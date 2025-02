Will Smith reflexionó sobre la “maldición” que lo vincula con las muertes de Prince y Notorius BIG

El actor habló con Prince y Notorius BIG menos de 12 horas antes de sus fallecimientos

El actor y músico Will Smith compartió una inquietante reflexión en su reciente aparición en el podcast Broken Record, donde reveló que habló con dos de las mayores leyendas de la música, Prince y Biggie Smalls (Notorius BIG) menos de 12 horas antes de que ambos fallecieran.

Esta coincidencia llevó a Smith a cuestionar si, de alguna manera, está marcado por una “maldición”, informó Far Out.

Prince, el icónico músico de Minneapolis, murió en 2016 debido a una sobredosis accidental de fentanilo. Por otro lado, el rapero de Brooklyn, Notorius BIG, fue asesinado a tiros en 1997, un crimen que aún mantiene la incertidumbre sobre sus responsables.

Sin embargo, lo que conecta a estos dos artistas con Will Smith, según el propio actor, son las conversaciones que tuvo con ellos horas antes de sus muertes, un hecho que lo marcó profundamente.

Las conversaciones fatídicas

Smith, quien recientemente se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum Based on a True Story, recordó detalles íntimos de sus interacciones con ambos artistas.

En el caso de Prince, la conversación ocurrió la noche anterior a su muerte. El músico le había propuesto una ambiciosa colaboración empresarial con Jay-Z, quien aparentemente también estaba interesado en la idea.

Sin embargo, al día siguiente, Prince ya no estaba. La conversación, aunque amistosa y llena de propuestas creativas, se convirtió en una de las últimas interacciones que el actor tuvo con el legendario artista.

En cuanto a Biggie Smalls, la conversación ocurrió solo unas horas antes de su trágico asesinato. Smith describió esta charla como particularmente dolorosa, debido a la desconexión emocional que percibió.

“Ese me hizo llorar”, confesó Smith.

El actor detalló cómo el rapero se centraba en el mundo del hip-hop y el rap, una conversación que parecía banal en ese momento, pero que ahora se siente cargada de una energía desconcertante.

El peso de las coincidencias

Las muertes de Prince y Biggie marcaron profundamente a Will Smith (REUTERS)

Para Will Smith, estas coincidencias no son meras casualidades. Al contrario, su mente no puede evitar preguntarse si existe algún tipo de conexión entre su vida y la de estos artistas que parecen estar relacionadas por el destino de forma trágica.

En el podcast, Smith se mostró visiblemente afectado por lo que considera una “maldición”. Este sentimiento de incomodidad se limita a la muerte de Prince y Biggie, influyendo en su vida personal, llevándolo a evitar hacer más contactos con figuras públicas importantes en su entorno.

Un regreso inesperado a la música

Mientras reflexionaba sobre estos sucesos, Will Smith también aprovechó la ocasión para anunciar su regreso a la música.

Su nuevo proyecto, Based on a True Story, será su primer álbum desde Lost and Found (2005). Este regreso a la industria musical, tras años centrado en su carrera cinematográfica, marca un momento de introspección para el artista.

La música, una de sus pasiones más grandes, parece ser el terreno perfecto para canalizar sus emociones y reflexiones sobre la vida, la muerte y la conexión entre los seres humanos.

A través de su nuevo proyecto, Smith espera encontrar un espacio en el que pueda compartir sus pensamientos más profundos, al mismo tiempo que se enfrenta al dolor de la tragedia.

La música, tal como él mismo comentó, es su forma de lidiar con las heridas emocionales y de comprender el misterio que rodea a la muerte de dos figuras tan emblemáticas como Prince y Biggie Smalls.

Un renacer musical: transformando el dolor en conexión y redención

El testimonio de Will Smith pone de manifiesto lo profundamente afectadas que pueden estar las personas por las pérdidas de aquellos que forman parte de su vida, ya sea de manera personal o profesional.

Sin embargo, al igual que en su música y en sus películas, el actor también busca encontrar redención y comprensión en su regreso a la música, mientras se enfrenta a una “maldición” que lo une a dos figuras que dejaron una huella imborrable en la historia de la música.

Con su nuevo álbum en camino, Will Smith parece dispuesto a transformar este doloroso capítulo de su vida en una oportunidad para explorar nuevas formas de conexión humana, en un intento por encontrar sentido en las trágicas muertes que marcaron su vida.