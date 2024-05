Susan Buckner, actriz de “Grease”, murió a los 72 años

La actriz murió el jueves 2 de mayo, información confirmada por su publicista. (Créditos: Paramount Pictures)

Susan Buckner, actriz que se hizo conocida por su papel como la animadora Patty Simcox en la famosa película Grease (1978), falleció el jueves 2 de mayo a la edad de 72 años. La noticia de su deceso fue confirmada por su publicista en un comunicado dirigido a los medios de prensa, aunque no se ha divulgado la causa exacta de su muerte.

Nacida el 28 de enero de 1952 en Seattle, Washington, Buckner se convirtió en un nombre familiar en Estados Unidos después de su querido papel en el musical protagonizado por John Travolta y Olivia Newton-John.

Antes de alcanzar la fama en la gran pantalla, Buckner había incursionado en el circuito de concursos de belleza. Fue coronada Miss Washington en 1971 y posteriormente representó a ese estado en el concurso nacional el año siguiente. Esta experiencia no solo le abrió puertas en el mundo del espectáculo, sino que también demostró ser un trampolín para su carrera en la actuación y la música.

Susan Buckner participó en varias películas después de "Grease". Aquí se le ve practicando para una escena de "Bendición mortal" en 1981. (Créditos: United Artists/Getty Images)

En “Grease”, Buckner dio vida a Patty Simcox, una animadora efervescente y llena de espíritu escolar, compartiendo la pantalla con la dupla principal de Travolta y Newton-John. Su personaje quedó grabado en la memoria del público gracias a sus animadas porras y su innegable carisma. “¡Muestren un poco de espíritu por el viejo Rydell!”, fue una de sus enérgicas líneas.

Tras su papel en Grease, Buckner continuó su carrera en la televisión, apareciendo en series como The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries, The Love Boat y BJ and the Bear, así como en la serie de ABC When the Whistle Blows, que se emitió durante una temporada.

Además de la actuación, Buckner tenía una pasión por la música y la composición de canciones. Según People, participó en el grupo de Dean Martin, The Golddiggers, el grupo femenino Fantasy, y el dúo musical Buckner y Pratt. Este segundo interés artístico la llevó a explorar diferentes facetas del entretenimiento, incluyendo actuaciones como bailarina y nadadora sincronizada en “The Brady Bunch Variety Hour”.

En años recientes, Susan Buckner se dedicó más a su familia, dirigiendo teatro infantil y trabajando como instructora de fitness. (Créditos: David Livingston/Getty Images)

En las últimas décadas, Buckner había decidido apartarse de la industria del entretenimiento para dedicarse a su vida personal y familiar. Dirigió varias producciones teatrales en la escuela primaria de Pinecrest en Florida y trabajó como instructora de fitness durante casi una década.

La actriz es recordada con cariño por su hija Samantha Mansfield, quien describió a su madre con palabras de afecto. “Echaremos de menos la luz que traía a cada habitación”, declaró a PEOPLE. “Era mágica, y tuve mucha suerte de llamarla mi mejor amiga”.

La familia que Susan deja atrás son sus dos hijos, Adam Josephs y Samantha; sus cuatro nietos; su hermana Linda; su nuera Noel Josephs; su yerno Adam Mansfield; y su pareja, Al.

A casi 50 años de su estreno, "Grease" sigue siendo un fenómeno cultural (Créditos: Europa Press)

Desde su estreno en 1978, Grease trascendió el mero entretenimiento y se convirtió en un fenómeno cultural. Con la dirección de Randal Kleiser y las memorables actuaciones de John Travolta como Danny Zuko y Olivia Newton-John en el papel de Sandy Olsson, esta producción capturó la esencia de la juventud a finales de los 50. Además, dejó como legado una banda sonora que se ha incrustado en el corazón de varias generaciones.

La trama sigue a los dos jóvenes durante su último año de instituto y presenta temas de amor juvenil y amistad. Sandy inicialmente se muestra como una estudiante recatada; mientras que Danny es el líder de un grupo de estudiantes rebeldes. Sus mundos se entrelazan a lo largo de la película.