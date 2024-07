Andy Samberg reveló que “Saturday Night Live” arruinó su salud mental: “no podía soportarlo más”

Andy Samberg explicó cómo "Saturday Night Live" afectó su salud mental (REUTERS/Danny Moloshok)

El comediante Andy Samberg detalló los motivos de su salida de Saturday Night Live (SNL) en una reveladora entrevista con Kevin Hart para la serie Hart to Heart, de Peacock. Según explicó, tomó la decisión en 2012 debido a problemas graves con su salud mental.

Samberg, también conocido por ser miembro del grupo musical The Lonely Island, compartió que, aunque disfrutaba realizando sketches con sus compañeros y colaboradores, detrás de escena enfrentaba una presión insostenible. “Me estaba afectando mucho”, declaró.

El comediante reveló cómo las extenuantes jornadas de trabajo lo desgastaron físicamente (REUTERS/David Swanson)

Y describió: “Escribíamos el material para el show en vivo el martes por la noche, toda la noche. La lectura de guion era el miércoles, y luego nos dijeron que debíamos hacer un corto digital, así que debíamos escribir todo el jueves por la noche. Nos dormíamos, y cuando nos levantábamos filmábamos todo el viernes y editábamos hasta el sábado. Así que básicamente eran como cuatro días a la semana en los que no dormí durante siete años. Me desmoroné físicamente”.

Durante la entrevista, Samberg compartió que desde los 8 años su mayor sueño era formar parte de SNL, pero el primer momento difícil llegó cuando sus colegas de The Lonely Island, Akiva Schaffer y Jorma Taccone, quienes comenzaron con él en 2005, dejaron el programa al finalizar sus contratos como guionistas tras cinco años.

Andy Samberg comenzó su carrera como miembro del grupo de comedia "The Lonely Island" junto a sus amigos Akiva Schaffer, Jorma Taccone y Conner O'Brien

El trío había alcanzado un notable éxito y revitalizado el espacio televisivo con sketches musicales muy apreciados por los fans, como “Lazy Sunday”, “I’m on a Boat” y el aclamado “Dick in a Box”. Sin embargo, cuando Schaffer y Taccone cambiaron de rumbo y se enfocaron en la dirección de películas. Samberg sintió la presión de seguir trabajando sin sus amigos de toda la vida: “Básicamente me dejaron a cargo de hacer los cortos, y nunca pretendí que pudiera hacerlo sin ellos”.

A pesar de estos obstáculos, destacó que durante su última temporada en SNL produjeron un buen material, pero recalcó la importancia de sus colaboradores en el proceso creativo: “En los últimos dos años hicimos cosas de las que estoy muy orgulloso, pero hay algo en las canciones que solo puedo hacer con Akiva y Jorm. Es así, somos una banda en ese sentido”.

El comediante se unió al elenco de "Saturday Night Live" en 2005 (NBC)

La decisión de dejar SNL no fue fácil para el comediante, quien reconoció el atractivo único del trabajo en un programa en vivo: “Lo más loco de trabajar allí es que una vez que empiezas, si estás en la ducha y tienes la idea de que algo puede estar en la televisión en tres días, esa es la sensación más embriagadora”.

Sin embargo, la necesidad de priorizar su bienestar fue determinante. “Me dijeron directamente: ‘Preferimos que te quedes’, y yo les respondí: ‘Ah, eso lo hace más difícil’”, y concluyó: “Pero pensé que para recuperar la sensación de salud física y mental tenía que hacerlo. Así que lo hice y fue una decisión muy difícil. Ya no podía soportarlo más, pero no quería irme”.

Junto a The Lonely Island, Samberg ha lanzado dos álbumes de estudio y colaborado con artistas como Justin Timberlake, Rihanna y T-Pain (REUTERS/Mike Blake)

La carrera Andy Samberg

Andy Samberg, es un comediante, actor, escritor, productor y músico estadounidense de 45 años. Dio sus primeros pasos en la comedia junto a sus amigos Akiva Schaffer, Jorma Taccone y Conner O’Brien formando el grupo The Lonely Island. Sus videos cómicos en internet y sus colaboraciones con Justin Timberlake les catapultaron a la fama, sentando las bases para una trayectoria meteórica.

En 2005, Samberg se unió al elenco de “Saturday Night Live” (SNL), el icónico programa de televisión que ha sido cuna de grandes estrellas. Durante siete temporadas, brilló con sus sketches memorables, ganando incluso un premio Emmy por su original canción “Motherlover”.

Andy Samberg alzó un Globo de Oro por su actuación como Jake Peralta en "Brooklyn Nine-Nine" (Tyler Golden/NBC)

Tras su paso por el show, se embarcó en una exitosa carrera en el cine y la televisión. Hasta el momento, ha formado parte de películas como Ese es mi hijo, Palm Springs y Brooklyn Nine-Nine, este último papel le valió un Globo de Oro a Mejor Actor en una Serie de Comedia o Musical en 2014.