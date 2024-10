Britney Spears celebró el aniversario de su libro de memorias con un emotivo mensaje

La cantante refleja en sus memorias la importancia de contar su historia en sus propios términos tras años de silencio (Chris Pizzello/Invision/AP)

Un año después de su publicación, Britney Spears celebró el aniversario de su primer libro de memorias The Woman in Me, una obra que ha vendido más de tres millones de ejemplares desde su lanzamiento el 24 de octubre de 2023.

El libro, publicado por Gallery Books, narra el viaje de la artista desde sus inicios como estrella infantil hasta convertirse en un ícono del pop, incluyendo detalles sobre su controversial tutela legal de 13 años que finalizó en noviembre de 2021.

"¡Gracias a todos por su apoyo durante el último año!", escribió la "Princesa del Pop" en sus redes sociales (X/@britneyspears)

La cantante de 42 años acudió a la red social X (antes Twitter) el 28 de octubre para expresar su gratitud a sus seguidores.

“Wow wow wow... ¡gracias a todos por su apoyo durante el último año! ¡Significa el mundo para mí!”, escribió la artista, quien también compartió un enlace para que sus fans puedan adquirir sus memorias.

Britney Spears celebra el éxito de ventas de "The Woman in Me", un libro que explora su carrera y vida personal desde sus inicios (Gallery Books vía AP)

En el texto, Spears reflexiona sobre sus experiencias con compañeros y mentores a lo largo de los años. “Es finalmente tiempo de alzar mi voz y hablar, y mis fans merecen escucharlo directamente de mí”, declaró la intérprete a la revista People en octubre de 2022.

La obra, según un comunicado de Gallery Books, “ilumina el poder perdurable de la música y el amor, y la importancia de que una mujer cuente su propia historia en sus propios términos”.

El libro contiene varias revelaciones importantes, muchas relacionadas con la tutela que la convirtió, según sus palabras, en “una especie de robot-niño”.

Spears también escribió sobre su decisión de aceptar la tutela para poder estar con sus hijos, de quienes había perdido la custodia tras su divorcio de Kevin Federline, y sobre sentirse traicionada por su hermana Jamie Lynn, quien le pidió que “dejara de luchar” contra la tutela.

Los seguidores de Spears han respaldado masivamente su obra, comprando millones de ejemplares en tan solo un año (EFE/Brian Jones)

El ex esposo de Britney Spears no leyó su libro

Mientras tanto, Sam Asghari, ex esposo de la estrella del pop, reveló recientemente en una entrevista con The Hollywood Reporter que no ha leído las memorias de la cantante.

“No leí el libro porque yo estuve allí”, declaró el actor de 30 años, quien se mostró reticente a discutir su matrimonio de un año con Spears.

Sam Asghari confiesa no haber leído las memorias de Britney Spears, a pesar de haber sido parte de su historia (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

El libro fue publicado dos meses después de que Asghari solicitara el divorcio, y según fuentes cercanas, ya estaba en imprenta cuando la pareja se separó en el verano de 2023.

El modelo ha mantenido una postura respetuosa hacia su ex esposa, afirmando que “nunca entendió cuando las personas se separan y hablan mal unas de otras”.

En el libro, Britney lo describe como “un regalo de Dios”, aunque el contenido no pudo ser actualizado debido a que ya estaba en proceso de impresión cuando se produjo la separación.

El modelo se muestra discreto sobre su matrimonio con Spears, calificando su separación como un proceso respetuoso (Jordan Strauss/Invision/AP)

En un giro reciente de los acontecimientos, Britney Spears compartió un video en Instagram donde aparece con un vestido de novia mientras suena “Fields of Gold” de Sting.

“El día que me casé conmigo misma... Traerlo de vuelta porque podría parecer vergonzoso o estúpido, ¡pero creo que es lo más brillante que he hecho!”, escribió la estrella en el post.

El impacto de The Woman in Me continúa expandiéndose, ya que Universal Pictures ha adquirido los derechos del libro para una adaptación cinematográfica tras una “subasta altamente competitiva”.

Universal Pictures adquiere los derechos para llevar al cine las memorias de Britney Spears, con Jon M. Chu como director del proyecto (Tim Mosenfelder/Getty Images)

El proyecto será desarrollado por el director Jon M. Chu y el productor Marc Platt. Los documentos judiciales indican que Britney Spears y Sam Asghari serán considerados oficialmente solteros el 2 de diciembre de 2024, cumpliendo con el período de espera legal en California.

La influencia de Spears sigue vigente en la industria del entretenimiento, como lo demuestran los recientes tributos de artistas como Sabrina Carpenter y Megan Thee Stallion en los MTV VMAs 2024, así como la imitación de Ariana Grande en Saturday Night Live.