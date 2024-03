La expareja de Elon Musk reveló su nuevo romance en plena batalla por la custodia de sus hijos

En disputa por la custodia, Grimes desafía a Elon Musk y busca un cambio de jurisdicción para el bienestar de sus hijos. (Créditos: Kevin Mazur/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

La cantautora canadiense Grimes, de 36 años, dio conocer su nueva relación con el productor musical Anyma, de 35, conocido también como Matteo Milleri, a través de unas románticas fotografías publicadas en Instagram. Este anuncio llega en un momento en el que la artista musical aún está involucrada en una disputa legal por la custodia de sus hijos con su ex pareja, el magnate de la tecnología Elon Musk, de 52 años. La relación entre Grimes y Anyma trasciende lo profesional, dado que ya han colaborado musicalmente, incluyendo la reciente canción “Welcome To The Opera”, presentada en el festival Tomorrowland en Bélgica en julio de 2023.

El pasado de Anyma también incluye un matrimonio con la modelo de moda Vittoria Ceretti, de 25 años, quien ahora está en una relación con el actor Leonardo DiCaprio. El DJ se separó oficialmente de Ceretti en septiembre de 2023, después de tres años de compromiso. Casi medio año después de dicha ruptura, hace oficial su relación con la intérprete de dream pop que está reconstruyendo su vida sentimental tras una complicada situación familiar.

La cantautora Grimes anuncia romance con Anyma, marcando un nuevo capítulo tras su relación con Elon Musk. (Créditos: Instagram/@grimes)

Los hijos de Grimes y Elon Musk

Grimes tiene tres hijos con Elon Musk: X Æ A-Xii, de tres años; Exa Dark Sideræl, de dos años; y Techno Mechanicus, de un año. A pesar de las disputas legales, inicialmente parecían co-paternar eficazmente, incluso siendo vistos juntos de vacaciones en Italia el verano anterior. Sin embargo, la situación se tensó cuando Musk demandó a Grimes por los derechos parentales de sus hijos en septiembre de 2023. A lo que ella respondió con una contrademanda y ha solicitado que se desestime el pedido de Musk, alegando que Texas no debería tener jurisdicción sobre sus asuntos de custodia. De esta manera, busca que el caso se traslade a California, donde ella reside actualmente.

La batalla judicial entre ambos ganó atención por las posibles implicaciones financieras favorables para la cantante si el caso se traslada a California. Elon Musk, por otro lado, fue visto recientemente con su hijo X, una señal de que podría tener la custodia física la mayoría del tiempo. El CEO de Tesla Motors tiene un total de 11 hijos, incluyendo gemelos con la ejecutiva de Neuralink, Shivon Zilis, y uno que falleció en la infancia debido al síndrome de muerte súbita infantil. La relación del empresario con su familia extendida se complica más con reportes de Grimes que sugieren conflictos con Zilis, incluyendo un tuit ya eliminado en el que exigía ver a X: “Dile a Shivon que me desbloquee y a Elon que me deje ver a mi hijo o por favor responde a mi abogado”, se leía en el mensaje dirigido a Walter Isaacson, biógrafo de Elon.

Grimes y Elon Musk en batalla legal por la custodia: una lucha de jurisdicciones y derechos parentales. (Créditos: Robyn Beck/AFP)

¿Cuánto tiempo estuvieron juntos?

Elon Musk y Grimes, también conocida como Claire Boucher, se conocieron en 2018 a través de un chiste sobre inteligencia artificial en Twitter (plataforma ahora convertida en X tras compra de Musk). Mantuvieron una relación caracterizada por altibajos desde mayo en ese entonces, incluida la bienvenida de tres hijos. Ella anunció su primer embarazo (X Æ A-Xii) en enero de 2020 y, en marzo de 2022, se confirmó la llegada de su segunda hija, Exa Dark Sideræl Musk, mediante gestación subrogada.

Elon había declarado una “separación amistosa” en septiembre de 2021, sin embargo, incluso después de confirmar otra separación, Grimes señaló a Musk como su mejor amigo y gran amor. Durante más de cuatro años, la pareja compartió momentos significativos, incluidos eventos de alto perfil y una dinámica familiar. Su relación atravesó varias etapas de unión y distanciamiento, marcadas por anuncios públicos y gestos de apoyo mutuo. Actualmente, ambos mantienen una batalla legal por la custodia de sus hijos y están involucrados en relaciones amorosas con otras personas.