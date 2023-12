Quién es Elsina Khayrova, la socialité rusa con la que vinculan a Tom Cruise

Según testigos, la estrella de Hollywood y la ex modelo rusa Elsina Khayrova se mostraron como “claramente una pareja” en una fiesta londinense (Foto Evan Agostini/Invision/AP/Instagram @elsina_k)

Tal y como logró hacer en la película Misión Imposible: Protocolo Fantasma, el legendario Tom Cruise está logrando infiltrarse en asuntos de rusos, como sus exclusivos eventos. El sábado, la noche londinense de Mayfair fue el escenario en el que la estrella de Hollywood fue captado cariñosamente con la que sería su nuevo interés amoroso: la socialité rusa Elsina Khayrova, una mujer 25 años menor que él. El evento en cuestión parecía ser para personas de nacionalidad rusa.

El acontecimiento tuvo lugar este el pasado fin de semana en la plaza Grosvenor de Londres, un punto de encuentro célebre por su exclusividad y elegancia. Los asistentes al evento, en su mayoría rusos, pudieron observar la química entre Cruise y Khayrova, quienes disfrutaban apasionadamente de su compañía mutua, tal y como informó DailyMail.

“Eran inseparables, claramente una pareja”, declaró al medio uno de los invitados al evento, quien después aseguró que Cruise “parecía estar enamorado de ella”. Al parecer, los enamorados se presentaron juntos en la velada, llegando sobre las nueve de la noche y “pasaron la mayor parte de la noche bailando” juntos en la pista, aunque detalló que “en un momento dado se lanzó en medio de un grupo de mujeres”. Sin duda, a sus 61 años, el actor de Top Gun no ha perdido sus armas de seducción.

Según DailyMail, Elsina Khayrova es una ex modelo y ciudadana británica de 36 años, hija de un importante diputado ruso y ex esposa de Dmitry Tsvetkov, un oligarca y magnate ruso dedicado al comercio de diamantes.

La presencia de Tom y Elsina no pasó desapercibida. No faltaron los asistentes al exclusivo evento que le pidieron tomarse fotos con el también productor, pero su intención aquella noche estuvo marcada por su deseo de privacidad. Según DailyMail, “Cruise se mostró muy simpático: no paraban de pedirle fotos y él se negaba cortésmente”. Fue tanta la insistencia de los invitados, que finalmente, “el DJ tuvo que anunciar en ruso que el Sr. Cruise no quería ninguna foto”.

Pese a que la vestimenta de Tom en la fiesta no fue revelada, pero Elsina destacó con un elegante vestido negro de tirantes y volantes a lo largo del escote en forma de corazón, complementado con un lazo enjoyado en el corpiño. La ex esposa de Dmitry Tsvetkov también llevaba medias negras y zapatos de tacón a juego, luciendo su larga melena suelta y lisa.

Elsina Khayrova es una ex modelo y ciudadana británica de 36 años, hija de un importante diputado ruso y ex esposa de Dmitry Tsvetkov, un oligarca y magnate ruso (REUTERS/Instagram @elsina_k)

Al parecer, el dúo abandonó la fiesta juntos en las primeras horas del domingo, alimentando aún más las especulaciones sobre su posible romance. Sin embargo, los detalles de la relación previa de la socialité rusa, el matrimonio con su acaudalado ex esposo, esconden un divorcio amargo que acaparó los titulares británicos hace algunos meses atrás.

El turbulento fin de la relación estuvo marcado por graves acusaciones económicas y materiales. Tsvetkov habría señalado a Khayrova de haberle ocultado importantes bienes como su colección de bolsos de un millón de dólares, mientras que ella lo habría acusado de estar en la “lista de los más buscados del Kremlin”.

La ex pareja compartió varias mansiones en el Reino Unido, cada una valorada en más de 20 millones de dólares, así como propiedades en Dubai y Chipre. También habrían poseído colecciones millonarias de automóviles, joyas y obras de arte.

En el marco de la nueva entrega de “Misión Imposible 7”, el actor fue vinculado recientemente a su compañera de reparto Hayley Atwell, pero la actriz desmintió el rumor (Paramount Pictures)

Cruise, por su parte, ha sido objeto de rumores románticos en los últimos meses. En el marco de la nueva entrega de “Misión Imposible”, el actor fue vinculado recientemente a su compañera de reparto Hayley Atwell, pero la actriz desmintió cualquier relación más allá de lo profesional en julio. Incluso se habló de una posible conexión con la estrella pop colombiana Shakira durante el evento Gran Premio Fórmula 1 en Miami, pero las especulaciones no se materializaron en una relación duradera.

El actor, conocido por su participación en la cienciología, estuvo casado en tres ocasiones: con Mimi Rogers de 1987 a 1990, con Nicole Kidman de 1990 a 2001 y con Katie Holmes de 2006 a 2012. Su familia incluye a Bella y Connor, sus hijos con Kidman, y a Suri, su hija con Holmes.