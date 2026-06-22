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Olivia Rodrigo reveló que perdió el 60% de la audición en un oído y contó cómo convive con esa condición

Durante la promoción de su próximo disco, la artista compartió una anécdota inesperada sobre el modo en que vive con una dificultad sensorial desde la infancia

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Olivia Rodrigo reveló durante la promoción de su tercer álbum que tiene una pérdida auditiva del 60% en el oído izquierdo (REUTERS/Danny Moloshok)
Olivia Rodrigo reveló durante la promoción de su tercer álbum que tiene una pérdida auditiva del 60% en el oído izquierdo (REUTERS/Danny Moloshok)

Durante la promoción de su tercer álbum, Olivia Rodrigo sorprendió a la audiencia al confesar una pérdida auditiva significativa en su oído izquierdo. La cantante, de 23 años, compartió detalles sobre esta condición durante una entrevista en KISS FM UK, donde abordó el tema con naturalidad y sentido del humor.

Rodrigo relató que vive con una pérdida auditiva del 60% en el oído izquierdo, lo que la obliga a pedir a quienes la rodean que le hablen siempre por el lado derecho si quieren que escuche con claridad.

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“Tengo bastantes problemas”, comentó divertida ante los presentadores Tyler West y Chloe Burrows, quienes la acompañaron en el estudio. La confesión surgió cuando West, en tono de broma, le preguntó qué le pasaba realmente, haciendo referencia al título de una de sus nuevas canciones, “What’s Wrong with Me?”.

La cantante explicó en KISS FM UK que necesita que le hablen por el lado derecho para escuchar con claridad (REUTERS/Aude Guerrucci)
La cantante explicó en KISS FM UK que necesita que le hablen por el lado derecho para escuchar con claridad (REUTERS/Aude Guerrucci)

Esta actitud desdramatizadora no es nueva para la artista. En la misma conversación, Rodrigo insistió en la importancia de comunicarle secretos o detalles importantes por su lado derecho, ya que si alguien se sienta a su izquierda, difícilmente logra entender el mensaje.

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La reacción de los presentadores fue de sorpresa y admiración, considerando el uso intensivo de auriculares y equipos de sonido en la vida cotidiana de una cantante profesional.

Una condición diagnosticada en la infancia

Rodrigo reveló que tuvo conocimiento de su dificultad auditiva durante la infancia. El diagnóstico se produjo a través de pruebas de audición rutinarias en el preescolar, cuando los exámenes indicaron que presentaba una pérdida parcial en el oído izquierdo.

A partir de ese momento, aprendió a adaptarse a diversas situaciones escolares y familiares, recibiendo el apoyo de su entorno y desarrollando estrategias para comunicarse de manera más efectiva.

La pérdida auditiva de Olivia Rodrigo fue diagnosticada en la infancia a partir de pruebas de audición en el preescolar (REUTERS/Mario Anzuoni)
La pérdida auditiva de Olivia Rodrigo fue diagnosticada en la infancia a partir de pruebas de audición en el preescolar (REUTERS/Mario Anzuoni)

Aunque la artista ya había mencionado este tema en diciembre de 2023, la entrevista reciente permitió conocer nuevas precisiones sobre su condición. En ocasiones anteriores, Rodrigo utilizó expresiones como “medio sorda” para referirse a sí misma, pero esta vez ofreció una estimación concreta del 60% de pérdida auditiva, subrayando la manera en que ha aprendido a convivir con esta característica.

El impacto en su carrera musical

A pesar de la limitación auditiva, Rodrigo consolidó una carrera musical exitosa, logrando el reconocimiento internacional con sus álbumes y presentaciones.

La artista aseguró que su pérdida de audición no ha interferido en su capacidad creativa ni en su desempeño sobre el escenario. Por el contrario, considera que le aportó una perspectiva distinta sobre la música y la comunicación, obligándola a prestar mayor atención a los detalles y a encontrar formas alternativas de concentración.

Olivia Rodrigo afirmó que su pérdida de audición no afectó su capacidad creativa ni su desempeño en la carrera musical (OK McCausland/The New York Times)
Olivia Rodrigo afirmó que su pérdida de audición no afectó su capacidad creativa ni su desempeño en la carrera musical (OK McCausland/The New York Times)

Durante la charla, Chloe Burrows expresó su asombro ante la capacidad de Rodrigo para adaptarse a las exigencias del trabajo musical. La cantante respondió que, lejos de vivirlo como una desventaja, asumió su condición como un desafío que forma parte de su identidad artística y personal.

El humor como herramienta de autoaceptación

Rodrigo utiliza el humor como una vía para naturalizar su situación auditiva. En entrevistas previas, contó que suele bromear sobre el tema con Petra Collins, su amiga y fotógrafa, quien también convive con dificultades sensoriales, en su caso visuales.

La cantante señaló que ambas encontraron en el arte una manera de superar los retos que presentan sus respectivas condiciones, y que la autoaceptación es clave para transformar las diferencias en fortalezas.

Olivia Rodrigo usa el humor para hablar de su pérdida auditiva y relacionó esa autoaceptación con su vínculo con Petra Collins (REUTERS/Mario Anzuoni)
Olivia Rodrigo usa el humor para hablar de su pérdida auditiva y relacionó esa autoaceptación con su vínculo con Petra Collins (REUTERS/Mario Anzuoni)

El abordaje desenfadado y transparente de Rodrigo contribuye a visibilizar la diversidad funcional en la industria musical. Al hablar abiertamente de su experiencia, desafía la noción de perfección que muchas veces se asocia a los artistas y demuestra que las dificultades sensoriales no son un obstáculo insalvable para alcanzar sus metas.

Un mensaje para sus seguidores

La sinceridad de Rodrigo al compartir su historia genera empatía entre sus seguidores y fomenta el debate sobre la inclusión y la adaptación en ámbitos profesionales exigentes.

Al relatar su experiencia, invita a otros jóvenes a no ocultar sus diferencias y a buscar maneras de integrarlas en su vida cotidiana sin perder el entusiasmo ni el sentido del humor.

Olivia Rodrigo portada
La cantante señaló que contar su experiencia ayuda a visibilizar la diversidad funcional y promueve la inclusión entre sus seguidores

El estreno del álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love representa para Olivia Rodrigo una nueva etapa en la que la autenticidad y la resiliencia ocupan un lugar central. Su manera de enfrentar la pérdida auditiva, lejos de restarle valor, refuerza su imagen como una artista capaz de inspirar a su audiencia desde la honestidad y la autoaceptación.

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