Entre el insomnio y la ansiedad: Gwyneth Paltrow reveló su lucha con la menopausia

Gwyneth Paltrow afirmó que el consumo de alcohol durante los incendios en Los Ángeles empeoró sus síntomas de menopausia y alteró su bienestar (REUTERS/Mario Anzuoni)

Gwyneth Paltrow aseguró que sus síntomas de menopausia se intensificaron debido al consumo de alcohol durante los incendios forestales que afectaron Los Ángeles en enero de 2025.

La actriz de 52 años habló sobre su experiencia en el episodio del 4 de marzo del Goop Podcast, en el que conversó con la ginecóloga Mary Clare Haver, autora del libro The New Menopause.

“Estoy realmente en el centro de todo esto ahora mismo, así que estoy por todas partes”, expresó Paltrow sobre los efectos de la menopausia en su organismo.

Sin embargo, notó que los síntomas se mantenían bajo control hasta que, en enero, “cuando los incendios estaban ocurriendo en Los Ángeles, utilicé el alcohol para su propósito”.

La ganadora del Oscar reveló que la crisis ambiental tuvo un impacto emocional significativo en su vida.

La actriz relató que bebió “todas las noches” mientras los incendios forestales afectaban a la ciudad y a sus amigos cercanos (REUTERS/Mike Blake)

“He estado en un duelo profundo por los incendios”, afirmó. Aunque ella y su esposo, el productor Brad Falchuk, no sufrieron daños, explicó que “muchos de nuestros amigos cercanos lo han perdido todo”.

Durante ese período, Paltrow afirmó: “Creo que bebí todas las noches”. Además, reconoció que el consumo de alcohol alteró drásticamente su bienestar.

“Estaba medicándome”, dijo la actriz. “Normalmente, en este momento de mi vida, no bebo mucho. Tal vez tome una copa a la semana”, indicó.

No obstante, al hacerlo cada noche, notó que los problemas que vienen con la edad comenzaron a descontrolarse.

“Mis síntomas estaban completamente fuera de control. Fue la primera vez que realmente percibí una relación de causa y efecto de esa manera”.

“He estado en un duelo profundo por los incendios”, dijo Paltrow, quien aseguró que muchas personas de su entorno lo perdieron todo Backgrid/The Grosby Group)

Haver coincidió con la experiencia de la actriz y explicó que muchas de sus pacientes reportan efectos negativos del alcohol durante la menopausia.

“Se han dado cuenta espontáneamente de que han reducido su consumo o lo han dejado por completo porque no vale la pena. No se recuperan de la misma manera y el alcohol permanece en el sistema por más tiempo”, señaló la especialista.

La doctora agregó que el consumo de alcohol puede causar interrupciones en el sueño y aumentar los sofocos.

Gwyneth Paltrow compartió que el insomnio ha sido uno de los síntomas más difíciles para ella.

“Siempre he sido alguien que duerme bien, pero después de la menopausia, pasé por una época particularmente mala”, relató.

La estrella de Los vengadores describió los episodios de ansiedad nocturna que experimentó. “Pensé que significaba: ‘Oh, no vas a poder dormir porque no tienes suficiente progesterona o algo así’”, dijo.

“Siento que he estado en esto durante años” afirmó la estrella de Hollywood sobre su experiencia con la menopausia, describiéndola como una etapa larga y caótica (Rick Bowmer/Pool via REUTERS)

Sin embargo, el problema fue diferente: “Simplemente me despertaba y me aplastaba la ansiedad, algo que nunca antes había sentido en mi vida”, afirmó.

En ese sentido, Paltrow explicó que su mente se llenaba de pensamientos negativos.

“Me quedaba en la cama recordando cada error que he cometido, cada sentimiento que he herido, cada mala decisión… y me mantenía despierta hasta seis horas. Era una locura”, confesó.

Clare Haver señaló que este tipo de síntomas son característicos de la perimenopausia.

“La llamamos la zona del caos hormonal”, explicó. “Es completamente impredecible y nuestro cerebro odia el caos”.

La artista estadounidense respondió que su experiencia ha sido prolongada: “Siento que he estado en esto durante años”.

Brad Falchuk ha sido un apoyo para Gwyneth Paltrow durante su menopausia, mientras la pareja lidia con cambios personales como la venta de su mansión en Los Ángeles (Instagram/@gwynethpaltrow)

Gwyneth Paltrow vendió la mansión que adquirió con Chris Martin

Además de lidiar con los cambios en su salud, Gwyneth Paltrow concretó recientemente la venta de la mansión que compró en 2012 junto a su exesposo, el cantante Chris Martin.

La propiedad, ubicada en el exclusivo vecindario de Brentwood, Los Ángeles, fue adquirida por 9,95 millones de dólares y listada en mayo de 2024 por 29,99 millones de dólares.

Finalmente, se vendió por 22 millones de dólares tras una reducción de precio en octubre.

La decisión de vender la propiedad responde a un cambio en la vida de la actriz.

Como madre de Apple, de 20 años, y Moses, de 18, Paltrow se enfrenta al “nido vacío”, ya que ambos han ingresado a la universidad.

La actriz enfrenta el “nido vacío” tras la partida de sus hijos a la universidad, lo que la llevó a cambiar su residencia junto a Brad Falchuk (Instagram)

Apple cursa su tercer año en la Universidad Vanderbilt, mientras que Moses estudia en la Universidad Brown.

En una entrevista, Paltrow describió las emociones que ha experimentado en esta etapa.

“Es como un colapso nervioso, para ser honesta”, dijo durante un evento de Goop, según The Hollywood Reporter. “Pensé: ‘Necesito dejar mi trabajo, vender mi casa y mudarme. Todo esto está en un torbellino’”.