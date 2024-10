Liam Payne y las controversiales peleas que marcaron su paso por One Direction

Liam Payne dejó una marca vital en One Direction, según sus ex compañeros que lamentan su inesperada partida (REUTERS/Danny Moloshok)

“Eras testarudo, obstinado y no te importaba decirle a la gente cuando estaba equivocada. Aunque chocamos por esto algunas veces, siempre te respeté en secreto por eso”, se lee en la despedida de Zayn Malik a su ex compañero de One Direction, Liam Payne, quien murió a los 31 años el pasado 16 de octubre tras caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

Si bien Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson también emitieron sus comunicados por separado (además del conjunto en las redes sociales de la banda), solo Malik hizo referencia a las tensiones con Payne que ya quedaron por completo en el pasado.

Para quienes siguieron la boyband desde su surgimiento en 2010, es sabido que su entrenamiento fue corto y no se conocían demasiado al iniciar su viaje como participantes del programa reality The X Factor. Fue la suerte, el destino o el ojo empresario del agente de talentos Simon Cowell, que fue jurado por ese entonces.

La boyband se formó en 2010 para el programa "The X Factor" y continuó sus actividades como grupo tras quedar en el tercer lugar de la competencia (Captura/Archivo)

Los cinco chicos, de edades entre 16 y 18 años, empezaron a partir de allí una vida en conjunto hasta la separación de la agrupación en 2016. Con éxitos, errores, alegrías, tristezas, discusiones, bromas tontas, sentimientos encontrados y arrepentimientos... One Direction se construyó como una familia.

El propio Louis Tomlinson describió recientemente a Liam Payne como “un hermano”, pero no sólo era eso para sus compañeros. “Liam era, en mi opinión, la parte más vital de One Direction”, afirmó el ahora solista en su pronuciamiento vía Instagram. “Su experiencia desde pequeño, su tono perfecto, su presencia escénica, su don para escribir. La lista continúa. Gracias por moldearnos Liam”.

Pero, como en toda familia de numerosos hermanos, las peleas y las discusiones ocurren. A veces como simples momentos que se recuerdan después con risas y, en otras ocasiones, como situaciones que terminaron de distanciar a uno del otro. Liam, o “Big Payno” (apodo que tomó para su faceta como productor y en proyectos paralelos a los del grupo), tuvo algunos de esos encuentros con los muchachos que ofrecen indicios acerca de su relación fuera del escenario.

“Liam era, en mi opinión, la parte más vital de One Direction”, afirmó Louis Tomlinson en su mensaje de despedida tras la muerte de Payne (Yui Mok/PA vía AP)

Zayn Malik y Liam Payne peleaban a menudo

La dinámica entre Zayn Malik y Liam Payne podría ir desde las bromas ligeras hasta una pelea física en el escenario. Se cree que se diferenciaban por el carácter, pero nunca se determinó con exactitud la raíz de esas tensiones. A la fecha, hay videos de entrevistas y conciertos donde se observan algunas de esas actitudes que escaparon del ojo privado y generaron controversia.

Durante un concierto de One Direction, se observa cómo Liam canta una nota más alta para interrumpir a Zayn y este voltea a mirarlo completamente enojado y, al parecer, lanza una grosería lejos del micrófono para que no sea escuchada. En otra ocasión, se aprecia cómo ambos tienen un enfrentamiento físico en el escenario, mientras que Harry, Niall y Louis solo los quedan mirando.

En un concierto de One Direction, Liam Payne y Zayn Malik llevaron sus tensiones hasta los golpes (X)

En ciertas entrevistas y apariciones frente a las cámaras, Zayn demostraba incomodidad o hacía comentarios sarcásticos respecto a Liam. Durante los American Music Awards en 2014, le dijo a Payne que tenía “unos lindos hombros” debido a que lo estaba cubriendo con el cuerpo y no aparecía en la toma. Ante esto, él respondió “lo siento, amigo” y se apartó para que Malik avanzara unos pasos. Louis solo atinó a reír frente al hecho.

En otra conversación con la prensa, Zayn Malik parecía irritado por el tacto de Liam Payne e hizo su mano a un lado cuando este le sostenía el hombro. En su tiempo como colegas de grupo, nunca se les vio tener un enfrentamiento de palabra como tal hasta un clip en el que se capta a Zayn pedirle directamente que se calle haciéndole una seña con el dedo. Por otro lado, en un Tiktok, la ex prometida de Liam, Maya Henry, confirmó que Zayn una vez lo lanzó contra la pared.

Las tensiones entre los dos integrantes de la banda salieron a la luz en varias ocasiones, mostrando una relación amor-odio en One Direction (X)

En 2022, Payne suscitó polémica cuando se refirió a un tuit de Gigi Hadid durante su entrevista con Logan Paul. “Tweeteó algo sobre ‘búscate un hombre respetuoso’ o algo así. Eso no envejeció muy bien”, señaló en referencia al intercambio de comentarios que tuvieron Gigi y Logan por una crítica del youtuber hacia la actitud de Zayn cuando lo vio en Las Vegas.

Posterior a ese incidente, la modelo y el cantante, quienes son padres de una niña desde 2020, rompieron su relación tras especularse que él había ofendido a su madre llamándola “zorra”; lo que llevó a Liam a bromear al respecto.

Y añadió sobre su ex compañero de banda: “Hay muchas razones por las que no me agrada Zayn y hay muchas razones por las que siempre, siempre estaré de su lado”. Luego de la publicación de la entrevista en el podcast Impaulsive de Logan Paul, lamentó haber articulado tan mal sus palabras y se defendió en X (anteriormente Twitter).

“Decía que siempre habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero que siempre, siempre estaré de su lado”, escribió. “Así es la familia. Zayn es mi hermano y estaré a su lado siempre”.

Liam aclaró que siempre estaría del lado de Zayn, pese a que no le agradara demasiado (Instagram/@zaynmalik)

Tras su controversial salida de One Direction en 2015, Zayn Malik evitó hablar sobre el pasado y la relación con quienes fueron sus amigos por un largo periodo. Pero, en mayo de 2024, admitió que su enfoque profesional en esta etapa no le permitió divertirse demasiado y ese es su mayor arrepentimiento.

“Lo principal por lo que siempre me siento mal cuando echo la vista atrás es por no haber disfrutado lo suficiente de la banda”, sostuvo durante una entrevista con Zach Sang Show. “Siento que me tomaba las cosas demasiado en serio, ¿sabes? Estoy agradecido de poder ser más feliz ahora. Puedo disfrutar de las cosas y tener mi propia perspectiva, ¿sabes? El vaso medio lleno frente al medio vacío. Esa es mi elección”.

"Me siento mal cuando echo la vista atrás es por no haber disfrutado lo suficiente de la banda”, sostuvo Zayn Malik sobre sus dinámicas como parte de One Direction (Shutterstock)

Las bromas incómodas a Harry Styles

Harry Styles es el único miembro de One Direction que recibió críticas por su comunicado respecto al fallecimiento de Liam Payne. Su mensaje fue escueto y directo, pero es necesario recordar que ambos tuvieron un distanciamiento tras el fin de las actividades de la exitosa boyband. Desde que comenzaron a trabajar juntos en 2010, tuvieron una dinámica de afecto y riña a la vez.

De hecho, uno de los momentos que luego Liam lamentó fue cuando decidió gastarle una broma pesada sobre el escenario: le bajó los pantalones sin su consentimiento mientras interpretaban “What Makes You Beautiful”. Harry reaccionó sorprendido e inmediatamente intentó subirse los pantalones de vuelta mientras seguía cantando.

Liam Payne solía jugar con Harry Styles en el escenario, creando momentos que generaron reacciones variadas en el público (Tiktok/Captura)

En otros videos se observa cómo Payne sube la camiseta de Styles tras acercarse por detrás de él, y este último la baja con cierta expresión de hartazgo, y se separa de él evitando volver a su contacto con una mirada seria. Este tipo de acciones —que en la actualidad podrían condenarse como sexualizantes— generaban los gritos y agitación de las chicas jóvenes.

A pesar de las bromas incómodas, el lazo entre Payne y Styles perduró más allá de la boy band (X/Captura)

Hacia el fin de la era de One Direction, el equipo ya convertido en un cuarteto se sentaba aún a brindar entrevistas. En una de estas con el canal de YouTube On Demand Entertainment, Liam no deja hablar a Harry, y lo interrumpe más de una vez.

Aunque no queda claro el porqué de su actitud, el video resurgió un tiempo después cuando Liam Payne confesó en 2017 que la música de Harry Styles como solista no era su elección de preferencia.

Liam Payne interrumpió a Harry Styles durante una entrevista y, tras la separación de la banda, admitió que el trabajo solista de Styles no era su "tipo de música" ni algo que escucharía (X/Captura)

“Escuché la canción de Harry, y te seré sincero, no es mi tipo de música, así que no es algo que escucharía, pero creo que hizo un gran trabajo haciendo lo que quería hacer. Creo que es la mejor manera de decirlo”, dijo a Music Choice. “Él no escucha música hip hop, mi canción es más ‘Rack City’ y la suya es más de otra época...”

Payne también se burló de Styles y su gusto en las mujeres durante una improvisación para cambiar la letra de “What Makes You Beautiful” como parte de un juego realizado por Capital FM en 2016. Hacía referencia que le gustaban las chicas de “cierta edad”, lo que generó una reacción desconcertada de su compañero.

Durante un juego en la radio, Liam Payne bromeó sobre las preferencias de Harry Styles en las mujeres, causando sorpresa entre sus compañeros (Capital FM)

En 2021, Liam Payne confirmó a Capital FM que estuvo en comunicación con Harry Styles: “Hablé con Harry, fue realmente encantador. Llamó porque tiene un sexto sentido si estoy luchando o uno de nosotros está en problemas”. La declaración confirmó que ambos tenían un fuerte lazo a pesar del tiempo.

Y continuó hablando de lo complicado que era haber tomado caminos separados. “Es difícil estar en esta posición a veces, estás viendo las historias de la gente desde lejos que solías conocer tan bien”, confesó con nostalgia. “Eso puede ser difícil, cuando sientes que te falta una parte de ti con ellos... Creo que todos hemos sentido esto en diferentes momentos, los chicos y yo”.

Liam editó una "llamada" con Harry y reveló luego en una entrevista que extrañaba la complicidad que tuvieron en One Direction (TikTok/@liampayne)

Liam Payne y Harry Styles nunca se juntaron públicamente en los últimos años, aunque, en 2020, hizo una curiosa broma a los fans de One Direction cuando editó una “llamada” entre ambos. En la misma entrevista con Capital FM, Liam expresó que se sentía “casi como echar de menos a un amigo muy querido gran parte del tiempo, pero todo el mundo está muy ocupado y tienes que ser comprensivo con todo eso”.

“Me encantaría que nos metiéramos en una habitación en algún momento, creo que sería lo mejor”, admitió. “¡Todos lo hemos dicho fuera, pero no nos lo hemos dicho el uno al otro! ¡Hay una canción ahí en alguna parte! Que alguien la escriba”, finalizó en referencia a lo que podrían trabajar a futuro como colegas una vez más.