Así se mantiene en forma Jennifer López a sus 54 años

La cantante y actriz compartió un video en redes sociales donde mostró paso a paso lo que hace para mantenerse en forma. (Instagram/@jlo)

Jennifer Lopez ha compartido recientemente con sus 253 millones de seguidores en Instagram un vistazo a su rutina de ejercicios, misma que mantiene su figura tonificada y la hace lucir más joven que nunca. En una colaboración con Aim’n, una marca de ropa deportiva fundada por mujeres y para mujeres, Lopez exhibió un conjunto deportivo de dos piezas color rosa como parte de la colección Shape Seamless de la empresa.

“Dosis diaria de bienestar”, escribió la artista de 54 años durante el fin de semana en un post. “Feliz domingo a todos... Me encanta esta forma”. La rutina de ejercicios comienza con un calentamiento de estiramientos de zancadas, seguido de un circuito de entrenamiento con pesas que incluye elevaciones de hombros, sentadillas con una prensa por encima de la cabeza, zancadas con peso, extensiones de tríceps y rizos de bíceps.

Jennifer Lopez (Créditos: Jordan Strauss/Invision/AP/ Instagram/@jlo)

La protagonista de la próxima serie de Netflix, Atlas, también realiza una serie de ejercicios de núcleo en una colchoneta, incluyendo movimientos combinados de crunch inverso, asegurando un trabajo abdominal intenso. Según señala el New York Post, parece que el video fue grabado en el jardín de la propiedad en Beverly Hills de 60 millones de dólares que Lopez compró con su esposo, Ben Affleck, el verano pasado.

Jennifer Lopez promueve la vida saludable

“Mi cuerpo logra lo que mi mente cree”, escribió el año pasado en una publicación de Instagram. Los fieles seguidores de la cantante saben que esta no es la primera vez que Jennifer sube contenido de este tipo. Además de su rigurosa rutina de ejercicios, Lopez sigue una dieta estricta para mantenerse en la mejor forma posible. No sólo se alimenta de nutrientes de alimentos orgánicos enteros, sino que también bebe mucha agua y evita la cafeína y el alcohol.

El video de la rutina de ejercicios de JLo se filmó en el jardín de su propiedad en Beverly Hills, valuada en 60 millones de dólares (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

La estrella de Una boda explosiva ha manifestado anteriormente su dedicación al fitness, incluyendo su decisión de eliminar los carbohidratos y el azúcar durante la filmación de Estafadoras de Wall Street en 2019, experiencia tras la cual reveló haber reducido su antojo por estos alimentos. Sin embargo, eso no quiere decir que de vez en cuando tanto ella como su esposo no se den algunos gustos. En 2022, se les vio en la cadena de comida rápida McDonald’s, comiendo en el auto.

Si bien el equipo de entrenadores personales y dietistas de Lopez juega un papel crucial en su mantenimiento físico, la actriz nacida en El Bronx también es modelo de marcas reconocidas. Así, siguiendo la misma línea deportiva, Jennifer publicó una foto vistiendo un conjunto de sujetador deportivo y leggings de cintura alta en un tono verde oliva, que combinaron con la funda de su teléfono.

Jennifer Lopez hace ejercicio a diario y sigue el famoso método de entrenamiento de Tracy Anderson. (Créditos: Instagram/Jennifer Lopez)

El regreso a la música de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha dado a conocer que su último proyecto tanto musical como cinematográfico, titulado This Is Me… Now, se inspira en su relación con Ben Affleck. La esperada secuela de su álbum de 2002 es un reflejo de su rejuvenecida relación con el actor, según reveló en una entrevista emotiva a Entertainment Tonight. Este proyecto marca un punto crítico en su carrera, descrito por la propia López como “más evolucionado, curado y mágico”.

La cantante y actriz detalló cómo su reencuentro amoroso con Affleck en 2021 reavivó su pasión por la música y el cine después de haber cancelado su compromiso en 2004 debido a la presión mediática. La idea detrás del film surgió del deseo de Lopez de documentar esta nueva etapa de su vida a través del arte, capturando el momento de una manera que nunca antes había hecho, a pesar de haber explorado el tema del amor en su obra previamente.