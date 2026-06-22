Siete estrellas de Hollywood que se sometieron a cambios extremos para interpretar personajes

Siete estrellas de Hollywood aceptaron procesos de maquillaje, prótesis y captura de movimiento para interpretar personajes de cine (Créditos: Black Bear Pictures)

Siete estrellas de Hollywood aceptaron horas de maquillaje, prótesis, captura de movimiento y cambios corporales para interpretar personajes de cine, según un repaso de Hello Magazine.

Sus cambios incluyeron más de tres horas de prótesis, aumentos de peso de 13 kilos y 18 kilos, entrenamiento físico intenso, pelucas, dentaduras postizas y trajes especiales.

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La revista detalla que en Hollywood estos procesos forman parte del esfuerzo de algunos actores por ajustarse a un personaje. En varios de los casos reunidos, esas transformaciones quedaron asociadas a interpretaciones premiadas o muy comentadas.

1. Zoe Saldaña - “Guardianes de la Galaxia”

Zoe Saldaña pasó más de tres horas de maquillaje y prótesis para convertirse en Gamora en "Guardianes de la Galaxia"

Zoe Saldaña figura entre los casos más visibles por su trabajo como Gamora en Guardianes de la Galaxia. Aunque también usó captura de movimiento para dar vida a Neytiri en la saga Avatar, en esta franquicia pasó por una transformación física completa en maquillaje y prótesis.

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Con ayuda de dos maquilladores, el proceso tardaba más de tres horas. El cambio no se limitaba al color de piel, porque las prótesis también remodelaban sus mejillas y su frente. Ese conjunto de ajustes hacía difícil identificar a la actriz detrás del personaje. Según la revista, es uno de los ejemplos más claros de cuánto puede cambiar un rostro conocido en pantalla.

2. Charlize Theron - “Monster”

Charlize Theron aumentó 13 kilos, usó dentadura postiza y modificó su imagen para interpretar a Aileen Wuornos en "Monster" (Créditos: AP. Captura de video)

Charlize Theron ganó un Oscar por su interpretación de la asesina serial Aileen Wuornos en Monster. Para ese papel, aumentó 13 kilos, modificó sus cejas, usó dentadura postiza y recurrió a retoques en la piel para darle un aspecto más castigado.

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La actriz explicó, en declaraciones citadas por Hello Magazine, que dispuso de unos tres meses para subir de peso: “Nunca lo hablamos como: ‘Voy a subir 30 libras’, porque no intentaba verme gorda”.

Theron añadió que el proceso no le resultó especialmente difícil. “Simplemente no les decía que no a las rosquillas de Krispy Kreme ni a nada que estuviera lleno de crema. También dejé de hacer ejercicio”, reconoció.

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3. Gary Oldman - “Darkest Hour”

Gary Oldman soportó cuatro horas de maquillaje, pelucas y prótesis para encarnar a Winston Churchill en "Darkest Hour"

Gary Oldman aparece en la lista por su papel como Winston Churchill en Darkest Hour, una interpretación que también le valió un Oscar. Para ese trabajo, pasaba cuatro horas inmóvil mientras el equipo aplicaba el maquillaje.

El cambio incluyó pelucas de encaje para reproducir la línea de cabello del ex primer ministro británico. Además, las prótesis desplazaban su cuello hacia delante y elevaban su mentón para acercar la estructura del rostro a la de Churchill.

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Según Hello Magazine, ese nivel de dedicación formó parte central de la caracterización. La publicación también señala que Oldman evitaba dormir con el maquillaje para no arruinarlo.

4. Nicole Kidman - “The Hours”

Nicole Kidman llevó una nariz protésica y pelucas oscuras para interpretar a Virginia Woolf en "The Hours"

Nicole Kidman transformó su imagen para interpretar a Virginia Woolf en The Hours, otro papel que terminó con un Oscar. Cuando aparecieron los primeros avances de la película, ni siquiera algunos de sus seguidores más fieles la reconocieron, de acuerdo con la revista.

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La caracterización incluyó pelucas oscuras que reemplazaban su imagen habitual de rubia. El elemento que más atención recibió fue una nariz protésica cuyo proceso de aplicación duraba tres horas.

Kidman dijo al San Francisco Chronicle, en una cita recogida por Hello Magazine: “Disfruté ser anónima. Fue divertido poder salir de mi tráiler y que nadie supiera quién era”.

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5. Sydney Sweeney - “Christy”

Sydney Sweeney aumentó masa muscular y siguió un entrenamiento físico diario para producir e interpretar la película biográfica "Christy"

Sydney Sweeney asumió un cambio centrado menos en prótesis y más en el entrenamiento físico para interpretar y producir la película biográfica sobre la boxeadora Christy Martin. Para ese proyecto, aumentó masa muscular y sustituyó su cabello rubio por uno castaño.

La actriz describió a ABC una preparación diaria de alta exigencia, en declaraciones citadas por Hello Magazine. “Tienes que entrenar todos los días. Tomaba batidos de proteína uno tras otro, tenía que taparme la nariz y beberlos de un golpe. Es asqueroso”, reveló.

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Sweeney detalló que el plan combinaba pesas por la mañana y por la noche boxeo durante toda la jornada. “Eso es un desafío físico y mental por sí solo”, afirmó.

6. Christian Bale - “Vice”

Christian Bale se rapó, se decoloró las cejas y aumentó 18 kilos para interpretar a Dick Cheney en "Vice"

Christian Bale volvió a alterar su cuerpo en Vice, donde interpretó al exvicepresidente de Estados Unidos Dick Cheney. En ese caso, se rapó la cabeza, se decoloró las cejas y aumentó 18 kilos para acercarse al aspecto del personaje.

Bale contó a Star2, en declaraciones citadas por Hello Magazine, que esta vez buscó apoyo profesional. “Nunca antes había acudido a un médico o a un nutricionista para aumentar o perder peso para mis papeles, pero al final eso me pasó factura”, admitió.

El actor añadió que decidió pedir ayuda para ese proyecto, cuyo título inicial era Backseat. “Decidí que quizá alguien sabía más que yo; así que acudí a alguien y lograron que subiera unas buenas 40 libras. Nunca es saludable aumentar esa cantidad de peso en poco tiempo, pero lo hice de la manera más saludable”, dijo.

7. Tom Cruise - “Tropic Thunder”

Tom Cruise usó traje especial, calva postiza y prótesis para transformar su apariencia como Les Grossman en "Tropic Thunder"

Tom Cruise también integra el repaso por su papel del ejecutivo Les Grossman en Tropic Thunder. Aunque su presencia no era la principal dentro de la comedia satírica de 2008, su apariencia cambió por completo.

Para ese personaje, usó un traje que simulaba sobrepeso, calva postiza, manos protésicas y abundante maquillaje de cine. Según la revista, el papel se mantuvo en secreto y la aparición del actor sorprendió al público cuando la película llegó a las salas.