La transformación de Lupita Nyong’o: cómo cambió su mirada sobre Hollywood después de “12 años de esclavitud”

Lupita Nyong’o reflexionó sobre su relación con Hollywood en una entrevista con ELLE a partir de su nueva etapa con La Odisea (Universal Pictures)

La relación con Hollywood volvió a quedar en el centro de la reflexión de Lupita Nyong’o a propósito de su nueva etapa con La Odisea, en una entrevista con la revista ELLE.

En esa conversación, la actriz explicó que desde 12 años de esclavitud mira la industria con más distancia y elige sus proyectos con más intención. Vinculó ese cambio con el impacto de aquel papel, con las ofertas estereotipadas que recibió después del Óscar y con su decisión de contar su propia historia dentro y fuera de la pantalla.

PUBLICIDAD

Nyong’o situó esa reflexión en el presente de La Odisea, la adaptación de Christopher Nolan que llegará a los cines el 17 de julio de 2026. Sobre su incorporación al proyecto, dijo a ELLE: “Quise decir que sí incluso antes de que él me dijera qué papel era”.

Lupita Nyong’o contó que aceptó sumarse a La Odisea de Christopher Nolan antes de conocer qué papel tendría en la película (Universal Pictures/REUTERS)

La actriz contó que apenas conocía el material original y que tuvo que aprender rápidamente sobre el universo de Homero. “La verdad es que no tenía idea de qué era La Odisea”, dijo, antes de explicar que leyó la obra y escuchó La Ilíada en audiolibro, narrada por Audra McDonald.

PUBLICIDAD

Nyong’o interpretará a Helena de Troya y rechazó reducir el personaje a su fama de belleza legendaria. “No puedes interpretar la belleza”, afirmó. “Quiero saber quién es un personaje. ¿Qué hay más allá de la belleza? ¿Qué hay más allá de la apariencia?”, agregó.

Defendió la visión de Nolan ante las críticas racistas por su elección para un papel griego en una historia mitológica. “Nuestro elenco es representativo del mundo. No gasto mi tiempo pensando en una defensa. La crítica va a existir participe yo en ella o no”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Nolan explicó a ELLE qué buscaba para el personaje de Helena: “La fortaleza y la compostura eran muy importantes para el personaje de Helena. Y Lupita hace que parezca fácil”.

El impacto de 12 años de esclavitud

Lupita Nyong’o recordó el impacto de 12 años de esclavitud, la película con la que debutó en el cine en 2013 y ganó el Óscar (Prime Video)

La conversación avanzó entonces hacia 12 años de esclavitud, la película con la que Nyong’o debutó en el cine en 2013 y tras la que ganó el Óscar. La actriz dijo que todavía piensa con frecuencia en Patsey, la mujer esclavizada a la que interpretó cuando tenía 29 años.

PUBLICIDAD

“Llevo su dolor conmigo, de una manera muy hermosa, no de una manera pesada”, dijo a ELLE. Y agregó: “Creo que me mantiene con los pies en la tierra saber lo que cuesta que yo esté aquí. Es por esa historia.”

Nyong’o vinculó incluso su presente en La Odisea con aquella etapa, porque recordó que entonces mucha gente describía 12 años de esclavitud como una odisea por su estructura episódica. Para ella, ese eco refuerza la idea de un recorrido circular entre su llegada a Hollywood y este nuevo proyecto.

PUBLICIDAD

Su crítica a Hollywood tras el Óscar

Nyong’o afirmó que todavía piensa con frecuencia en Patsey, la mujer esclavizada que interpretó en 12 años de esclavitud (Prime Video)

Después del Óscar, contó, empezaron a llegar ofertas para interpretar a más mujeres esclavizadas. La actriz ya había dicho que aquello fue decepcionante, aunque no le sorprendió. “Esta es una industria en la que lo comercial gobierna el arte. La parte comercial es poco imaginativa”, afirmó.

A partir de esa experiencia, Nyong’o explicó que intenta ser más deliberada con los proyectos que acepta. “La vida es demasiado valiosa como para no tener intención”, dijo, al recordar también la influencia de Ron Van Lieu, uno de sus profesores de interpretación, en la forma de pensar qué historias quiere contar.

PUBLICIDAD

Los fibromas y la decisión de contarlo

Nyong’o defendió el elenco de La Odisea de Christopher Nolan ante las críticas racistas y dijo que representa al mundo (Reuters)

Esa búsqueda de intención también alcanzó su vida personal cuando habló de sus fibromas uterinos. Nyong’o contó que recibió el diagnóstico en 2014, se sometió a una miomectomía y, pese a los controles anuales, una década después descubrió que tenía aún más.

“No se encendió ninguna alarma hasta que supe que tenía 50 fibromas. Otra vez me dijeron: ‘Puedes vivir con esto o hacerte otra cirugía’. Y pensé: ‘¿Cómo cambió mi carga de fibromas y las opciones que tienen para mí no?’”, relató.

PUBLICIDAD

A partir de ahí, decidió hacer pública esa experiencia, en medio de la frustración por la falta de investigación y financiación. Dijo que esa decisión la llevó a colaborar con la Foundation for Women’s Health y a lanzar este año la campaña Make Fibroids Count.

Lupita Nyong’o hizo pública su experiencia con los fibromas uterinos y lanzó la campaña Make Fibroids Count tras denunciar la falta de investigación y financiación (REUTERS/Angelina Katsanis)

La actriz explicó que preferiría no compartir información médica protegida, pero que vio en ello una extensión natural de su oficio. “Reconozco el poder de contar mi historia. Cuando cuentas tu historia, sanas. Y cuando otras personas escuchan tu historia, también les ofreces sanación”, manifestó.

PUBLICIDAD

Nyong’o, que recordó que de niña en Kenia no imaginaba que podría ganarse la vida como artista, dijo que hoy prefiere concentrar su energía en los espacios donde encuentra respaldo para seguir avanzando.