La extraordinaria cantidad de dinero que el novio de Halle Bailey gastó en regalos de navidad para ella

DDG, novio de la actriz y cantante Halle Bailey, compartió varias imágenes de los ostentosos regalos que le dio por Navidad (Créditos: Snapchat/DDG)

Halle Bailey no sólo es una princesa en la nueva adaptación de La Sirenita de Disney, también la tratan como una en la vida real. En una reciente publicación de Snapchat, su novio Darryl Granberry Jr., mejor conocido como DDG, compartió vistazos de los muchos regalos que le dio a Bailey para esta Navidad.

Uno de los regalos que más ha llamado la atención de los usuarios de la red social es una pulsera de oro sólido Tiffany & Co. HardWear valuada en USD 12.700 dólares. DDG confesó que fue la misma que se habían probado en una tienda días antes para “juguetear”, y ahora, adornará la muñeca de la actriz que este 2023 ha dado mucho de qué hablar.

Uno de los regalos que recibió Halle Bailey fue un brazalete de oro sólido de Tiffany valuado en USD 12 mil dólares (Créditos: Snapchat/DDG)

Si el ostentoso brazalete ya era un presente que Bailey no iba a olvidar nunca, DDG dejó en claro que “aún no había terminado” la entrega de regalos. Un bolso Hermès Birkin fue la segunda sorpresa que recibió Bailey, cuyo precio puede oscilar entre los USD 13.000 y los USD 40.000 dólares.

Un bolso de la marca Hermès Birkin fue otro de los regalos de Hailey. El bolso puede alcanzar los USD 40 mil dólares (Créditos: Snapchat/DDG)

La actriz y cantante, que en las historias de su novio usaba un suéter navideño no pudo evitar llorar y le prometió a DDG que usaría y luciría sus regalos todo el tiempo. Aunque el rapero no compartió con sus seguidores el resto de regalos que le dio a Bailey, es un hecho que no escatimó ni un sólo centavo en gastos, pues confesó que gastó un total de USD 500 mil dólares en los regalos de Halle para esta Navidad.

Por supuesto, Bailey no podía quedarse atrás, y aunque probablemente no gastó la extraordinaria cantidad de su novio, también lo consintió de manera muy ostentosa. Un par de pantalones y botas de la marca de lujo Balenciaga y un par de aretes de diamantes, fueron los regalos que DDG recibió de su novia, y al parecer, lo hicieron muy feliz.

Halle Bailey le regaló a su novio DDG un par de aretes de diamantes y ropa de la marca Balenciaga (Créditos: Snapchat/DDG)

Halle Bailey y DDG comenzaron a salir en noviembre de 2021. Tan sólo dos meses después, fotografías de la pareja se volvieron virales al ser vistos en un concierto de Usher. Para junio de 2022, la pareja ya estaba siendo vista en varias galas, además de haber compartido un video donde hacían calentamientos vocales juntos. La relación siguió cultivándose hasta noviembre, mes en el que Bailey brindó una entrevista con la revista Essence confesando que la relación entre ella y DDG había comenzando antes de que se conocieran en persona.

Y es que Halle era una gran fanática del trabajo de DDG, siguiendo de manera constante todos sus lanzamientos musicales. Al final, su música no sólo atrapó sino que terminó por enamorarla.

“Soy fan suya desde hace años. Crecí en YouTube y siempre veía a los jóvenes creadores negros y me inspiraban constantemente. Él era uno de ellos”, declaró Halle, compartiendo además que por unos años le perdió la pista al rapero, pero cuando volvió a escucharlo, algo había pasado. “Entonces vi que estaba sacando música, y realmente me atrajo esta canción. Casualmente me mandó un mensaje... y el resto es historia”.