonio con Spears.

La artista usó cuchillos falsos durante una rutina de baile (Instagram/@britneyspears)

En el podcast Sibling Revelry, relató que desconocía la situación legal de la cantante cuando iniciaron su relación y que al enterarse, se sorprendió.

“Pensé: ‘¿Qué significa esto? Creí que estaba en Estados Unidos’”, recordó.

Desde 2008 hasta 2021, Britney estuvo bajo una tutela controlada principalmente por su padre, Jamie Spears, lo que limitaba su acceso a su propio dinero y su capacidad para tomar decisiones personales.

Tras varias audiencias, la “Princesa del Pop” logró poner fin a este acuerdo en noviembre de 2021.

Según Sam Asghari, la tutela afectó tanto a Britney Spears como a su relación. “Uno de los mayores desafíos en el espectáculo son las personas que te rodean. A veces, los más cercanos son los que más te pueden lastimar”, dijo.

En una entrevista, Sam Asghari declaró que desconocía la tutela legal que controlaba la vida de Britney Spears cuando iniciaron su relación en 2016 (EFE/Paul Buck)

A pesar de su separación, aseguró que no se arrepiente de la relación. “Siempre estaré agradecido y feliz de que haya sucedido”, concluyó.