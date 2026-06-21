El creador de “Te encontraré” explica qué significa la última escena para el futuro de David y Rachel

Los productores de "Te encontraré" confirmaron que el final de Netflix busca que el público desee una relación entre David y Rachel (Netflix)

La última escena de Te encontraré, el nuevo éxito de Netflix, dejó a los espectadores con una pregunta sin respuesta: ¿el personaje de Sam Worthington iniciará una relación romántica con su excuñada? Atención, spoilers más adelante.

Los productores ejecutivos del programa hablaron sobre ese momento final y lo que pretendían transmitir con él. El creador y showrunner Robert Hull fue directo al respecto.

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“Eso está pensado para indicar lo que realmente quería hacer, y esto es un poco diferente al libro”, declaró a Us Weekly. “Mi objetivo era lograr que quisieras que estuvieran juntos”.

En la escena final de Te encontraré, el personaje de Britt Lower, Rachel, extiende la mano para tomar la de David. Ambos quedan solteros al cierre de la serie, pese a que Rachel pareció retomar su romance con su ex, Hayden, interpretado por Milo Ventimiglia.

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Robert Hull afirmó que Rachel tiene su propia historia y que la serie termina por girar en torno a su personaje (Netflix)

Hull explicó que ese desenlace abierto fue una decisión consciente. “Ya sea que estén juntos o no, creo que queda abierto, porque creo que hay distintas definiciones de almas gemelas y creo que el camino que han recorrido los conecta”, señaló el creador en declaraciones al citado medio.

Y agregó: “Si eso se vuelve romántico, mejor aún, pero solo quería que la gente lo deseara. Después de eso, mi trabajo está hecho”.

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Hull también habló sobre los desafíos que implicó construir esa relación sin cruzar ciertos límites. “Nos encantó. El desafío fue que, con este tipo de historia y este ritmo, nunca quisimos cruzar la línea y caer en lo predecible”, sostuvo. “Porque queríamos mantener a Rachel como coprotagonista y que tuviera su propia historia”.

El showrunner fue más lejos al describir el arco del personaje de Lower. “Honestamente, ella salva a David muchas más veces en la serie de las que David la salva a ella”, expresó.

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En esa misma línea, continuó en su argumentación: “Lo que me encantó de la idea de Harlan, y lo que queríamos lograr, es que al final sea la historia de Rachel. Es uno de los giros más interesantes: hacer que la historia gire en torno a alguien distinto de quien creías que era el protagonista”.

Harlan Coben respaldó el final abierto de "Te encontraré" y dijo que busca que el público imagine el futuro de los personajes (Netflix)

El autor de la novela original, Harlan Coben, también se pronunció sobre el final abierto. “Quiero que el público piense en ello. Espero que sea una de esas historias en las que te preguntas... Me encantaría preguntarte dónde crees que están todos estos personajes en un año y ver qué piensas”, dijo Coben a Us Weekly.

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El escritor también se declaró un “optimista”, puesto que cree en la profundidad de la historia. “Él pasa por tanto que quiero lo mejor para ellos. Espero que tú también”, sostuvo.

Todo sobre la miniserie “Te encontraré”

Te encontraré es una miniserie de ocho episodios disponible en Netflix, adaptada por Hull a partir de la novela homónima de Harlan Coben publicada en 2023.

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La historia sigue a David Burroughs (Worthington), un padre que cumple cadena perpetua por el supuesto asesinato de su hijo, hasta que recibe información de que el niño podría seguir con vida. A partir de ese momento, emprende una fuga para descubrir la verdad en un entorno marcado por el engaño.

El reparto incluye, además de Worthington, Lower y Ventimiglia, a Erin Richards, Jonathan Tucker, Madeleine Stowe, Clancy Brown, Logan Browning y Vas Saranga.

La trama sigue a David Burroughs, un padre condenado por el supuesto asesinato de su hijo que escapa para descubrir la verdad (Netflix)

La producción ejecutiva está a cargo de Coben a través de su compañía Final Twist Productions, junto a Robert Hull, Bryan Wynbrandt, Steven Lilien y John Weber.

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Hull destacó ante el portal Tudum de Netflix que “el mayor desafío fue también nuestro mayor activo”: rodar en locaciones reales, sin construir sets artificiales.

“Estábamos en calles reales, con pirotecnia real, con acrobacias reales, porque incluso con efectos visuales, nada reemplaza poner a un actor increíble en una locación real y dejar que le dé vida”, agregó.

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Te encontraré es la primera serie de la alianza entre Coben y Netflix ambientada en Estados Unidos. Las producciones anteriores se desarrollaron en distintos países europeos, como el Reino Unido, Francia y España, en cuatro idiomas diferentes.

Entre los títulos previos de esa colaboración figuran Missing You, Fool Me Once, Stay Close, The Stranger, Safe, The Innocent, Gone for Good y Hold Tight.

"Te encontraré" es una miniserie de ocho episodios de Netflix basada en la novela homónima que Harlan Coben publicó en 2023 (Netflix)

Las novelas de Coben están disponibles en 46 idiomas y han alcanzado el número uno en ventas en más de una docena de países, con 80 millones de ejemplares impresos en todo el mundo.