Billy Idol anunció fecha de estreno de ‘Dream Into It’, su primer álbum de estudio en 11 años

Billy Idol anunció que lanzará su primer álbum en 11 años. (AP/Ginnette Riquelme)

Billy Idol, quien ha sido recientemente nominado al Salón de la Fama del Rock and Roll, estrenó un nuevo sencillo este miércoles 26 de febrero. El veterano artista anunció que esta canción será parte de su próximo disco, el cual tiene previsto su lanzamiento para próximo 26 de abril. Es así que Dream Into It, su primer álbum desde Kings & Queens Of The Underground de 2014, marcará el regreso de la estrella a la escena musical.

El primer sencillo de esta nueva producción musical, “Still Dancing”, ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y en un comunicado de prensa el ícono del rock compartió más detalles sobre el significado de este tema: “‘Still Dancing’ es un reflejo de todo mi viaje. Desde la época del punk hasta ahora. Y sigo mirando hacia el futuro, sigo viviendo la vida que me propuse vivir”, señaló.

Asimismo, el artista indicó que en la introducción de la canción, el cantante rememora sus primeros años en Londres, cuando vivía en ocupaciones ilegales o en los apartamentos de sus amigos, con todas sus pertenencias en una bolsa de plástico.

Billy Idol mostró sus primeros retos en la música con su tema "Still dancing out now" (Instagram/Billy Idol)

“Todo el mundo, en casa o en el trabajo, me decía que lo que estaba haciendo nunca iba a suceder. Pero el punk rock me dio una oportunidad. Estaba rodeado de gente que amaba la música tan profundamente como yo y tenías que tirar la precaución por la borda, creer en lo que estabas haciendo y aferrarte a la vida”, comentó.

Por si fuera poco, Billy Idol también dejó en claro que a lo largo del tema reconoce los momentos de autodestrucción que tuvo en su vida, pero destacó que lo que le ha mantenido firme es esa creencia firme en la música que comenzó hace tantos años.

“Como dice la canción, a lo largo del camino he pasado por muchos momentos en los que he sido autodestructivo, pero lo que me ha ayudado a salir adelante es esa fe inquebrantable en la música que empecé hace tantos años. Ese ha sido el mayor regalo de todos”, expresó.

Billy Idol afirmó que ha salido adelante gracias a su fe en la música. (REUTERS/David Swanson)

De hecho, en una entrevista pasada con la revista People, el famoso declaró que ahora tiene una vida menos dependiente de las drogas, optando por una filosofía donde el prohibirse cosas hará que las desee aún más.

“Realmente empecé a pensar que debía intentar seguir adelante y dejar de ser un drogadicto y cosas así. Me digo que puedo hacer lo que quiero, pero luego no lo hago. Si me digo que no puedo hacer nada, quiero hacerlo. Así que me digo: ‘Puedes hacer lo que quieras’. Pero en realidad no lo hago”, sostuvo.

El año pasado, Billy Idol celebró 40 años de Rebel Yell con una edición aniversario y una imresionante presentación en la cime del Empire State de Nueva York. Ahora, con Dream Into It, continúa demostrando su legado en el rock. Cabe destacar que el disco se compone de nueve canciones e incluye colaboraciones con Avril Lavigne, Joan Jett y Alison Mosshart, vocalista de The Kills.

Billy Idol celebró 40 años de su disco "Rebel Yell" con una presentación especial desde el Empire State de Nueva York (Créditos: Youtube/Billy Idol)

Tracklist de <i>Dream Into It</i>

01. “Dream Into It”

02. “77″ (con Avril Lavigne)

03. “Too Much Fun”

04. “John Wayne” (con Alison Mosshart)

05. “Wildside” (con Joan Jett)

06. “People I Love”

07. “Gimme The Weight”

08. “I’m Your Hero”

09. “Still Dancing”

Además del lanzamiento de este nuevo álbum, Billy Idol se prepara para salir de gira esta primavera junto a Joan Jett & The Blackhearts. La serie de estadios y anfiteatros comenzará en el Talking Stick Resort Amphitheatre de Phoenix el 30 de abril e incluye paradas en una variedad de lugares históricos, incluido el Madison Square Garden de Nueva York, el Kia Forum de Los Ángeles, el Red Rocks Amphitheatre en Colorado, Merriweather Post Pavilion en Columbia, Maryland y más.

Billy Idol se prepara para salir de gira esta primavera junto a Joan Jett & The Blackhearts. (Instagram/Billy Idol)

Incluso, el artista dio a conocer que cinco dólares de cada boleto vendido para el show de Los Ángeles en el Kia Forum se donarán a la Cruz Roja Americana para apoyar a la organización Southern California Wildfire Relief, quienes se dedican a la reeconstrucción del estado de California, tras los incendios forestales. Billly Idol también igualará personalmente esta donación.