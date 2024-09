Katy Perry recordó el difícil año que vivió separada de Orlando Bloom

Katy Perry recordó la difícil separación que tuvo con Orlando Bloom en 2017, tras una crisis en su relación (REUTERS/Mario Anzuoni)

Katy Perry abrió su corazón en una entrevista reciente, y reflexionó sobre el difícil momento que atravesó en 2017 cuando se separó de su actual prometido, Orlando Bloom. La pareja, que se conoció en 2016 y se comprometió en 2019, pasó por una crisis que los llevó a tomar caminos separados durante casi un año.

En conversación con Alex Cooper en el podcast Call Her Daddy, la intérprete de “Teenage Dream” reveló los detalles de lo que los llevó a tomar esa decisión y cómo se reconciliaron tiempo después.

“Realmente no estábamos tan involucrados desde el principio”, admitió Perry al recordar los inicios de su romance. La pareja se conoció en los Globos de Oro de 2016 mientras peleaban por una hamburguesa de In-N-Out.

Perry confesó que en un principio no tenía planes serios de involucrarse en una relación, mientras que Bloom sí los tenía. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Luego, la cantante de 37 años precisó que en realidad ella era quien no tenía planes serios con su relación. Bloom sí. “Él lo estaba en cierta manera, porque acababa de hacer un largo periodo de celibato y tenía claras intenciones. En cambio, yo había salido de una relación y simplemente dije: ‘no quiero más esto. Necesito nadar en un estanque distinto’. Pero a mí me faltaba mucho por trabajar”, comentó.

En esa época, el actor de Piratas del Caribe emprendió un retiro de una semana al Instituto Hoffman en California, una experiencia transformadora según Perry. “Te ayuda a reescribir todos los malos hábitos y a reconfigurar tus vías neuronales a través de diferentes actividades físicas”, explicó la cantante de “Firework”.

“No hay medicinas ni plantas. Son literalmente científicos y terapeutas que han diseñado un programa que te ayuda a acallar el síndrome del impostor y también a despertarte, como un reinicio”, detalló.

Cuando Orlando volvió de ese retiro, Perry notó un cambio en su trato. “Ya no estaba jugando más a este juego del gato y el ratón conmigo, y yo pensaba: ‘Esto es aburrido. Me voy’”.

La separación fue un momento difícil para Perry, pero también fue un proceso de autodescubrimiento que la llevó a hacer el mismo retiro que su novio en el Instituto Hoffman (Shutterstock)

La artista admitió que estaba habituada al típico ‘tira y afloja’; sin embargo, la separación le hizo notar que necesitaba algo más.

“Tuve un año realmente duro, y finalmente fui a Hoffman al final de ese año en que estuvimos separados”, recordó Perry. “Entonces obtuve las herramientas, y hablé el mismo lenguaje y eso cambió mi vida. Salvo mi vida. Estaría muerta sin ese proceso, y la meditación”.

La entrevista además abordó “el momento difícil” que atravesó tras el lanzamiento de Witness, un álbum que estrenó en 2017 y fracasó comercialmente en comparación con sus trabajos previos.

“Pensaba que realmente me amaba a mí misma, y pensaba que realmente tenía ese centro, pero en realidad ese núcleo se había creado todo desde fuera, desde la validación externa”, dijo Perry. Luego de la sacudida y de su tiempo en el Instituto Hoffman, la cantante dijo que logró “reescribir cómo me pienso a mí misma, y me ayudó a conectar mi cabeza con mi corazón”.

Perry afirmó que el retiro y la meditación le salvaron la vida, ayudándola a reconectar su mente y corazón (Captura de pantalla Instagram @katyperry)

Perry también reveló que cuanto estaban separados, a veces hablaba con Orlando. Y la reconciliación se produjo por iniciativa de ella. Según narró, la intérprete estaba haciendo un show cerca del lugar en el que Bloom estaba disfrutando sus vacaciones. “Le dije: ‘¡Voy a pasar a saludar!‘”. El resto es historia.

Hoy en día, la pareja está más unida que nunca. En octubre de 2021, Perry le dedicó un emotivo discurso a Bloom en el evento Variety’s Power of Women, agradeciéndole por “manejar la locura” de su vida “con tanta gracia amorosa” y por ser “un padre increíble” para su hija Daisy Dove, nacida en agosto de 2020.

La dupla de enamorados había pensado casarse; sin embargo, su boda se vio postergada por la pandemia de COVID-19. En febrero de 2022, Perry dijo que todavía seguían planeando ese enlace oficial.

Katy Perry reveló que tiene una manera muy particular de recompensar a Orlando Bloom con este se encarga de las tareas del hogar (Strauss/Invision/AP/Youtube/Katy Perry)

Durante su conversación con Alex Cooper, Perry también habló sin tapujos sobre sus costumbres hogareñas, incluyendo la recompensa sexual que le da a su novio cuando este hace los quehaceres de la casa.

Como los comentarios explícitos de la artista se viralizaron en la red, Bloom lanzó una respuesta sugerente al post de Instagram. “Ya he limpiado toda la casa”, indicó aludiendo a las palabras de su prometida.