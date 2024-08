La razón por la que la cantante Chappell Roan ha rechazado decenas de ofertas en Hollywood

Chappell Roan, conocida por canciones virales como “Good Luck, Babe!” y "Hot to Go!", ha captado la atención de Hollywood (Amy Harris/Invision/AP)

La estrella emergente del pop, Chappell Roan, alcanzó un hito en su carrera con su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess, que se sitúa en el puesto número 2 del Billboard 200, solo detrás de Taylor Swift.

El notable éxito de la artista captó la atención de Hollywood, pero Roan ha rechazado todas las ofertas de actuación que ha recibido en los últimos meses.

“Digo esto con paz, amor y bendiciones. Los actores están locos”, afirmó en una entrevista para Interview Magazine.

Además, compartió su inquietud sobre la industria cinematográfica. “Me asustan mucho las personas del cine”, dijo. “Me han preguntado, ‘¿Quieres ser la protagonista en XYZ?’ y yo contesto: ‘No’... Literalmente, no”.

"The Rise and Fall of a Midwest Princess" es el primer álbum de la estrella emergente del pop (Island Records)

Su interés inicial por la música surgió como un trampolín para el mundo de la actuación, pero su experiencia en Los Ángeles le hizo cambiar de opinión.

“La industria es tan aterradora y está fuera de mi control”, sostuvo en comparación con su carrera musical. “Puedo lanzar música cuando quiera. No tengo que esperar a que un director de casting decida mi agenda para los próximos tres meses”.

Sin embargo, Chappell Roan no cierra completamente las puertas al cine. Si bien por el momento prefiere evitar la actuación, no descarta completamente la idea, aunque manifestó que un posible papel debería ser “muy específico y muy tonto”. “Tal vez haría un cameo”, añadió.

Aunque tiene formación como actriz, confesó que le resulta extremadamente estresante y preferiría “ser arrestada porque sé cómo manejarme en la cárcel”.

"Los actores están locos", afirmó Chappell Roan en una entrevista reciente (REUTERS/Cheney Orr)

Chapell Roan estalló contra el acoso por la fama

Recientemente, la estrella de 26 años obtuvo una nominación como mejor nueva artista en los Premios MTV Video Music Awards y se confirmó su presentación en la ceremonia del 11 de septiembre.

Su álbum debut, lanzado en septiembre pasado, se ha convertido en un éxito rotundo gracias a temas como “Hot to Go!” y aclamadas presentaciones en festivales como Coachella y Governor’s Ball. No obstante, la fama trae consigo desafíos adicionales.

La cantante denunció comportamientos “aterradores” que ha experimentado tanto en persona como en línea, sintiéndose “acosada” y mencionando situaciones en las que su familia ha sido “acechada”, intimidada en internet y llamada a gritos desde ventanas de autos.

Roan denunció acoso y comportamientos aterradores en su contra (REUTERS/Cheney Orr)

“No me importa que el abuso y el acoso sean una cosa normal dirigida a personas famosas o un poco famosas”, expresó en uno de sus últimos videos en TikTok. “No me importa que sea normal. No me importa que este comportamiento loco venga con el trabajo”.

Roan enfatizó que ser famosa no justifica tales comportamientos y está decidida a establecer límites claros. “Es raro como la gente piensa que conoces a una persona solo porque la ves en internet y escuchas el arte que hace”, reiteró la cantante, destacando su derecho a mantener su privacidad y seguridad personal.

Y agregó: “Soy libre de decir no a comportamientos aterradores [...] No [me importa] si piensas que es egoísta por mi parte decir que no por una foto o por tu tiempo o por un abrazo. Eso no es normal, es raro”.

Su éxito en Coachella y Governor's Ball ha fortalecido su popularidad (C3 y DF/Ashley Osborn)

Esta postura no es única en el mundo de las celebridades. La actriz y cantante Keke Palmer había publicado anteriormente en redes sociales que “no significa no, incluso cuando no se relaciona con el sexo”, describiendo una ocasión en la que fue filmada en un bar contra su voluntad.

De manera similar, el cantante Justin Bieber dejó claro en un post de Instagram que estaba “cansado de sacarse fotos” con fans, buscando preservar su “cordura”.

Chappell Roan es actualmente una de las intérpretes más escuchadas en el mundo, siendo su sencillo “Good Luck, Babe!” el que inició su fenómeno de viralización en TikTok y otras redes sociales.