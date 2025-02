Ozzy Osbourne reveló que sólo cantará fragmentos de canciones en su show de despedida con Black Sabbath

Ozzy Osbourne contó que estará poco tiempo en el escenario junto a Black Sabbath (Créditos: Instagram/Ozzy Osbourne. Chris Walter/WireImage)

El legendario vocalista de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, ha revelado que no interpretará un set completo con la banda en su esperado concierto de despedida, programado para el 5 de julio en Villa Park, Birmingham. En su lugar, el icónico músico solo participará en algunos fragmentos del espectáculo, debido a sus problemas de salud.

El evento, titulado Back to the Beginning, será un festival histórico con algunas de las mayores leyendas del metal. Además de Sabbath, también estarán presentes gigantes del género como Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax y Mastodon. A la alineación también se han sumado recientemente Guns N’ Roses, Tool y Rival Sons.

La salud de Ozzy Osbourne y su participación en el show

En su programa de radio Ozzy Speaks en SiriusXM, el cantante explicó que su estado de salud, incluyendo su lucha contra el Parkinson, le impide tocar un set completo con Black Sabbath. Sin embargo, el músico aclaró que a pesar de sus dificultades físicas, sigue luchando por mantenerse activo.

Ozzy Osbourne dijo que debido a sus problemas con el Parkinson no podrá tocar mucho con Black Sabbath (Instagram/Ozzy Osbourne)

“No tengo pensado hacer un concierto con Black Sabbath, pero sí estoy haciendo pequeñas cosas con ellos. Estoy haciendo lo que puedo, donde me siento cómodo. Estoy intentando recuperarme. Cuando me levanto por la mañana, simplemente salto de la cama. Tengo que mantener el equilibrio, pero no estoy muerto. Sigo haciendo cosas de forma activa”, señaló.

Es así que se espera que Ozzy Osbourne interprete varios de sus temas en solitario con su banda antes de unirse a Black Sabbath para el gran cierre del show, en el que repasarán los clásicos de la legendaria agrupación.

Asimismo, unos días después del anuncio del concierto, el famoso habló sobre su estado actual en SiriusXM, reflexionando con humor: “He llegado al año 2025. No puedo caminar, pero ¿sabes en qué estaba pensando durante las vacaciones? A pesar de todas mis quejas, todavía estoy vivo”, dijo.

Ozzy Osbourne tomó con humor sus síntomas de Parkinson. (Créditos: Instagram/Ozzy Osbourne)

Por su parte, su esposa y mánager, Sharon Osbourne, actualizó su condición en una entrevista con The Sun: “El Parkinson es una enfermedad progresiva. No es algo que se pueda estabilizar. Afecta diferentes partes del cuerpo y ha afectado sus piernas. Pero su voz está mejor que nunca”, declaró.

Incluso, Sharon explicó en una entrevista con NME junto a Iommi en Villa Park, que su marido se encontraba “muy bien” y se sentía “muy emocionado” por el último concierto de Black Sabbath, puesto que es una forma de agradecer a sus fans por todo el apoyo que le han brindado a lo largo de los años: “Es lo que él quiere. Quiere darle las gracias a todo el mundo. No tuvo esa oportunidad debido a su enfermedad, pero ahora sí la tiene”, dijo.

Además, la esposa de Ozzy Osburne afirmó que que Back To The Beginning sería “solo una celebración de la música antigua que aún sigue viva”, en lugar de una especie de evento publicitario para que Black Sabbath lance música nueva.

Sharon Osbourne dijo que Ozzy Osbourne se siente bien de salud y espera con ansias este último concierto. (Backgrid/The Grosby Group)

“Llegas a una etapa en tu carrera en la que todo lo que haces simplemente no está a la altura de lo que hacías antes, Poder dormirte en los laureles y decir: ‘A la gente todavía le encanta esto y se sigue vendiendo y no podemos hacerlo mejor que lo que hemos hecho’, eso es suficiente. Normalmente, esto se hace cuando estás muerto, ¡así que es bueno que estos chicos puedan estar vivos para ser apreciados!”, comentó.

Cabe destacar que con este evento, Ozzy Osbourne y Black Sabbath cierran un capítulo fundamental en la historia del metal, ofreciendo a sus seguidores una última oportunidad de verlos juntos sobre el escenario. La expectativa es tan alta que los boletos para este concierto se agotaron en menos de 16 minutos.