Miles de fanáticos se congregaron en Londres y otras ciudades del Reino Unido para rendir tributo a Liam Payne

Fans en Reino Unido de One Direction se reunieron en Hyde Park para homenajear a Liam Payne (REUTERS/Hollie Adams)

Centenares de seguidores de One Direction se reunieron este domingo en Hyde Park, Londres, para rendir un último homenaje a Liam Payne, fallecido el pasado miércoles a los 31 años en Buenos Aires, Argentina.

Los fans, conocidos como “directioners”, se congregaron alrededor de la estatua de Peter Pan en el emblemático parque londinense, decorándola con fotos, pancartas, globos, dibujos y flores en memoria del cantante.

Seguidores de Payne cantaron hits de la banda durante la vigilia (REUTERS/Hollie Adams)

Muchos de los presentes, visiblemente emocionados, entonaron canciones populares de la boyband y de la carrera en solitario de Payne.

La atmósfera en el parque era una mezcla de tristeza y celebración, con los fans compartiendo recuerdos y anécdotas sobre el artista.

Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre a los 31 años tras caer desde un tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina (REUTERS/Hollie Adams)

Eventos similares se llevaron a cabo simultáneamente en otras ciudades del Reino Unido, como Liverpool y Wolverhampton, lugar de nacimiento del artista, así como en diversos puntos del planeta.

Estas manifestaciones espontáneas de duelo y aprecio demuestran el impacto global que Liam Payne y One Direction han tenido en una generación de seguidores.

Hyde Park se convirtió en un centro de reunión para cientos de fans de One Direction que quisieron despedir a Liam Payne con tributos y recuerdos (REUTERS/Hollie Adams)

Liam Payne es velado en el lugar donde murió

En Buenos Aires, un grupo de fans se congregó en las inmediaciones del Hotel Casa Sur, donde el músico perdió la vida tras caer de un balcón en circunstancias aún por esclarecer.

Las autoridades locales continúan investigando el incidente, mientras los seguidores argentinos mantienen una vigilia permanente en el lugar.

En Buenos Aires, fanáticos de One Direction mantienen una vigilia en el hotel donde murió Liam Payne (REUTERS/Tomas Cuesta)

Geoff Payne, padre de Liam, viajó a Argentina el viernes para realizar los trámites de repatriación del cuerpo de su hijo.

Según la prensa argentina, se detuvo brevemente para leer algunos de los mensajes dejados por los seguidores, visiblemente conmovido por las muestras de afecto hacia su hijo.

Se estima que el proceso de repatriación podría demorar entre 10 y 15 días, debido a los procedimientos legales y administrativos necesarios.

Geoff Payne viajó a Argentina para repatriar el cuerpo de su hijo, proceso que podría tardar hasta 15 días (REUTERS/Tomas Cuesta)

La pérdida del cantante impacta su círculo cercano

En tanto, Zayn Malik, ex miembro de One Direction, anunció la postergación de su gira por Estados Unidos tras la muerte de Liam Payne.

A través de sus redes sociales, Malik expresó: “Debido a la desgarradora pérdida experimentada esta semana, he tomado la decisión de posponer la parte de EE.UU. de la gira ‘Stairway to the Sky’”.

Las nuevas fechas, reprogramadas para enero, serán anunciadas próximamente. La decisión de Malik es una muestra del profundo impacto que la pérdida de Payne ha tenido en sus antiguos compañeros de banda.

Los ex compañeros de banda de Liam en One Direction se declararon “devastados” por su muerte. En un comunicado conjunto, describieron al cantante como “un alma amable, divertida y valiente”.

Ex compañeros de banda expresaron tristeza y conmoción por la pérdida de Liam Payne (Instagram/@onedirection)

Este sentimiento ha sido compartido por numerosas figuras de la industria musical y del entretenimiento, quienes han expresado su conmoción y tristeza en las redes sociales.

Por su parte, Cheryl Cole, madre del hijo de 7 años de Liam Payne, Bear, compartió su dolor en este “momento indescriptiblemente doloroso”.

La relación entre Payne y Cheryl, aunque finalizada hace varios años, siempre se mantuvo cordial por el bienestar de su hijo, y la noticia de su fallecimiento ha sido especialmente difícil para la familia.

La causa del fallecimiento de Liam Payne fue revelada en una autopsia preliminar el jueves 17 de octubre. Según el informe, la causa del fallecimiento fue un politraumatismo que resultó en una hemorragia interna y externa.

La autopsia preliminar de Liam Payne reveló que el artista murió por un politraumatismo (Joel C Ryan/Invision/AP)

Los examinadores identificaron un total de 25 lesiones en el cuerpo del artista, todas ellas consistentes con una caída desde una altura aproximada de diez metros, que corresponde a la distancia entre el balcón de su habitación de hotel y el suelo. Es importante destacar que ninguna de las lesiones presentaba características defensivas.

Fotografías tomadas por funcionarios en la habitación del hotel mostraron un escenario caótico, con una pantalla de televisión rota y escombros dispersos por las superficies.

One Direction, formada en 2010, marcó una era en la música pop hasta su separación en 2016 (Dave Hogan/Getty Images)

One Direction, formada en 2010 durante el concurso de televisión The X Factor, catapultó a la fama a Payne junto a Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson.

El grupo se convirtió rápidamente en uno de los fenómenos musicales más exitosos de la década, antes de su separación en 2016. Durante su tiempo juntos, lanzaron cinco álbumes de estudio y realizaron giras mundiales que batieron récords de asistencia.

Con información de AFP