A Emma Stone se le rompió el vestido en medio de la ceremonia de los premios Oscar: “Fue culpa de Ryan Gosling”

Emma Stone reveló que tuvo un problema con su vestido durante su discurso de aceptación del premio a Mejor Actriz en los premios Oscar 2024 REUTERS/Mike Blake

Durante la 96ª edición de los premios Oscar, Emma Stone alzó su segundo premio a Mejor Actriz Principal por su papel de Bella en Poor Things. Si bien, se trató de un momento muy importante de su carrera, este no fue del todo perfecto, pues la actriz reveló ante los invitados a la gala y a los millones de televidentes que se le había rasgado su vestido verde menta a cargo de la firma Louis Vuitton.

Durante el discurso de aceptación, Stone reveló el problema de vestuario, además de que estaba afónica por la emoción de volver a alzar la codiciada estatuilla. Más adelante, las cámaras de la gala mostraron cómo la cremallera del vestido se había roto, dejando una particular abertura en la espalda de la actriz.

A Emma Stone se le rompió el cierre de su vestido diseñado por la firma Louis Vuitton (Foto AP/Chris Pizzello)

¿Qué fue lo que causó el desperfecto en el vestido de Emma Stone? Según la dos veces ganadora del Oscar, fue el momento en que Ryan Gosling interpretó el tema I’m Just Ken de la cinta Barbie cuando el vestido se rompió, pues Emma no pudo contener las ganas de bailar y la delicada pieza de Louis Vuitton no soportó sus movimientos.

“Sí, creo que lo rompí durante ‘I’m Just Ken’. Estaba tan asombrada por Ryan y lo que estaba haciendo, y ese número me dejó alucinada. Y yo estaba allí, y sólo iba a por ello, y, ya sabes, las cosas suceden”, dijo Emma Stone en el backstage de la gala, compartiendo además que el vestido fue arreglado en cuanto salió del escenario para recoger su premio.

Ryan Gosling compartió el micrófono con Emma Stone para que cantara con él "I'm Just Ken". La actriz aseguró que fue durante este performance que su vestido se rompió

Cabe mencionar que Vanity Fair brindó una fiesta post-Oscar, donde Emma Stone pudo ser vista con un nuevo vestido menos ceñido que le permitió moverse con más libertad.

Emma Stone logró reparar sus vestido, pero decidió cambiarlo para la gala post-Oscar a cargo de Vanity Fair REUTERS/Danny Moloshok

Durante su interpretación de I’m Just Ken, Gosling bajó del escenario para interactuar con los invitados, dejando que Emma Stone cantara un breve fragmento de la canción. El momento también fue marcado por la participación de los guitarristas Wolfgang Van Halen (hijo de Van Halen) y Slash, quien se encargó de grabar las guitarras en la versión de estudio de la pieza.

Slash acompañó a Ryan Gosling para interpretar "I'm Just Ken"; uno de los temas principales de la película Barbie

Respecto a su discurso de aceptación, Emma Stone agradeció particularmente a Yorgos Lanthimos, encargado de dirigir la cinta por la que Stone alzó su segundo Oscar, Poor Things.

La actriz recordó que, previo a la gala, el director griego le recomendó que. en caso de ganar el Oscar, “se sacara de la ecuación”, pues al final del día, hubo muchas manos involucradas para que Stone consiguiera la preciada estatuilla.

Emma Stone agradeció particularmente al director Yorgos Lanthimos durante su discurso de aceptación. REUTERS/Mario Anzuoni

“Estaba entrando en pánico al imaginar que algo como esto podría ocurrir y Yorgos me dijo: ‘Por favor, sácate de la ecuación’. Y tenía razón, porque no se trata de mí. Se trata de un equipo que ha sido capaz de unirse para crear algo más grande que la suma de sus partes”, dijo Stone durante su discurso. La actriz continuó reiterando el cariño que desarrolló por la gente que fue parte de esta producción.

“Esa es la mejor parte de hacer películas: todos nosotros juntos. Me siento profundamente honrada de poder compartir este premio con cada miembro del reparto y de la producción. Con cada persona que ha derrochado su cariño y su brillantez en el desarrollo de esta película”.